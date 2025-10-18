Νέα σύνδεση διατροφής - κατάθλιψης: Ένα αμινοξύ από το έντερο «μιλάει» στον εγκέφαλο

Επιστήμονες ανακάλυψαν μια απροσδόκητη σχέση μεταξύ της προλίνης που βρίσκεται σε κρέας και ψάρια και της κατάθλιψης, ανοίγοντας δρόμο για νέες θεραπείες

Νέα σύνδεση διατροφής - κατάθλιψης: Ένα αμινοξύ από το έντερο «μιλάει» στον εγκέφαλο
Ισπανοί ερευνητές αναγνώρισαν μια εκπληκτική σύνδεση μεταξύ ενός κοινού αμινοξέος και της κατάθλιψης. Το αμινοξύ, γνωστό ως προλίνη, βρίσκεται σε αφθονία σε τρόφιμα όπως το κρέας από ζώα ελευθέρας βοσκής και τα ψάρια. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στην έγκριτη επιθεώρηση Cell Metabolism, υποδηλώνουν ότι οι δίαιτες πλούσιες σε προλίνη μπορεί να αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης καταθλιπτικών συμπτωμάτων.

Η έρευνα, που διεξήχθη από επιστήμονες του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών της Τζιρόνα (IDIBGI) και του Πανεπιστημίου Pompeu Fabra (UPF) της Βαρκελώνης, εστιάζει στον τρόπο που η προλίνη αλληλεπιδρά με τα βακτήρια του εντέρου και τη χημεία του εγκεφάλου.

Η έκπληξη της προλίνης

Για να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ διατροφής και διάθεσης, η ερευνητική ομάδα εξέτασε τον τύπο και την ποσότητα των αμινοξέων που κατανάλωναν οι συμμετέχοντες, οι οποίοι συμπλήρωσαν παράλληλα ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση του επιπέδου της κατάθλιψης.

«Μας εξέπληξε το γεγονός ότι αυτό που συσχετίστηκε περισσότερο με την κατάθλιψη, όπως αξιολογήθηκε μέσω του ερωτηματολογίου, ήταν η κατανάλωση προλίνης», εξηγεί ο Δρ. José Manuel Fernández-Real, επικεφαλής της έρευνας.

Περαιτέρω ανάλυση του αίματος των συμμετεχόντων επιβεβαίωσε τη συσχέτιση, δείχνοντας ότι τα υψηλότερα επίπεδα προλίνης στο πλάσμα ήταν μεταξύ των ισχυρότερων μεταβολικών δεικτών που συνδέονται με την κατάθλιψη.

Ο ρόλος του εντερικού μικροβιώματος

Ωστόσο, δεν παρουσίασαν όλοι οι συμμετέχοντες με υψηλή κατανάλωση προλίνης καταθλιπτικά συμπτώματα. Όταν οι ερευνητές εξέτασαν το εντερικό μικροβίωμα των ατόμων, ανακάλυψαν ότι η σύνθεση των βακτηρίων έπαιζε καθοριστικό ρόλο. Η κατάθλιψη συσχετίστηκε όχι μόνο με συγκεκριμένα βακτήρια, αλλά και με γονίδια μικροβίων που εμπλέκονται στον μεταβολισμό της προλίνης. Με άλλα λόγια, τα βακτήρια του εντέρου του ατόμου φαίνεται πως επηρεάζουν την ποσότητα της προλίνης που κυκλοφορεί στην κυκλοφορία του αίματος.

«Το μικροβίωμα των ασθενών με υψηλή κατανάλωση προλίνης, αλλά χαμηλά επίπεδα προλίνης στο πλάσμα, ήταν παρόμοιο με το μικροβίωμα που σχετίζεται με χαμηλά επίπεδα κατάθλιψης», σημειώνει ο Δρ. Jordi Mayneris-Perxachs.

Τα πειράματα σε ποντίκια και μύγες

Για να διαπιστώσουν εάν η προλίνη προκαλεί την κατάθλιψη και δεν είναι απλώς ένα υποπροϊόν, οι ερευνητές προχώρησαν σε μεταμόσχευση ανθρώπινου μικροβιώματος σε ποντίκια. Τα ζώα που έλαβαν μικροβίωμα από συμμετέχοντες με υψηλότερα επίπεδα προλίνης ή μεγαλύτερα καταθλιπτικά συμπτώματα, εμφάνισαν πιο έντονη συμπεριφορά τύπου κατάθλιψης.

Ο Δρ. Rafael Maldonado υπογραμμίζει ότι «η δυνατότητα μεταφοράς του φαινοτύπου της κατάθλιψης από ανθρώπους σε ποντίκια μέσω της μεταμόσχευσης μικροβιώματος... αποκαλύπτει ότι αυτή η προλίνη μπορεί να σχετίζεται αιτιολογικά με την κατάθλιψη».

Επιπλέον πειράματα σε γενετικά τροποποιημένες μύγες (Drosophila melanogaster) έδειξαν ότι όσες δεν διέθεταν τους διαύλους μεταφοράς προλίνης στον εγκέφαλο, εμφάνισαν αξιοσημείωτη αντίσταση στη συμπεριφορά τύπου κατάθλιψης.

Τα ευρήματα αυτά, αν και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, αναδεικνύουν τη σημασία της προλίνης και ανοίγουν τον δρόμο για τη διερεύνηση πιθανών διατροφικών θεραπειών για την κατάθλιψη. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχουν κλινικές οδηγίες που να συνιστούν αλλαγή της πρόσληψης προλίνης για την ψυχική υγεία.

*Με πληροφορίες από scitechdaily

