Τα κόκκινα μαργαριτάρια της φύσης για φυτικές ίνες και ισορροπημένο σάκχαρο

Τα σμέουρα είναι μικρά κόκκινα μούρα με ισχυρό διατροφικό προφίλ: πλούσια σε φυτικές ίνες και βιταμίνη C και φυσικά χαμηλά σε ζάχαρη σε σύγκριση με πολλά φρούτα. Η αξία τους για την υγεία προέρχεται από τον συνδυασμό φυτικών ινών, νερού, βιταμινών, μετάλλων και αντιοξειδωτικών πολυφαινολών και όχι από κάποια μεμονωμένη επίδραση "υπερτροφής".

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για άτομα που θέλουν μια γλυκιά τροφή που υποστηρίζει την πέψη, την πληρότητα και το σταθερότερο σάκχαρο στο αίμα.

Τι θρεπτικά συστατικά παρέχουν τα σμέουρα;

Μια μερίδα περίπου 120-125 γρ. ωμών σμέουρων παρέχει πολλά θρεπτικά συστατικά με σχετικά λίγες θερμίδες.

Θρεπτικό συστατικό Ποσότητα κατά προσέγγιση Γιατί έχει σημασία Ενέργεια 64 θερμίδες Ελαφριά αλλά χορταστικά φρούτα Φυτικές ίνες 8 g Υποστηρίζουν την πέψη, τον κορεσμό και τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα Βιταμίνη C 32 mg Υποστηρίζει τον σχηματισμό κολλαγόνου και την αντιοξειδωτική προστασία Μαγγάνιο 0,8 mg Βοηθά στον φυσιολογικό μεταβολισμό και την λειτουργία των αντιοξειδωτικών ενζύμων Φυσικά σάκχαρα Περίπου 5 g Χαμηλότερα από πολλά άλλα γλυκά φρούτα

Πώς υποστηρίζουν τα σμέουρα την πέψη;

Τα σμέουρα είναι ένα από τα φρούτα με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Οι φυτικές ίνες προσθέτουν όγκο στα κόπρανα, υποστηρίζουν τις τακτικές κενώσεις και βοηθούν στην θρέψη των ωφέλιμων βακτηρίων του εντέρου.

Επειδή είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αισθάνονται χορτάτοι (κορεσμός) μετά το φαγητό. Αυτό τα καθιστά ένα χρήσιμο σνακ όταν συνδυάζονται με γιαούρτι, βρώμη, ξηρούς καρπούς και σπόρους.

Αυξήστε την πρόσληψη σταδιακά εάν δεν είστε συνηθισμένοι σε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Η ξαφνική κατανάλωση μεγάλης ποσότητας μπορεί να προκαλέσει αέρια, φούσκωμα και κράμπες στομάχου.

Είναι τα σμέουρα καλά για το σάκχαρο στο αίμα;

Τα σμέουρα μπορούν να ενταχθούν καλά σε μια διατροφή που προσέχει το σάκχαρο στο αίμα, επειδή συνδυάζουν τη φυσική γλυκύτητα με φυτικές ίνες. Οι φυτικές ίνες επιβραδύνουν την πέψη, γεγονός που μπορεί να μειώσει τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα σε σύγκριση με τα γλυκά τρόφιμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες.

Για τα άτομα με διαβήτη, το μέγεθος της μερίδας εξακολουθεί να έχει σημασία, επειδή τα σμέουρα περιέχουν υδατάνθρακες. Ωστόσο, οι κύριες διατροφικές οδηγίες για τον διαβήτη περιλαμβάνουν τα μούρα μεταξύ των υγιεινών επιλογών φρούτων, ειδικά όταν καταναλώνονται ολόκληρα και όχι ως χυμός ή γλυκά επιδόρπια.

Υποστηρίζουν τα σμέουρα την υγεία της καρδιάς;

Τα σμέουρα μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία της καρδιάς ως μέρος μιας ευρύτερης διατροφής πλούσιας σε φρούτα και λαχανικά. Οι φυτικές ίνες τους μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο της χοληστερόλης, ενώ οι ανθοκυανίνες και άλλες πολυφαινόλες τους μελετώνται για τις επιδράσεις τους στη φλεγμονή και τους δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου.

Τα στοιχεία αφορούν κυρίως τις συνολικά πλούσιες σε μούρα και τις φυτικές δίαιτες, όχι συγκεκριμένα τα σμέουρα ως αυτόνομη θεραπεία. Θα πρέπει να θεωρούνται ως ένα χρήσιμο τρόφιμο στο πλαίσιο ενός υγιεινού διατροφικού προτύπου.

Τι γίνεται με την ανοσία και την υγεία του δέρματος;

Τα σμέουρα παρέχουν βιταμίνη C, η οποία υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθά το σώμα να παράγει κολλαγόνο, μια πρωτεΐνη σημαντική για το δέρμα, τα αιμοφόρα αγγεία και τον συνδετικό ιστό.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα σμέουρα προλαμβάνουν τις μολύνσεις ή αντιστρέφουν τη γήρανση του δέρματος. Σημαίνει ότι προσφέρουν χρήσιμα θρεπτικά συστατικά, που βοηθούν το σώμα να διατηρήσει την κανονική αποκατάσταση και την αντιοξειδωτική άμυνα.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι τα κατεψυγμένα σμέουρα τόσο υγιεινά όσο τα φρέσκα;

Ναι, τα άγλυκα κατεψυγμένα σμέουρα είναι μια θρεπτική επιλογή και μπορεί να είναι πιο προσιτή ή βολική. Αποφύγετε τις εκδόσεις που είναι γεμάτες με προσθήκη ζάχαρης ή σιροπιού.

Μπορώ να τρώω σμέουρα κάθε μέρα;

Ναι, εάν τα ανέχεστε καλά. Τα σμέουρα μπορούν να αποτελούν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, αλλά η ποικιλία εξακολουθεί να έχει σημασία, γι' αυτό εναλλάξτε τα με άλλα φρούτα.

Είναι τα σμέουρα καλά για την απώλεια βάρους;

Μπορούν να βοηθήσουν επειδή έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, λίγες θερμίδες και είναι χορταστικά. Αλλά κανένα φρούτο μεμονωμένα δεν προκαλεί απώλεια βάρους από μόνο του.

Συμπέρασμα

Τα σμέουρα είναι μια ισχυρή καθημερινή επιλογή φρούτων, επειδή παρέχουν φυτικές ίνες, βιταμίνη C, μαγγάνιο και αντιοξειδωτικά με σχετικά λίγη φυσική ζάχαρη. Μπορεί να υποστηρίζουν την πέψη, την ισορροπία του σακχάρου στο αίμα, την υγεία της καρδιάς και την κανονική λειτουργία του ανοσοποιητικού και του δέρματος όταν καταναλώνονται ως μέρος μιας ποικίλης διατροφής.

Τα οφέλη τους είναι πραγματικά, αλλά δεν είναι φαρμακευτικά. Η πιο υγιεινή χρήση είναι απλή: καταναλώστε τα ολόκληρα, φρέσκα ή κατεψυγμένα, μαζί με άλλες φυτικές τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες.

Πηγές:

clevelandclinic.org

harvard.edu

diabetes.org

frontiersin.org

fda.gov