Οι πρωτεϊνικές δίαιτες είναι δημοφιλείς, αλλά μήπως πληρώνουν τα νεφρά σας το τίμημα;

Οι δίαιτες υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη προωθούνται ευρέως για την απώλεια βάρους και την ανάπτυξη μυών, αλλά λίγοι αναλογίζονται τις πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία των νεφρών. Για κάποιους, η υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης είναι ασφαλής, όμως για άλλους, μπορεί να επιταχύνει τυχόν υποκείμενα νεφρικά προβλήματα.

Η κατανόηση του πού βρίσκεται η γραμμή έχει μεγαλύτερη σημασία από το απλό μέτρημα των γραμμαρίων.

Βλάπτει τα νεφρά η υπερβολική κατανάλωση πρωτεΐνης;

Για υγιή άτομα, η υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης δεν φαίνεται να προκαλεί νεφρική βλάβη, αλλά μπορεί να ασκήσει επιπλέον πίεση στα νεφρά.

Όταν καταναλώνετε πρωτεΐνη, το σώμα σας παράγει απόβλητα αζώτου, τα οποία πρέπει να φιλτραριστούν και να αποβληθούν από τα νεφρά. Αυτό αυξάνει τον λεγόμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης (GFR), υποχρεώνοντας ουσιαστικά τα νεφρά να εργαστούν πιο σκληρά.

Σε άτομα με φυσιολογική νεφρική λειτουργία, αυτή η προσαρμογή είναι συνήθως καλά ανεκτή. Ωστόσο, δεν στερείται εντελώς κάποιων φυσιολογικών επιπτώσεων.

Γιατί η πρωτεΐνη αποτελεί ανησυχία για την υγεία των νεφρών;

Διότι η μακροχρόνια καταπόνηση των νεφρών έχει σημασία σε άτομα με μειωμένη ή οριακή νεφρική λειτουργία. Σε άτομα με υπάρχουσα νεφρική νόσο:

Τα νεφρά είναι ήδη λιγότερο αποτελεσματικά στο φιλτράρισμα των αποβλήτων

Η υψηλή πρόσληψη πρωτεϊνών μπορεί να επιταχύνει την εξασθένηση της λειτουργίας τους

Απόβλητα μπορούν να συσσωρευτούν πιο εύκολα στην κυκλοφορία του αίματος

Γι' αυτό οι ιατρικές οδηγίες κατά κανόνα καλούν για ελεγχόμενη πρόσληψη πρωτεΐνης σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ).

Πόση πρωτεΐνη θεωρείται «υπερβολική»;

Δεν υπάρχει ένα ενιαίο όριο που να ισχύει για όλους, αλλά το πλαίσιο είναι το κλειδί. Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες:

Η ήπια έως μέτρια υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης είναι γενικά ασφαλής

Η εξαιρετικά υψηλή πρόσληψη (πολύ πάνω από τις τυπικές διατροφικές ανάγκες) μπορεί να είναι περιττή και, ενδεχομένως, αγχωτική με την πάροδο του χρόνου

Ο κίνδυνος αυξάνεται όταν η υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης συνδυάζεται με:

Αδιάγνωστα νεφρικά προβλήματα

Αφυδάτωση

Μακροχρόνιες, μη ισορροπημένες δίαιτες

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για άτομα που υιοθετούν περιοριστικά ή ακραία διατροφικά πρότυπα.

Ποιοι πρέπει να προσέχουν με τις πρωτεϊνικές δίαιτες

Ορισμένες ομάδες θα πρέπει να προσεγγίζουν την υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης πιο προσεκτικά και, ιδανικά, υπό ιατρική καθοδήγηση. Αναφερόμαστε σε άτομα με:

Χρόνια νεφρική νόσο

Διαβήτη (έναν σημαντικό παράγοντα κινδύνου για νεφρική βλάβη)

Υπέρταση

Οικογενειακό ιστορικό νεφρικής νόσου

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πρόσληψη πρωτεΐνης συχνά εξατομικεύεται με βάση τις εξετάσεις νεφρικής λειτουργίας.

Έχει σημασία ο τύπος πρωτεΐνης;

Ναι, η πηγή πρωτεΐνης μπορεί να επηρεάσει τη συνολική επίδραση στην υγεία. Γενικά:

Οι φυτικές πρωτεΐνες σχετίζονται με χαμηλότερο φόρτο εργασίας των νεφρών και πρόσθετα καρδιαγγειακά οφέλη

Οι ζωικές πρωτεΐνες, ειδικά στα επεξεργασμένα κρέατα, μπορεί να συνδέονται με υψηλότερους μακροπρόθεσμους κινδύνους υγείας, όταν καταναλώνονται σε υπερβολική ποσότητα

Συνήθως συνιστάται μια ισορροπημένη πρόσληψη που περιλαμβάνει μια ποικιλία πηγών πρωτεΐνης.

Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια της νεφρικής καταπόνησης;

Η πρώιμη καταπόνηση των νεφρών συχνά δεν έχει σαφή συμπτώματα, γεγονός που καθιστά σημαντική την τακτική παρακολούθηση για τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο. Καθώς η νεφρική λειτουργία μειώνεται, πιθανά σημάδια μπορεί να περιλαμβάνουν:

Κόπωση

Πρήξιμο (ειδικά στα πόδια ή γύρω από τα μάτια)

Αλλαγές στην ούρηση

Ωστόσο, αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως αργότερα, γι' αυτό και οι εξετάσεις αίματος και ούρων είναι απαραίτητες για την έγκαιρη ανίχνευση.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν οι δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των νεφρικών εξετάσεων, ακόμη και αν είμαι υγιής;

Ναι. Η υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης μπορεί να αυξήσει προσωρινά δείκτες, όπως η κρεατινίνη ή ο GFR, γεγονός που μπορεί να κάνει την λειτουργία των νεφρών να φαίνεται αλλοιωμένη στις εργαστηριακές εξετάσεις. Αυτό δεν υποδηλώνει απαραίτητα βλάβη, αλλά μπορεί να περιπλέξει την ερμηνεία χωρίς το κατάλληλο πλαίσιο.

Υπάρχει διαφορά μεταξύ βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης υψηλής πρόσληψης πρωτεΐνης;

Οι βραχυπρόθεσμες πρωτεϊνικές δίαιτες είναι γενικά καλά ανεκτές σε υγιή άτομα. Η αβεβαιότητα έγκειται στην μακροπρόθεσμη, σταθερά υψηλή πρόσληψη, όπου η σωρευτική επίδραση στη νεφρική λειτουργία εξακολουθεί να μελετάται.

Αυξάνουν οι δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων ή οι κετογονικές δίαιτες τον κίνδυνο νεφρών λόγω της πρωτεΐνης;

Όχι άμεσα λόγω της πρωτεΐνης και μόνο. Απλά, ορισμένες εκδοχές αυτών των προτύπων είναι πλούσιες τόσο σε πρωτεΐνες όσο και σε λιπαρά, και εάν δεν είναι καλά ισορροπημένες ή αν συνδυάζονται με αφυδάτωση, μπορεί να αυξήσουν την πίεση στα νεφρά, ειδικά σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο.

Πρέπει να κάνω εξετάσεις για τα νεφρά πριν ξεκινήσω μια πρωτεϊνική δίαιτα;

Για τα περισσότερα υγιή άτομα, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά είναι ένα συνετό βήμα, ειδικά εάν έχετε παράγοντες κινδύνου όπως διαβήτη, υπέρταση ή οικογενειακό ιστορικό νεφρικής νόσου.

Συμπέρασμα

Η πρωτεΐνη είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό, αλλά χρειάζεται προσοχή όσον αφορά την υγεία των νεφρών. Για υγιή άτομα, η υψηλότερη πρόσληψη είναι γενικά ασφαλής εντός λογικών ορίων. Ωστόσο, για όσους έχουν υπάρχοντες παράγοντες κινδύνου ή νεφρική νόσο, η υπερβολική πρωτεΐνη μπορεί να επιταχύνει τη βλάβη.

