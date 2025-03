Παρουσίαση επετειακής έκδοσης – λευκώματος «Πανόραμα της Φαρμακευτικής Ιστορίας»

Η εκδήλωση παρουσίασης της επετειακής έκδοσης - λευκώματος «Πανόραμα της Φαρμακευτικής Ιστορίας: Μια ιστορική αναδρομή από την αρχαιότητα έως σήμερα» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Μαρτίου και ώρα 18:30 στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης», με τη συμμετοχή διακεκριμένων εκπροσώπων από τον χώρο της Υγείας και του Φαρμάκου και δημοσιογράφων.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Αντώνης Ευαγγελίδης, Ευάγγελος Μανωλόπουλος, Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Καθηγητής Φαρμακολογίας, Φαρμακογονιδιωματικής και Ακρίβειας της Ιατρικής Δ.Π.Θ., Κωνσταντίνος Δεμέτζος, Καθηγητής Φαρμακευτικής Νανοτεχνολογίας Ε.Κ.Π.Α., Γιώργος Βασιλόπουλος, Επισκέπτης Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Εντεταλμένος Σύμβουλος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και Σεραφείμ Ζήκας, Φαρμακοποιός, Πρόεδρος Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών (Ι.Δ.Ε.Ε.Α.Φ.), Α’ Αντιπρόεδρος Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Τη συζήτηση θα συντονίσουν οι δημοσιογράφοι για θέματα πολιτικής υγείας και Φαρμάκου, Ανθή Αγγελοπούλου και Νατάσα Σπαγαδώρου.

Ο συγγραφέας Αντώνης Ευαγγελίδης

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων λειτουργίας φαρμακείων στο Ελληνικό Κράτος και των 100 χρόνων της ελληνικής και διεθνούς Φαρμακοβιομηχανίας και Εμπορίου. ο κ. Ευαγγελίδης καταγράφει στο «Πανόραμα της Φαρμακευτικής Ιστορίας» τη μακραίωνη διαδρομή και την κοινωνική αξία των 5 θεμελιωδών δομών στον τομέα του Φαρμάκου: της Φαρμακευτικής, του Φαρμακοποιού, του Φαρμακείου, του Φαρμακεμπορίου και της Φαρμακοβιομηχανίας (5Φ). Με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και παράθεση ιστορικών πηγών, το βιβλίο εξετάζει το παρελθόν των «5Φ» στον γεωγραφικό χώρο όπου έδρασε ο Ελληνισμός από την Αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή και το συνδέει με τις σύγχρονες προκλήσεις και τις μελλοντικές προοπτικές της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.

Η εκτενής θεματολογία του βιβλίου καλύπτει τις διαφορετικές πτυχές της δραστηριότητας των λειτουργών υγείας, των φαρμακοποιών και των επαγγελματιών του χώρου της παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων, παρουσιάζοντας, μεταξύ άλλων:

Τα ιστορικά φαρμακεία της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και των άλλων γεωγραφικών διαμερισμάτων της Ελλάδας.Οι απαρχές της Φαρμακοβιομηχανίας, μέσω της εξέλιξης των φαρμακείων σε μεγάλες ελληνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις.Τα Φαρμακευτικά Μουσεία της Ελλάδας και η σημασία τους για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του κλάδου.Την ιστορία του φαρμακεμπορίου στην Ελλάδα και τον ρόλο των φαρμακευτικών συνεταιρισμών.Τη συμβολή της διεθνούς Φαρμακοβιομηχανίας στην ελληνική αγορά και τη συνεργασία της με τις ελληνικές εταιρείες.Τις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες για τη Φαρμακευτική και τη Φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα και παγκοσμίως, με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσική παρέμβαση με τίτλο «Μονοπάτια της Παράδοσης» με το συγκρότημα του συνθέτη Χρήστου Τσιαμούλη.

Η επετειακή έκδοση – λεύκωμα «Πανόραμα της Φαρμακευτικής Ιστορίας: Μια ιστορική αναδρομή από την αρχαιότητα έως σήμερα» φέρει την αιγίδα των: Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.), Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.), Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.), PhARMA Innovation Forum (P.I.F.), Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.), Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.), Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας, Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (Ο.Σ.Φ.Ε.), Πειραϊκού Φαρμακευτικού Συνεταιρισμού (ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.) και Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (Ε.Φ.Ε.Χ.).

Χορηγοί επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι: CNN Greece, Newsbomb, Onmed.gr, O Κόσμος του Φαρμακείου, Farmakopoioi, Iatropedia.gr, Healthview.gr, Health Next Generation, Nextdeal.gr, Naftermporiki.gr, All About Health.

Media partners: PHOCUS και REPUTATION UNIQUE.

Οργάνωση: ETS και NOUFIO. Χορηγοί οπτικοακουστικών μέσων και εκθεσειακού περιπτέρου: ΔΩΤΩ και ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Αντώνης Κ. Ευαγγελίδης γεννήθηκε στο Περιστέρι το 1959. Σπούδασε χημικός μηχανικός, με εξειδίκευση στην Οργανική Χημική Τεχνολογία και MSc στην Τεχνολογία Φαρμάκων στο Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Ιασίου «Gheorghe Asache». Η εμπειρία του στον χώρο της Φαρμακοβιομηχανίας ξεκίνησε το 1986. Εργάστηκε ως σημαντικό στέλεχος Επιστημονικής Ενημέρωσης, Marketing, Στρατηγικού Σχεδιασμού, ως Διευθυντής Επιχειρησιακής Μονάδας και διοικητικό στέλεχος καθώς και σε ανάλογες θέσεις σε μεγάλες εταιρείες όπως οι Pharmaserve-Lilly, Boehringer Ingelheim, Parke-Davis, Pfizer και ΒΙΑΝΕΞ, όπου εισήγαγε καινοτόμα προϊόντα στην ελληνική αγορά.

Είναι επίτιμος πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.) από το 1990, συμμετείχε ως μέλος στην Επιτροπή Κώδικα Δεοντολογίας και Διαφάνειας του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (Σ.Φ.Ε.Ε.), του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδας (Σ.Ε.ΚΑ.Σ.Ε.) και των επιτροπών Αριστείων του Society of Corporate Compliance & Ethics (S.C.CE.) και του Ελληνικού Ινστιτούτου για την Αντιμετώπιση της Απάτης (A.C.F.E.). Παράλληλα μετείχε σε δραστηριότητες της Διεθνούς Διαφάνειας - Ελλάς.