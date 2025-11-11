Χωρίς δίαιτες ή γυμναστήριο: Γαστρεντερολόγος μοιράζεται συνήθειες που θεραπεύουν το έντερο 

Μικρές καθημερινές συνήθειες που μπορούν να μεταμορφώσουν την υγεία, μοιράστηκε ένας γαστρεντερολόγος στο διαδίκτυο, κερδίζοντας άμεσα την προσοχή.

Ο Dr Pal, δίνει συμβουλές πώς να αλλάξετε την υγεία του εντέρου και να επαναφέρετε τη συνολική ευεξία — χωρίς ακραίες δίαιτες ή συμπληρώματα. Από την προσεκτική διατροφή μέχρι τον καλύτερο ύπνο και την έκθεση στο ηλιακό φως, οι συμβουλές του επικεντρώνονται στην ισορροπία και τη συνέπεια σε σχέση με τις γρήγορες λύσεις.

Μάσηση

Ο Dr Pal ξεκινά με κάτι απλό, μασήστε κάθε μπουκιά 20 έως 30 φορές. Το σωστό μάσημα, εξήγησε, ξεκινά νωρίς την πέψη, μειώνει το φούσκωμα και ενισχύει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Σύμφωνα με το Healthline, το να μασάτε καλά την τροφή σας κάνει περισσότερα από το να βοηθά την πέψη - μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο του βάρους και στη βελτίωση της απορρόφησης θρεπτικών συστατικών.

Μελέτες δείχνουν ότι το να τρώτε αργά και να μασάτε 25-40 φορές ανά μπουκιά σας βοηθά να αισθάνεστε χορτάτοι νωρίτερα, μειώνει την υπερκατανάλωση τροφής και το σνακ και επιτρέπει στο σώμα σας να απορροφά καλύτερα τα θρεπτικά συστατικά από τα τρόφιμα.

Ενσυνείδητη διατροφή



Συνέστησε επίσης να τρώτε μόνο μέχρι να χορτάσετε κατά 80%. Μία προσεκτική διατροφική πρακτική που περιορίζει τη φλεγμονή και αποτρέπει από την αίσθηση φουρκώματος μετά τα γεύματα. Η λήψη 10 λεπτών πρωινού ηλιακού φωτός, σύμφωνα με τον ίδιο, βοηθά στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού του σώματος, βελτιώνει τη διάθεση και υποστηρίζει τα επίπεδα βιταμίνης D.

Περπάτημα μετά τα γεύματα

Ένας σύντομος περίπατος 10 λεπτών μετά από κάθε γεύμα μπορεί επίσης να κάνει θαύματα - βοηθά την πέψη, διατηρεί υπό έλεγχο το σάκχαρο στο αίμα και αποτρέπει την υπνηλία μετά το γεύμα. Σύμφωνα με το Healthline, το περπάτημα μετά τα γεύματα κάνει περισσότερα από το να καίει θερμίδες - υποστηρίζει τη συνολική υγεία σας με εκπληκτικούς τρόπους. Μελέτες δείχνουν ότι ένας σύντομος περίπατος 10 λεπτών μετά το φαγητό μπορεί να βοηθήσει την πέψη βοηθώντας τα τρόφιμα να κινούνται ομαλά στο στομάχι και τα έντερα. Βοηθά επίσης στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, ειδικά για άτομα με διαβήτη, και μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων βελτιώνοντας την αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα χοληστερόλης.





Τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση

Προσθέστε τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση όπως τυρόπηγμα, κουρκούτι ή κεφίρ στη διατροφή τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα για να θρέψει το έντερο με υγιή βακτήρια. Συμπεριλάβετε τουλάχιστον ένα φρούτο και τρία λαχανικά καθημερινά για να δείτε ορατές βελτιώσεις στη λειτουργία του εντέρου μέσα σε εβδομάδες. Ο Dr Pal πρότεινε επίσης να ακολουθήσετε ένα παράθυρο φαγητού 12 ωρών, όπως 8 π.μ. έως 8 μ.μ., για να ξεκουραστεί το πεπτικό σύστημα αρκετά για να επισκευαστεί και να αποτοξινωθεί.

Ύπνος

Ο ύπνος, τόνισε, παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία του εντέρου. Το να πάτε για ύπνο πριν από τις 11 μ.μ. επιτρέπει στο μικροβίωμα να αναγεννηθεί σωστά, ενώ αργά τα βράδια μπορεί να προκαλέσει κακή πέψη και λαχτάρα την επόμενη μέρα.





Συνήθεια ανάγνωσης

Αλλά οι συμβουλές του Dr Pal δεν αφορούσαν μόνο το φαγητό. Τόνισε επίσης τη δύναμη των νοητικών συνηθειών - διαβάζοντας 5 έως 10 σελίδες καθημερινά για να ηρεμήσει το μυαλό και κάνοντας ένα χαρούμενο πράγμα κάθε μέρα, είτε είναι να ακούς μουσική, να προσεύχεσαι ή να περνάς χρόνο στον ήλιο. Αυτές οι μικρές πράξεις, σημείωσε, μειώνουν τα επίπεδα κορτιζόλης και βοηθούν το έντερο να επουλωθεί.