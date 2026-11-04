Πώς να μειώσετε την αρτηριακή πίεση σε 8 εβδομάδες: Αρκεί να τρώτε δύο εξωτικά φρούτα

Τα οφέλη για την κυκλοφορία του αίματος και την αρτηριακή πίεση

Δημήτρης Δρίζος

Πώς να μειώσετε την αρτηριακή πίεση σε 8 εβδομάδες: Αρκεί να τρώτε δύο εξωτικά φρούτα
ΕΥ ΖΗΝ
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  • Η καθημερινή κατανάλωση μάνγκο και αβοκάντο για οκτώ εβδομάδες βελτιώνει σημαντικά τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων και μειώνει την αρτηριακή πίεση σε ενήλικες με προδιαβήτη.
  • Τα οφέλη επιτυγχάνονται χωρίς αύξηση του σωματικού βάρους ή επιπλέον θερμίδες και σχετίζονται με αυξημένη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων έως 6,7%.
  • Οι άνδρες παρουσίασαν μέση μείωση 1,9 μονάδων στην κεντρική αρτηριακή πίεση, ενώ η ομάδα ελέγχου εμφάνισε αύξηση 5 μονάδων.
  • Η διατροφή με αβοκάντο και μάνγκο αυξάνει την πρόσληψη φυτικών ινών, βιταμίνης C και μονοακόρεστων λιπαρών, βελτιώνοντας παράλληλα τη νεφρική λειτουργία.
  • Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να εξεταστεί αν τα διατροφικά οφέλη οδηγούν σε μακροπρόθεσμη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών επεισοδίων.
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Η καθημερινή κατανάλωση μάνγκο και αβοκάντο μπορεί να προσφέρει απρόσμενα και σημαντικά οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι μέσα σε μόλις οκτώ εβδομάδες, ενήλικες με προδιαβήτη που ενέταξαν συστηματικά αυτά τα δύο φρούτα στη διατροφή τους παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων και στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Το εύρημα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα οφέλη καταγράφηκαν χωρίς αύξηση του σωματικού βάρους ή ανάγκη για πρόσληψη περισσότερων συνολικών θερμίδων. Τα αποτελέσματα ανοίγουν νέες προοπτικές για ανθρώπους με αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, τα οποία δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε κλινική διάγνωση διαβήτη τύπου 2, προτείνοντας μια φυσική προσέγγιση για την προστασία της καρδιάς.

Τα οφέλη για την κυκλοφορία του αίματος και την αρτηριακή πίεση

Ερευνητές από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Ιλινόι ανέλυσαν τις επιδράσεις μιας διατροφής που περιλάμβανε καθημερινά ένα μεσαίου μεγέθους αβοκάντο ποικιλίας Χας και ένα φλιτζάνι φρέσκο μάνγκο. Μια ομάδα ελέγχου κατανάλωνε τρόφιμα πλούσια σε υδατάνθρακες με αντίστοιχη θερμιδική αξία.

Το πιο αξιοσημείωτο αποτέλεσμα αφορούσε την ικανότητα των αιμοφόρων αγγείων να διαστέλλονται, έναν βασικό δείκτη καρδιαγγειακής υγείας που μετράται μέσω της λεγόμενης διαστολής με τη μεσολάβηση της ροής του αίματος.

Στους συμμετέχοντες που κατανάλωναν τα δύο φρούτα, η συγκεκριμένη μέτρηση παρουσίασε σημαντική αύξηση, φτάνοντας έως και το 6,7%, ενώ στην ομάδα ελέγχου μειώθηκε στο 4,6%.

Θετικές μεταβολές καταγράφηκαν και στην αρτηριακή πίεση, ιδιαίτερα στους άνδρες. Συγκεκριμένα, παρουσίασαν μείωση περίπου 1,9 μονάδων στην κεντρική αρτηριακή πίεση, σε αντίθεση με την ομάδα ελέγχου, όπου καταγράφηκε μέση αύξηση κατά 5 μονάδες.

Η επίδραση των θρεπτικών συστατικών

Αναφερόμενη στην επίδραση της συγκεκριμένης διατροφής, η Μπριτ Μπέρτον-Φρίμαν, επικεφαλής της έρευνας και καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Ιλινόι, υπογράμμισε τη σημασία της διατροφής στην πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων.

«Η έρευνα αυτή επιβεβαιώνει τη δύναμη των διατροφικών παρεμβάσεων ως βασικού μέσου για τη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως τα άτομα με προδιαβήτη», ανέφερε.

Πρόσθεσε επίσης: «Είναι ένα ενθαρρυντικό μήνυμα: μικρές προσθήκες τροφίμων πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά, όπως το αβοκάντο και το μάνγκο στα γεύματα και στα σνακ, μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία της καρδιάς χωρίς την ανάγκη αυστηρών κανόνων ή σημαντικών αλλαγών στη διατροφή».

Εκτός από τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, οι συμμετέχοντες κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες φυτικών ινών, βιταμίνης C και μονοακόρεστων λιπαρών. Παράλληλα, καταγράφηκε βελτίωση στον εκτιμώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης, έναν ιδιαίτερα σημαντικό δείκτη της νεφρικής λειτουργίας.

Οι λεπτομέρειες της έρευνας και τα επόμενα βήματα

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of the American Heart Association, περιέλαβε 82 ενήλικες ηλικίας 25 έως 60 ετών, οι οποίοι ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι και παρακολουθήθηκαν στενά από γιατρούς για διάστημα οκτώ εβδομάδων.

Παρότι τα επίπεδα της χοληστερόλης, του σακχάρου στο αίμα και οι δείκτες φλεγμονής παρέμειναν αμετάβλητοι σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, η μελέτη αναδεικνύει πώς στοχευμένες διατροφικές επιλογές μπορούν να επιφέρουν σημαντικές κλινικές βελτιώσεις.

Παρά τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα οφέλη στα αιμοφόρα αγγεία μεταφράζονται και σε μακροπρόθεσμη μείωση του κινδύνου εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

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