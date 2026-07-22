Εσύ ξέρεις τι θυμάται το ChatGPT για 'σένα; 

Το ChatGPT έχει μνήμη. Όμως ξέρεις ξέρεις ακριβώς τι θυμάται για σένα;

Για να το ανακαλύψεις άνοιξε το ChatGPT, πάτα στο burger μενού πάνω αριστερά, στη συνέχεια στο γρανάζι των ρυθμίσεων. Έπειτα επίλεξε τη «Μνήμη» και στη συνέχεια τη «Σύνοψη μνήμης».

Εδώ μπορείς να δεις όλες πληροφορίες που έχει κρατήσει το ChatGPT για σένα, όπως προτιμήσεις, ενδιαφέροντα ή τον τρόπο με τον οποίο θέλεις να σου απαντά. Αν κάποια πληροφορία είναι λάθος ή δεν θέλεις πλέον να χρησιμοποιείται, μπορείς να τη διαγράψεις ή να την τροποποιήσεις.