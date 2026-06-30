Powassan: H άγνωστη ασθένεια που μεταδίδουν τα τσιμπούρια εξαπλώνεται - Τα επικίνδυνα συμπτώματά της

Snapshot Ο ιός Powassan, που μεταδίδεται από τσιμπούρια, προκαλεί σοβαρές νευρολογικές διαταραχές και έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ.

Ο ιός μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα με συμπτώματα όπως απώλεια μνήμης, δυσκολία στην ομιλία και επιληπτικές κρίσεις.

Η μετάδοση του ιού Powassan μπορεί να συμβεί μέσα σε περίπου 15 λεπτά από τη δάγκωμα του τσιμπουριού, σε αντίθεση με τη νόσο του Lyme που χρειάζεται περισσότερη ώρα.

Δεν υπάρχει θεραπεία ή εμβόλιο για τον ιό Powassan, και η διαχείριση των σοβαρών περιστατικών είναι υποστηρικτική.

Η αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται κυρίως στην κλιματική αλλαγή που επεκτείνει την περίοδο δραστηριότητας των τσιμπουριών, ενώ η πρόληψη βασίζεται στην αποφυγή δαγκώματος από τσιμπούρια. Snapshot powered by AI

Τα τσιμπούρια είναι εκτός από ενοχλητικά και άκρως επικίνδυνα και φορείς ασθενειών.

Στις συνήθεις περιπτώσεις, αν κολλήσει κάποιο στο δέρμα σας, η νόσος του Lyme, είναι η λιγότερη ανησυχία που θα πρέπει να έχετε, καθώς ένας άλλος ιός, τον οποίο επίσης μεταφέρουν τα τσιμπούρια, κάνει δυναμικά την εμφάνισή της, στις ΗΠΑ, και εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς, σημαίνοντας συναγερμό.

Πρόκειται για τον ιό Powassan, τα κρούσματα του οποίου αυξάνονται τους τελευταίους μήνες με τα συμπτώματά του να είναι εξαιρετικά σοβαρά και επώδυνα, όπως αποκαλύπτει η Washington Post.

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Ο επικίνδυνος ιός μπορεί να προκαλέσει νευρολογικά προβλήματα όπως απώλεια μνήμης, δυσκολία στην ομιλία και επιληπτικές κρίσεις.

Όπως εξηγεί στην εφημερίδα, ο Saravanan Thangamani, καθηγητής μικροβιολογίας και ανοσολογίας στο SUNY Upstate Medical University, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο ιός Powassan μπορεί να εισχωρήσει στο κεντρικό νευρικό σύστημα και να προκαλέσει εγκεφαλίτιδα, δηλαδή φλεγμονή του εγκεφάλου, ή μηνιγγίτιδα, δηλαδή φλεγμονή των ιστών που περιβάλλουν τον εγκέφαλο.

Αν και η νόσος που προκαλεί ο ιός Powassan είναι αρκετά σπάνια, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση των κρουσμάτων. Σύμφωνα με στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), το 2015 αναφέρθηκαν επτά κρούσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και 10 χρόνια αργότερα, ο αριθμός αυξήθηκε σε 76.

Πώς και πού μεταδίδεται ο ιός Powassan

Ο ιός Powassan πήρε το όνομά του από την πόλη του Οντάριο όπου ανακαλύφθηκε το 1958 και το ανησυχητικό είναι πως χρειάζεται πολύ λιγότερο χρόνο για να μεταδοθεί από το τσιμπούρι στον άνθρωπο, αλλά ο χρόνος παραμονής θα κρίνει τη σοβαρότητα της ασθένειας.

Το τσιμπούρι του ελαφιού (γνωστό και ως τσιμπούρι με μαύρα πόδια) είναι αυτό που μεταδίδει πιο συχνά τον ιό στους ανθρώπους.

«Σε αντίθεση με τη νόσο του Lyme — όπου το τσιμπούρι πρέπει γενικά να τραφεί με το αίμα σας για 16 έως 24 ώρες για να μεταδώσει τη νόσο — με τον Powassan, φαίνεται ότι το τσιμπούρι δεν χρειάζεται να παραμείνει προσκολλημένο πάνω σας για πολύ περισσότερο από 15 λεπτά περίπου», δήλωσε η Catherine Valentine, κλινική βοηθός καθηγήτρια στο τμήμα λοιμωδών νοσημάτων της Ιατρικής Σχολής Grossman του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU).



Όσο περισσότερο χρόνο περνάει ένα τσιμπούρι που μεταφέρει τον ιό Powassan τρεφόμενο από εσάς, τόσο μεγαλύτερη ποσότητα του ιού μεταδίδεται σε εσάς και τόσο πιο σοβαρή μπορεί να γίνει η ασθένειά σας, είπε ο Thangamani.

Συμπτώματα και πιθανές επιπλοκές

Οι ειδικοί υποθέτουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που μολύνονται από τον ιό δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, όσοι όμως εμφανίσουν συνήθως μοιάζουν με γρίπη, πυρετό, μυικούς πόνους, κόπωση και γενική αδιαθεσία. Και αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο.

Σε άλλους όμως, ο ιός εισχωρεί στο κεντρικό νευρικό σύστημα, μολύνοντας τον νωτιαίο μυελό και τον εγκέφαλο, συνήθως μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Αυτό είναι το σημείο στο οποίο τα συμπτώματα γίνονται νευρολογικά και μπορεί να περιλαμβάνουν σύγχυση ή γνωστικά προβλήματα, ακατάληπτη ομιλία, απώλεια συντονισμού, ακόμη και επιληπτικές κρίσεις ή παράλυση. Και συχνά γίνεται σύγχυση με εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με την ειδικό, βασικό διακριτικό στοιχείο είναι ότι, κατά τη διάρκεια ενός εγκεφαλικού επεισοδίου, οι νευρολογικές διαταραχές εμφανίζονται πολύ γρήγορα· τα συμπτώματα μιας εγκεφαλικής λοίμωξης εκδηλώνονται μέσα σε λίγες ημέρες.

Μεταξύ των ασθενών που παρουσιάζουν συμπτώματα, το ποσοστό θνησιμότητας φτάνει το 15%, ενώ οι μισοί από τους επιζώντες αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες νευρολογικές επιπτώσεις, οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται από το «ξεχνάω συνεχώς τα κλειδιά του αυτοκινήτου» έως δυσκολίες στην ομιλία, στο περπάτημα και μερικές φορές ακόμη και στο φαγητό, είπε η Valentine.

Δεν υπάρχει θεραπεία για την πάθηση ούτε εμβόλιο για την πρόληψή της. Η διαχείριση των σοβαρών περιπτώσεων συνήθως περιλαμβάνει υποστηρικτική φροντίδα, όπως ενδοφλέβια υγρά και αναπνευστική ή διατροφική υποστήριξη, αν χρειαστεί.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί η κλιματική αλλαγή είναι ο κύριος παράγοντας: τα τσιμπούρια ευδοκιμούν σε ζεστό και υγρό κλίμα, οπότε οι υψηλότερες μέσες θερμοκρασίες έχουν επεκτείνει δραστικά την περίοδο δραστηριότητάς τους.

Προτείνουν την καλύτερη επιτήρηση και αναφορά της νόσου του ιού Powassan, καθώς τις περισσότερες φορές δεν γίνεται διάγνωσή της, καθώς οι ασθενείς δεν αναφέρουν τον παράγοντα τσιμπούρι.

Πώς να αποφύγετε τις ασθένειες που μεταδίδουν τα τσιμπούρια

Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε το Powassan είναι να μην σας δαγκώσει τσιμπούρι εξ αρχής. Όταν είστε σε δάσος για πεζοπορία καλό είναι να βάλετε τα παντελόνια σας μέσα στις κάλτσες. Φορέστε ρούχα που έχουν υποστεί επεξεργασία με το εντομοκτόνο περμεθρίνη και να χρησιμοποιείτε στο δέρμα σας ένα εγκεκριμένο απωθητικό τσιμπουριών α.

Όταν επιστρέψετε στο σπίτι, βάλτε τα ρούχα σας στο στεγνωτήριο σε υψηλή θερμοκρασία για 10 λεπτά.

Επίσης, ελέγξτε για τσιμπούρια αμέσως μετά από οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο, όχι μόνο στο τέλος της ημέρας ή πριν πάτε για ύπνο.

Αν εντοπίσετε ένα τσιμπούρι, αφαιρέστε το, ιδανικά πιάνοντας το κεφάλι κοντά στα στοματικά του όργανα, χρησιμοποιώντας μια τσιμπιδάκι. Στη συνέχεια, να είστε σε εγρήγορση για συμπτώματα λοίμωξης, συγκεκριμένα πυρετό, για 30 ημέρες, συμβουλεύει ο Thangamani. Αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ενημερώστε τον γιατρό σας.