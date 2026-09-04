Δεν χρειάζεται να πετάτε τα φυλλαράκια από τις φράουλες - Δείτε γιατί

Οι περισσότεροι κόβουμε και πετάμε αυτόματα τα πράσινα φύλλα από μια φράουλα προτού την φάμε. Ξέρατε όμως ότι δεν χρειάζεται;

Το πράσινο στέλεχος και τα φυλλαράκια στη φράουλα είναι βρώσιμα, αν και η πιο σκληρή υφή τους και η ελαφρώς πικρή, χορτώδης γεύση τους σημαίνουν ότι δεν είναι τα αγαπημένα όλων.

Έρευνα δείχνει επίσης ότι τα φυτά φράουλας περιέχουν ενδιαφέρουσες πολυφαινόλες, αλλά οι ισχυρισμοί ότι η κατανάλωση των φύλλων στον καρπό (οι φράουλες είναι μούρα) προσφέρει σημαντικά οφέλη υγείας, δεν ανταποκρίνονται στα διαθέσιμα ανθρώπινα επιστημονικά στοιχεία.

Είναι τα φύλλα φράουλας πραγματικά ασφαλή για κατανάλωση;

Ναι, οι πράσινες κορυφές των συνηθισμένων φραουλών μπορούν να καταναλωθούν μαζί με τον καρπό. Δεν είναι ένα κάποιο δηλητηριώδες μέρος που πρέπει να αφαιρεθεί πριν από την κατανάλωση.

Υπάρχει, ωστόσο, μια βοτανική διάκριση που αξίζει να γίνει. Αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι αποκαλούν «φύλλα φράουλας» στον καρπό είναι κυρίως ο κάλυκας: οι μικρές πράσινες δομές που περιβάλλουν τον μίσχο. Πολλές επιστημονικές μελέτες που περιγράφουν τα «φύλλα φράουλας» αναλύουν αντ' αυτού τα μεγαλύτερα φύλλα στο καθαυτό θάμνο/δέντρο των φυτών Fragaria × ananassa.

Αυτές οι μελέτες μπορούν να μας πουν για τη χημεία του φυτού, αλλά τα ευρήματά τους δεν θα πρέπει αυτόματα να αντιμετωπίζονται ως μια ακριβής διατροφική ανάλυση των μικρών πράσινων κορυφών που τρώνε στην πραγματικότητα οι άνθρωποι.

Το φυτό Fragaria × ananassa και οι καρποί του (φράουλες) Bigstock®

Ποιες ευεργετικές ενώσεις περιέχουν τα φύλλα φράουλας;

Το αληθινό φύλλωμα φράουλας είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες, συμπεριλαμβανομένων ενώσεων που σχετίζονται με το ελλαγικό οξύ, την κερσετίνη και την καμφερόλη. Σε μια μελέτη που συνέκρινε 6 ποικιλίες φράουλας, η αντιοξειδωτική ικανότητα που μετρήθηκε στα εκχυλίσματα φύλλων ήταν περίπου 15 φορές υψηλότερη απ’ ό,τι στον καρπό, αν και η ποσότητα και η σύνθεση διέφεραν σημαντικά μεταξύ των ποικιλιών.

Μια άλλη εργαστηριακή ανάλυση του φυτού Fragaria × ananassa διαπίστωσε σημαντικά υψηλότερη συνολική περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες και αντιοξειδωτική δράση στα εκχυλίσματα φύλλων απ’ ό,τι στα εκχυλίσματα των καρπών. Οι ερευνητές εντόπισαν ενώσεις όπως γαλλικά, καφεϊκά, χλωρογενικά και ελλαγικά οξέα, ρουτίνη, κερσετίνη και ενώσεις που σχετίζονται με την κατεχίνη.

Αυτά τα ευρήματα είναι επιστημονικά ενδιαφέροντα, αλλά η υψηλή αντιοξειδωτική δράση σε ένα εργαστηριακό εκχύλισμα δεν αποδεικνύει ότι η κατανάλωση των φύλλων της φράουλας «προλαμβάνει ασθένειες» ή προσφέρει τις ίδιες βιολογικές επιδράσεις στους ανθρώπους.

Έχουν τα φύλλα φράουλας αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία;

Όχι ακόμα. Μεγάλο μέρος της έρευνας αφορά χημική ανάλυση, πειράματα σε εργαστηριακά κύτταρα ή συμπυκνωμένα εκχυλίσματα φύλλων και όχι σε ανθρώπους που τρώνε τις φράουλες ολόκληρες, μαζί με τις φυλλώδεις κορυφές τους.

Αυτό καθιστά ισχυρισμούς όπως «τα φύλλα φράουλας μειώνουν τη φλεγμονή» ή «προστατεύουν από τον καρκίνο» πολύ ισχυρότερους απ’ ό,τι επιτρέπουν τα πραγματικά στοιχεία. Είναι λογικό να περιγράφονται τα φύλλα της φράουλας ως πηγή φυτικών πολυφαινολών, αλλά δεν υπάρχουν ισχυρές δοκιμές σε ανθρώπους που να δείχνουν ότι η προσθήκη τους στη διατροφή παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα για την υγεία.

Υπάρχει επίσης λόγος να είστε προσεκτικοί με τους ακριβείς ισχυρισμούς βιταμινών. Ορισμένα δημοφιλή άρθρα αναφέρουν πολύ υψηλές τιμές βιταμίνης C για τα «φύλλα φράουλας», αλλά μια πηγή που χρησιμοποιείται γι’ αυτά τα στοιχεία αφορά στην πραγματικότητα την κουμαριά (Arbutus unedo), ένα διαφορετικό φυτό από τη φράουλα του κήπου. Επομένως, συγκεκριμένες τιμές θρεπτικών συστατικών δεν πρέπει να συγχέονται μεταξύ τους.

Πώς να τρώτε τις κορυφές από τις φράουλες με ασφάλεια

Αν σας αρέσει η υφή τους, μπορείτε απλώς να φάτε μια ολόκληρη φράουλα, να ανακατέψετε τα φυλλαράκια μέσα σε smoothies, να τις ψιλοκόψετε σε σάλτσες ή να τις προσθέσετε σε σαλάτες.

Επειδή οι φράουλες και τα φύλλα τους τρώγονται ωμά, πλύνετέ τις καλά με τρεχούμενο νερό πρώτα. Αφαιρέστε τυχόν κατεστραμμένες ή σάπιες περιοχές και ψύξτε τις φράουλες αμέσως.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι τα φύλλα φράουλας πιο θρεπτικά από την ίδια τη φράουλα;

Δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα αυτό για τον πράσινο κάλυκα, που τρώγεται με τον καρπό. Μελέτες δείχνουν ότι τα μεγαλύτερα φύλλα του φυτού της φράουλας μπορούν να περιέχουν περισσότερες πολυφαινόλες από τα φρούτα, αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο με το να αποδεικνύουμε ότι οι μικρές κορυφές σε κάθε μία φράουλα παρέχουν μεγαλύτερη συνολική θρεπτική αξία.

Κάνει να φτιάξω τσάι από φύλλα φράουλας;

Το φύλλωμα φράουλας χρησιμοποιείται παραδοσιακά σε αφεψήματα, αλλά καμία έρευνα δεν έχει διαπιστώσει συγκεκριμένα οφέλη για υγείας ή κάποια εμπεριστατωμένη θεραπευτική δόση. Η κατανάλωση των πλυμένων κορυφών μαζί με τον καρπό είναι απλούστερη, αλλά δεν πρέπει να προωθείται ως φαρμακευτική αγωγή.

Συμπέρασμα

Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε τα φύλλα φράουλας πριν την φάτε, τουλάχιστον όχι για λόγους τοξικότητας. Οι πράσινες κορυφές στις φράουλες είναι βρώσιμες και το φύλλωμα του φυτού της φράουλας περιέχει πολλές πολυφαινόλες. Αλλά η φήμη τους ως «συμπυκνωμένη υγιεινή τροφή» ξεπερνά τα κλινικά δεδομένα.

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