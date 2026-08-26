Το άτμισμα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να κόψετε το κάπνισμα – Αλλά υπάρχει μια παγίδα

Για τους ενήλικες που καπνίζουν, το άτμισμα νικοτίνης μπορεί να προσφέρει μία από τις ισχυρότερες πιθανότητες διακοπής του τσιγάρου.

Μια σημαντική ανασκόπηση διαπίστωσε ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα νικοτίνης βοήθησαν περισσότερους ανθρώπους να κόψουν το κάπνισμα για τουλάχιστον 6 μήνες σε σύγκριση με θεραπεία αντικατάστασης νικοτίνης, όπως τα σχετικά επιθέματα και οι τσίχλες.

Αλλά ο όρος «πιο αποτελεσματικός τρόπος» χρειάζεται επιφύλαξη. Το άτμισμα δεν είναι ακίνδυνο: μπορεί να διατηρήσει την εξάρτηση από τη νικοτίνη και ευρύτερα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η βαρενικλίνη και η κυτισίνη είναι επίσης από τις πιο αποτελεσματικές θεραπείες διακοπής.

Τι διαπίστωσε η νέα ανασκόπηση

Η έρευνα ανέλυσε 80 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 29.861 συμμετέχοντες.

Σε σύγκριση με τη θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα νικοτίνης:

παρήγαγαν συνολικά περίπου 4 επιπλέον συμμετέχοντες ανά 100 άτομα, που έκοψαν επιτυχώς το κάπνισμα

παρήγαγαν συγκεκριμένα περίπου 2 περισσότερους συμμετέχοντες ανά 100 άτομα, που έκοψαν επιτυχώς το κάπνισμα, σε σύγκριση με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα χωρίς νικοτίνη

τα ποσοστά διακοπής ήταν υψηλότερα απ’ ό,τι με όσους ακολούθησαν μέθοδο με υποστήριξη συμπεριφοράς ή με όσους προσπάθησαν μόνοι τους τελείως να κόψουν το κάπνισμα, αν και αυτά τα στοιχεία ήταν λιγότερο ισχυρά

Οι ερευνητές δεν βρήκαν στοιχεία ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα νικοτίνης αύξησαν τις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια των περιόδων μελέτης. Τα σοβαρά συμβάντα ήταν σπάνια, αλλά οι δοκιμές δεν μπορούν να καθορίσουν τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια.

Αποδείχτηκε δηλαδή ότι το άτμισμα είναι ο καλύτερος τρόπος για να κόψει κανείς το κάπνισμα;

Όχι ακριβώς. Η νέα ανασκόπηση παρέχει στοιχεία υψηλής βεβαιότητας ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα νικοτίνης ξεπερνούν την τυπική θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης. Δεν αποδεικνύει ότι το άτμισμα είναι μοναδικά ανώτερο από κάθε θεραπεία διακοπής.

Μια ευρύτερη μετα-ανάλυση του δικτύου Cochrane είχε προηγουμένως τοποθετήσει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα νικοτίνης, τη βαρενικλίνη και την κυτισίνη μεταξύ των πιο αποτελεσματικών επιλογών, με τη συνδυασμένη θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης να αποδίδει επίσης καλά.

Η εν λόγω τελευταία ενημέρωση του 2026 επιβεβαιώνει και ενισχύει, επομένως, τα ευρύτερα στοιχεία: το ρυθμιζόμενο άτμισμα νικοτίνης είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο διακοπής του καπνίσματος, αλλά «η καλύτερη μέθοδος» εξαρτάται από τις ατομικές ανάγκες.

Πώς το άτμισμα βοηθάει να κόψετε το κάπνισμα;

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα νικοτίνης μπορούν να μειώσουν τα συμπτώματα στέρησης, αντικαθιστώντας παράλληλα τη συμπεριφορά «από-το-χέρι-στο-στόμα» του καπνίσματος τσιγάρων. Σε αντίθεση με τα τυπικά τσιγάρα, δεν καίνε καπνό, επομένως οι χρήστες αποφεύγουν την πίσσα και το μονοξείδιο του άνθρακα και εκτίθενται σε λιγότερες τοξίνες.

Η πλήρης μετάβαση από το κάπνισμα στο άτμισμα είναι επομένως λιγότερο επιβλαβής από τη συνέχιση του καπνίσματος. Δεν καθιστά το άτμισμα ασφαλές. Η νικοτίνη είναι εθιστική, το αεροζόλ από το άτμισμα περιέχει δυνητικά επιβλαβείς ουσίες και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις παραμένουν υπό μελέτη.

Ποια είναι η παγίδα;

Τα στοιχεία ισχύουν για ενήλικες που καπνίζουν και χρησιμοποιούν ρυθμιζόμενα ηλεκτρονικά τσιγάρα νικοτίνης ως βοήθημα διακοπής του καπνίσματος. Δεν αποτελεί… δικαιολογία για τους μη καπνιστές ή τους νέους να ξεκινήσουν το άτμισμα!

Η ανασκόπηση επίσης δεν προσδιόρισε εάν όσοι έχουν διακόψει με επιτυχία το κάπνισμα σταμάτησαν αργότερα και το άτμισμα. Κάποιοι μπορεί να παραμείνουν εξαρτημένοι από την καθαυτή νικοτίνη, απλά να την λαμβάνουν πλέον από το ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Η διπλή χρήση είναι μια άλλη ανησυχία. Μελέτες σε πραγματικό κόσμο έχουν δείξει ότι άτομα που καπνίζουν και χρησιμοποιούν άτμισμα, συχνά συνεχίζουν να καπνίζουν. Το όφελος για την υγεία είναι μεγαλύτερο όταν τα τσιγάρα αντικαθίστανται πλήρως, όχι όταν το άτμισμα απλά προστίθεται στη συνήθεια του καπνίσματος.

Πρέπει οι καπνιστές να επιλέγουν το άτμισμα έναντι των επιθεμάτων ή της φαρμακευτικής αγωγής;

Δεν υπάρχει σίγουρη και ενιαία για όλους απάντηση. Οι οδηγίες του NHS για παράδειγμα αναγνωρίζουν το άτμισμα νικοτίνης ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία διακοπής του καπνίσματος και αναφέρουν ότι οι άνθρωποι έχουν περίπου διπλάσιες πιθανότητες να διακόψουν το κάπνισμα με ένα άτμισμα νικοτίνης σε σχέση με προϊόντα αντικατάστασης νικοτίνης, όπως επιθέματα ή τσίχλες.

Ωστόσο, τα φάρμακα διακοπής και ο συνδυασμός με αντικατάσταση νικοτίνης παραμένουν αποτελεσματικές επιλογές. Ένας γιατρός μπορεί να βοηθήσει στην αντιστοίχιση της θεραπείας με το ιατρικό ιστορικό και τις προηγούμενες προσπάθειες διακοπής του κάθε ατόμου ξεχωριστά.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι το άτμισμα ασφαλέστερο από το κάπνισμα;

Για έναν ενήλικα καπνιστή που μεταπηδά πλήρως από το κλασικό στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, τα στοιχεία δείχνουν ότι το άτμισμα είναι σημαντικά λιγότερο επιβλαβές από το κάπνισμα, αλλά δεν είναι ακίνδυνο, ενώ και οι σχετικές μακροπρόθεσμες έρευνες συνεχίζονται.

Πρέπει δηλαδή οπωσδήποτε να κόψω ακόμα και το άτμισμα;

Ιδανικά, ναι, ειδικά όταν υπάρχει κίνδυνος επιστροφής στα τσιγάρα. Αλλά η πρώιμη διακοπή του ατμίσματος μπορεί να είναι αντιπαραγωγική και να προκαλέσει υποτροπή και επιστροφή στο κάπνισμα.

Συμπέρασμα

Η τελευταία ανασκόπηση στο δίκτυο Cochrane ενισχύει τα στοιχεία που δείχνουν, ότι το άτμισμα μπορεί να ξεπεράσει τα επιθέματα και τις τσίχλες για τη διακοπή του καπνίσματος. Αλλά το υπεύθυνο μήνυμα είναι πιο προσεκτικό από το «το άτμισμα είναι το καλύτερο»: είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία, που διατίθενται στους ενήλικες καπνιστές, αλλά όχι μια ακίνδυνη συνήθεια για όλους.

Για κάποιον που καπνίζει, η πλήρης διακοπή των τσιγάρων αποτελεί προτεραιότητα. Εάν το άτμισμα το καθιστά αυτό εφικτό, μπορεί να είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική οδός, ακολουθούμενη, όταν είναι ασφαλώς εφικτό, από τον τερματισμό και του ατμίσματος νικοτίνης.

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