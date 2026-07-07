Μωβ μέδουσες: Τι να έχετε στην παραλία μαζί σας για να προστατευτείτε

Τι να κάνετε αν σας τσιμπήσουν

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Μωβ μέδουσες: Τι να έχετε στην παραλία μαζί σας για να προστατευτείτε
ΕΥ ΖΗΝ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι μωβ μέδουσες (Pelagia noctiluca) αυξάνονται στις ελληνικές θάλασσες λόγω ευνοϊκών θερμοκρασιών και μείωσης των φυσικών θηρευτών τους.
  • Το τσίμπημα της μωβ μέδουσας προκαλεί έντονο πόνο, κοκκίνισμα και πρήξιμο, ενώ σε ευαίσθητα άτομα μπορεί να προκληθούν σοβαρότερα συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική φροντίδα.
  • Στην παραλία συνιστάται να έχετε μαζί σας πλαστική κάρτα, μαγειρική σόδα, αντιισταμινικό, κορτιζονούχα κρέμα και κρύα επιθέματα για την αντιμετώπιση τσιμπημάτων.
  • Σε περίπτωση τσιμπήματος, το σημείο πρέπει να ξεπλυθεί με θαλασσινό νερό χωρίς τρίψιμο και να αφαιρεθούν προσεκτικά τα υπολείμματα με πλαστική κάρτα, ενώ αποφεύγεται το ξύδι και το γλυκό νερό.
  • Απαγορεύεται το τρίψιμο της πληγής, η χρήση γλυκού νερού, το άγγιγμα με γυμνά χέρια και η επαφή με μέδουσες που έχουν ξεβραστεί στην ακτή.
Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει η καταγραφή των μωβ μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες, με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου. Η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των πληθυσμών των μωβ μεδουσών και τους παράγοντες που επηρεάζουν την εξάπλωσή τους, παρόλο που η εμφάνισή τους δεν αποτελεί νεό φαινόμενο.

Τι είναι οι μωβ μέδουσες

Η Pelagia noctiluca, όπως είναι το επιστημονικό όνομα της μωβ μέδουσας, ευνοείται από τις θερμοκρασίες της Μεσογείου. Αναπαράγεται σε θερμοκρασίες περίπου από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ελληνικές θάλασσες σπάνια πέφτουν σε επίπεδα που θα δυσκόλευαν την επιβίωσή της.

medouses.jpg

Την ίδια ώρα, η μείωση των φυσικών θηρευτών της επιτρέπει στον πληθυσμό της να αναπτύσσεται πιο εύκολα. Ανάμεσα στους βασικούς θηρευτές της βρίσκονται η δερματοχελώνα, η καρέτα καρέτα, ο τόνος, ο ξιφίας και το φεγγαρόψαρο.

Όταν οι ισορροπίες στο θαλάσσιο οικοσύστημα διαταράσσονται, οι μέδουσες βρίσκουν περισσότερο χώρο για να εξαπλωθούν.

Η μωβ μέδουσα θεωρείται ένα από τα πιο ενοχλητικά και επώδυνα είδη μεδουσών της Μεσογείου. Το τσίμπημά της προκαλεί έντονο πόνο, κάψιμο, κοκκίνισμα και πρήξιμο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αφήσει στο δέρμα το χαρακτηριστικό αποτύπωμα των πλοκαμιών.

Τα πλοκάμια της, που επιστημονικά συνδέονται με τις κνιδοκύστες και τις νηματοκύστες, έχουν συνήθως μήκος περίπου δύο μέτρων, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν και πολύ περισσότερο.

Ακόμη και μέδουσες που έχουν ξεβραστεί στην ακτή μπορούν να τσιμπήσουν, για αυτό δεν πρέπει να τις αγγίζουμε.

Στα περισσότερα περιστατικά, το τσίμπημα προκαλεί τοπική αντίδραση. Σε πιο ευαίσθητα άτομα, όμως, μπορεί να εμφανιστούν πιο έντονα συμπτώματα και τότε χρειάζεται άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Τα συμπτώματα μετά το τσίμπημα

Αν σας τσιμπήσει μωβ μέδουσα, το πρώτο που χρειάζεται είναι ψυχραιμία. Πρόκειται για ένα συχνό θαλάσσιο ατύχημα, που στις περισσότερες περιπτώσεις αντιμετωπίζεται με σωστές πρώτες βοήθειες.

mov-medouses-azolimnos.jpg

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • έντονο πόνο και αίσθημα καψίματος,
  • κοκκίνισμα και πρήξιμο στο δέρμα,
  • σημάδι ή αποτύπωμα στο σημείο επαφής,
  • ναυτία,
  • πτώση πίεσης,
  • ταχυκαρδία,
  • πονοκέφαλο,
  • εμετό,
  • διάρροια,
  • βρογχόσπασμο ή δύσπνοια.

Αν εμφανιστούν δύσπνοια, έντονη αδιαθεσία, τάση λιποθυμίας, εκτεταμένη αντίδραση ή επιδείνωση των συμπτωμάτων, η μετακίνηση σε κέντρο υγείας ή η κλήση ιατρικής βοήθειας είναι απαραίτητη.

Τι να έχετε μαζί σας στην παραλία

Ένα μικρό κιτ πρώτων βοηθειών μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμο, ειδικά αν στην περιοχή έχουν καταγραφεί μωβ μέδουσες.

Καλό είναι να έχετε μαζί σας:

  • μία πλαστική κάρτα, όπως παλιά πιστωτική ή κάρτα μέλους,
  • λίγη μαγειρική σόδα,
  • ένα πλαστικό ποτήρι,
  • αντιισταμινικό χάπι,
  • κορτιζονούχα κρέμα,
  • παγοκύστη ή κάτι κρύο από φορητό ψυγειάκι.

Πριν μπείτε στη θάλασσα, αξίζει να ελέγχετε οπτικά την ακτή. Αν βλέπετε μωβ μέδουσες κοντά στην παραλία, καλύτερα να αποφύγετε το κολύμπι.

Τι να κάνετε αν σας τσιμπήσει

Το σημείο πρέπει να ξεπλυθεί προσεκτικά με θαλασσινό νερό, χωρίς τρίψιμο. Το γλυκό νερό μπορεί να ενεργοποιήσει κνιδοκύστες που έχουν μείνει στο δέρμα και να επιδεινώσει τον πόνο. Οδηγίες για την Pelagia noctiluca συνιστούν ξέπλυμα με θαλασσινό νερό και αποφυγή τριψίματος.

Στη συνέχεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μείγμα μαγειρικής σόδας με θαλασσινό νερό σε αναλογία 1:1 για λίγα λεπτά, ώστε να περιοριστεί η περαιτέρω απελευθέρωση δηλητηρίου από τυχόν υπολείμματα στο δέρμα. Με μια πλαστική κάρτα αφαιρούνται απαλά τα υπολείμματα από την περιοχή, χωρίς να χρησιμοποιηθούν γυμνά χέρια.

Για την ανακούφιση από πόνο, πρήξιμο και κοκκινίλα, μπορεί να εφαρμοστεί κρύο επίθεμα ή παγοκύστη τυλιγμένη σε ύφασμα για περίπου 10-15 λεπτά, με διαλείμματα ώστε να μην ερεθιστεί το δέρμα.

Τι δεν πρέπει να κάνετε

Μην τρίβετε το σημείο με πετσέτα, άμμο ή χέρια. Μην ξεπλένετε με γλυκό νερό και μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε τα υπολείμματα με τα δάχτυλα.

Στην περίπτωση της μωβ μέδουσας, το ξύδι δεν συνιστάται, καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι μπορεί να ενεργοποιήσει άμεσα τα κνιδοκύτταρα της Pelagia noctiluca και να επιδεινώσει την κατάσταση.

Δεν πρέπει επίσης να βγάζετε μέδουσες από τη θάλασσα και να τις αφήνετε στην άμμο. Ακόμη και τότε μπορούν να τσιμπήσουν κάποιον που θα τις πατήσει ή θα τις αγγίξει κατά λάθος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:01ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Δύο γυναίκες νεκρές και 14 τραυματίες από σύγκρουση λεωφορείου σε στάση

17:59LIFESTYLE

Σαρλίζ Θερόν: Η αποκαλυπτική φωτογραφία της πριν το afterparty για την πρεμιέρα της «Οδύσσειας»

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει ακόμη τη Γροιλανδία - «Έπρεπε να ελέγχεται από τις ΗΠΑ» - Παραδέχθηκε ότι βλάπτει τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση Τραμπ σε Μελόνι και φιλοφρονήσεις στον Ερντογάν

17:50ANNOUNCEMENTS

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Οι εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες επιχειρούν στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Το εδαφικό «αγκάθι» κοντά στα Κανάρια Νησιά: Το αρχιπέλαγος που διεκδικούν Ισπανία και Πορτογαλία

17:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φονική συμπλοκή με έναν νεκρό στην Κουλούρα Ημαθίας - Βίντεο ντουκουμέντο από το περιστατικό

17:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ημέρες άδειας: Τι αλλάζει φέτος με τη χορήγηση των διακοπών στους εργαζομένους

17:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚΤ: Ζητά σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων μέσω ΑΙ από τις κεντρικές τράπεζες

17:31ANNOUNCEMENTS

«McNEAL» Η τελευταία ανθρώπινη ιστορία στο ρόλο του Jacob McNeal ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Σε ποιο μέρος του σώματος ξεχνούν οι περισσότεροι να βάλουν αντηλιακό;

17:26ANNOUNCEMENTS

Bike Odyssey 2026: 8 ημέρες στην Πίνδο - Ένας αγώνας MTB επιβίωσης & αυτογνωσίας

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 24χρονη σε διαμέρισμα στις Συκιές – Παθολογικά τα αίτια θανάτου

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Βόλο: Φίδι δύο μέτρων «μπούκαρε» σε επιχείρηση - Δείτε βίντεο

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Τριάδι κοντά σε σπίτια – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

17:16ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Γιατι μια χώρα έστειλε δύο ξεχωριστές αντιπροσωπείες στη Σύνοδο

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Το λουλούδι που αποδεικνύεται διατροφικός θησαυρός: Κρύβει πρωτεΐνη όσο η κινόα

17:15ΕΥ ΖΗΝ

Μωβ μέδουσες: Τι να έχετε στην παραλία μαζί σας για να προστατευτείτε

17:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει σπίτι του - Στο πλευρό του Ομπράντοβιτς τη νέα σεζόν

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συναγερμός για νέες τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα της ΔΕΗ – Έκαναν «φτερά» 20.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι διαρκείας φέτος στην Ελλάδα - Πότε θα τελειώσει σύμφωνα με το ECMWF

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραίο καύσωνα φέρνει το GFS στην Ελλάδα - Τι δείχνει το ECMWF για το ίδιο διάστημα

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Συγκλονιστικό βίντεο από το χτύπημα των 7,5 Ρίχτερ στην Λα Γκουάιρα - Άδειασε πισίνα από την ταλάντωση

17:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φονική συμπλοκή με έναν νεκρό στην Κουλούρα Ημαθίας - Βίντεο ντουκουμέντο από το περιστατικό

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσαν την ύποπτη που ανατίναξε τον Ουκρανό ολιγάρχη στο Μονακό - Βρέθηκε θαμμένη στο Κίεβο

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή από τους νεκρούς: Στην κηδεία Χαμενεΐ ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Αχμαντινετζάντ - Είχε ανακοινωθεί ότι σκοτώθηκε στο πρώτο χτύπημα

12:38LIFESTYLE

Σάλος με το σχόλιο της Λουπίτα Νιόνγκο κατά του... Ομήρου - «Δείξε λίγο σεβασμό» της σχολιάζουν στα social media

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη δράση της συμμορίας που «ξάφριζε» κοσμηματοπωλεία της Αττικής σε μόλις ένα λεπτό

15:39ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πετράλωνα: Δεν προχωρά η πραγματογνωμοσύνη λόγω διαφωνίας για το ποιος θα απομακρύνει τα μπάζα

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Βόλο: Φίδι δύο μέτρων «μπούκαρε» σε επιχείρηση - Δείτε βίντεο

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ελέφαντας σκότωσε άλλα δύο μέλη της ίδιας οικογένειας 14 χρόνια μετά και 17 χιλιόμετρα μακριά από το μέρος που σκότωσε τους δύο πρώτους

16:44LIFESTYLE

Η προκλητική εμφάνιση της Κιάρα Φεράνι με nude φόρεμα στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Παραπέμπεται να δικαστεί για 3 κακουργήματα 55χρονη - Κατηγορείται για κακοποίηση και βιασμό διδύμων αδελφών

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερντογάν: «O Αμερικανός πρόεδρος μού υποσχέθηκε 5 F-35» - Τραμπ: «Eίναι κάτι που θα σκεφτούμε»

16:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το «last dance» του Ρονάλντο: Ο αντιφατικός Κριστιάνο των Μουντιάλ - Τα ρεκόρ και η κατάρα

17:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει σπίτι του - Στο πλευρό του Ομπράντοβιτς τη νέα σεζόν

06:52LIFESTYLE

Τα πήγαινε-έλα των παρουσιαστών, οι ανακοινώσεις και ο ΑΝΤ1 σε καλοκαιρινό αναβρασμό

16:02ΚΟΣΜΟΣ

«Φυσικά και θυμάμαι τα ονόματά τους»: Μεγάλωσε με 44 αδέλφια και εξομολογείται

13:46WHAT THE FACT

«Βουνά» χιονιού αψηφούν καύσωνα 37 βαθμών Κελσίου στον Καναδά

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουλίου: Πότε θα δούμε το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ