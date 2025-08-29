Ούτε το κρέας ούτε τα τηγανητά: Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη τροφή για την καρδιά

Έντονη συζήτηση έχει ξεσπάσει στα social media μετά το βίντεο του διατροφολόγου Carlos Ordinas στο TikTok, όπου αποκάλυψε ποιος είναι – σύμφωνα με τον ίδιο – ο πραγματικός εχθρός της ανθρώπινης καρδιάς. Όχι, δεν πρόκειται για το κόκκινο κρέας, το μπέικον ή το λάδι καρύδας. Η προειδοποίηση αφορά έναν άλλο τύπο λιπαρών που βρίσκεται σε αμέτρητα προϊόντα της καθημερινής διατροφής.

Το βίντεο που έγινε τάση

Ο Ordinas, που διαθέτει περισσότερους από 56.000 ακολούθους, υποστήριξε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την καρδιαγγειακή υγεία είναι τα βιομηχανικά επεξεργασμένα φυτικά έλαια. Πρόκειται για προϊόντα που χρησιμοποιούνται μαζικά στη βιομηχανία τροφίμων, τα οποία, όπως τόνισε, είναι «υπερβολικά επεξεργασμένα» και λαμβάνονται με χημικές μεθόδους που τελικά βλάπτουν τον οργανισμό. «Το πρόβλημα είναι πως προκαλούν φλεγμονή, τόσο στους ιστούς όσο και στο εσωτερικό των αρτηριών», εξήγησε στο βίντεο που συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές.

Έλλειψη αντιοξειδωτικών και αργή αποβολή

Ο διατροφολόγος σημειώνει πως έλαια όπως το ηλιέλαιο, το φοινικέλαιο, το καλαμποκέλαιο ή το σογιέλαιο έχουν ελάχιστα αντιοξειδωτικά, κάτι που τα καθιστά ασταθή. Οξειδώνονται γρήγορα, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται στον εγκέφαλο, στα όργανα και στις κυτταρικές μεμβράνες. «Χρειάζονται πάνω από 600 ημέρες για να αποβληθούν από τον οργανισμό, προκαλώντας εσωτερικές ουλές και διευκολύνοντας την εμφάνιση ίνωσης», υπογράμμισε.

Ο “αόρατος εχθρός” της σύγχρονης διατροφής

Όπως γράφει και το ισπανικό ABC Sevilla, το πιο ανησυχητικό είναι ότι τα έλαια αυτά βρίσκονται κρυμμένα σε δεκάδες καθημερινά προϊόντα. Μπισκότα, βιομηχανικά κέικ, τηγανητά, καραμέλες, κατεψυγμένες πίτσες, σάλτσες, συσκευασμένα σνακ και ακόμα και ορισμένες μαγιονέζες περιέχουν τέτοια λιπαρά. Με άλλα λόγια, ακόμα κι εκείνοι που πιστεύουν πως προσέχουν τη διατροφή τους, μπορεί χωρίς να το καταλαβαίνουν να καταναλώνουν συστατικά εξαιρετικά βλαβερά για την καρδιά.

Οι πιο υγιεινές εναλλακτικές

Ο Ordinas τονίζει ότι η λύση είναι η αντικατάσταση των επεξεργασμένων ελαίων με πιο υγιεινά λιπαρά, όπως το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, συμβάλλει στην προστασία του οργανισμού και μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων. Παράλληλα, επισημαίνει τη σημασία του να διαβάζουμε πάντα τις ετικέτες, αποφεύγοντας προϊόντα με μακριές λίστες συστατικών και κυρίως εκείνα που έχουν τα φυτικά έλαια στην κορυφή.

Η αξία της πρόληψης

Το μήνυμα του διατροφολόγου είναι σαφές: ο περιορισμός της κατανάλωσης επεξεργασμένων φυτικών ελαίων μπορεί να κάνει τη διαφορά στη μελλοντική υγεία της καρδιάς. Μικρές καθημερινές επιλογές, όπως η αποφυγή τηγανητών ή η προτίμηση σε φρεσκοψημένο ψωμί αντί για βιομηχανικό, έχουν άμεσο αντίκτυπο στη μακροζωία και την ευεξία.

Η συζήτηση που συνεχίζεται

Παρά τις προειδοποιήσεις, αρκετοί ειδικοί τονίζουν ότι το κλειδί βρίσκεται στην ισορροπία και όχι στον απόλυτο αποκλεισμό. Η διαμάχη γύρω από τα φυτικά έλαια παραμένει ανοιχτή, ωστόσο η τοποθέτηση του Carlos Ordinas έφερε το ζήτημα ξανά στο προσκήνιο.