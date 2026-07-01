Πώς διαφέρουν τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ σε αγόρια και κορίτσια

Τα συμπτώματα ΔΕΠΥ μπορεί να φαίνονται διαφορετικά σε αγόρια και κορίτσια, αλλά η ίδια η ΔΕΠΥ δεν είναι μια «κατάσταση που αφορά τα αγόρια». Τα αγόρια γίνονται πιο συχνά αντιληπτά, επειδή τα συμπτώματά τους μπορεί να είναι πιο έντονα και πιο ενοχλητικά, ενώ τα κορίτσια είναι πιο πιθανό να τα παραβλεφθούν, επειδή τα συμπτώματά τους μπορεί να φαίνονται πιο ήσυχα, εσωτερικευμένα ή πιο εύκολο να εξηγηθούν.

Οποιοδήποτε παιδί μπορεί να έχει απρόσεκτη, υπερκινητική-παρορμητική ή συνδυαστική ΔΕΠΥ. Το πρόβλημα είναι ότι οι ενήλικες μπορεί να αναζητούν διαφορετικά σημάδια ανάλογα με το αν το παιδί είναι αγόρι ή κορίτσι.

Ποιοι είναι οι κύριοι τύποι συμπτωμάτων ΔΕΠΥ;

Η ΔΕΠΥ είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει την προσοχή, το επίπεδο δραστηριότητας, τον έλεγχο των παρορμήσεων και την εκτελεστική λειτουργία. Τα συμπτώματα πρέπει να είναι επίμονα, να επηρεάζουν την καθημερινή ζωή και να εμφανίζονται σε περισσότερα από ένα περιβάλλοντα, όπως το σπίτι και το σχολείο.

Τα κύρια μοτίβα συμπτωμάτων είναι:

Απροσεξία : δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, ξεχνάει εργασίες, χάνει πράγματα, χαζεύει, δεν μπορεί να οργανωθεί και έχει δυσκολία στην ολοκλήρωση μιας εργασίας

: δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, ξεχνάει εργασίες, χάνει πράγματα, χαζεύει, δεν μπορεί να οργανωθεί και έχει δυσκολία στην ολοκλήρωση μιας εργασίας Υπερκινητικότητα : νευρικότητα, ανησυχία, υπερβολική ομιλία, δυσκολία στο να κάθεται ακίνητο ή να φαίνεται ότι είναι «πάντα σε κίνηση»

: νευρικότητα, ανησυχία, υπερβολική ομιλία, δυσκολία στο να κάθεται ακίνητο ή να φαίνεται ότι είναι «πάντα σε κίνηση» Παρορμητισμός: διακόπτει τους άλλους όταν μιλάνε, απαντάει χωρίς να σκέφτεται, μπαίνει σε δράση χωρίς σκέψη και έχει δυσκολία στο να περιμένει τη σειρά του

Πώς εμφανίζονται συχνά τα συμπτώματα ΔΕΠΥ στα αγόρια;

Τα αγόρια με ΔΕΠΥ είναι πιο πιθανό να παραπεμφθούν για αξιολόγηση, επειδή η συμπεριφορά τους μπορεί να διαταράξει την τάξη στο σχολείο ή το σπίτι. Μπορεί να τρέχουν τριγύρω, να διακόπτουν, να νευριάζουν, να σκαρφαλώνουν, να ενεργούν παρορμητικά ή να δυσκολεύονται να καθίσουν ακίνητα.

Αυτά τα συμπτώματα είναι πιο εύκολα αντιληπτά από τους ενήλικες. Ένα παιδί που συνεχώς φεύγει από τη θέση του ή διακόπτει τους άλλους είναι πιο πιθανό να προκαλέσει ανησυχία νωρίς.

Ωστόσο, τα αγόρια μπορούν επίσης να έχουν ΔΕΠΥ απροσεξίας. Τα ήσυχα αγόρια που χαζεύουν, ξεχνούν τις εργασίες για το σπίτι ή έχουν χαμηλές επιδόσεις παρά τις ικανότητές τους μπορεί να μην αναγνωριστούν εάν δεν προκαλούν γενικότερη αναστάτωση.

Πώς εμφανίζονται συχνά τα συμπτώματα ΔΕΠΥ στα κορίτσια;

Τα κορίτσια με ΔΕΠΥ είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν συμπτώματα απροσεξίας, αν και μπορούν επίσης να είναι υπερκινητικά ή παρορμητικά. Οι δυσκολίες τους μπορεί να μοιάζουν με ονειροπόληση, κακή οργάνωση, συναισθηματική υπερφόρτωση, τελειομανία ή να μένουν πίσω στην τάξη.

Επειδή αυτά τα συμπτώματα είναι λιγότερο ενοχλητικά, οι ενήλικες μπορεί να περιγράψουν το παιδί ως ντροπαλό, αγχωμένο, τεμπέλικο, ανώριμο ή ότι «δεν προσπαθεί αρκετά». Αυτό μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση μέχρι το γυμνάσιο, το λύκειο, το πανεπιστήμιο ή την ενηλικίωση, όταν οι ακαδημαϊκές και οργανωτικές απαιτήσεις γίνονται πιο δύσκολο να διαχειριστούν.

Πρότυπο που παρατηρείται συχνά Αγόρια Κορίτσια Πιο ορατά συμπτώματα Υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα, αναστάτωση Απροσεξία, αποδιοργάνωση, συναισθηματική ένταση Πώς μπορεί να παρερμηνευτεί «Κακή συμπεριφορά» ή απειθαρχία Ντροπαλότητα, άγχος, τεμπελιά ή χαμηλή αυτοπεποίθηση Κίνδυνος να μην γίνει αντιληπτό Ήσυχα, απρόσεκτα αγόρια Κορίτσια που αντισταθμίζουν ή καλύπτουν τα συμπτώματα

Γιατί τα κορίτσια διαγιγνώσκονται αργότερα;

Τα κορίτσια μπορεί να καλύψουν τα συμπτώματα, δουλεύοντας σκληρότερα, αντιγράφοντας τους συνομηλίκους τους ή με το να γίνονται τελειομανή. Μπορεί να καταβάλουν πολύ περισσότερη προσπάθεια από τους συμμαθητές τους απλώς για να συμβαδίσουν, κάτι που μπορεί να συγκαλύψει το πρόβλημα μέχρι να αυξηθούν οι απαιτήσεις.

Οι κοινωνικές προσδοκίες επίσης έχουν σημασία. Οι ενήλικες μπορεί να ανέχονται ή να παραβλέπουν την απρόσεκτη συμπεριφορά στα κορίτσια, ενώ η διασπαστική συμπεριφορά στα αγόρια είναι πιο πιθανό να οδηγήσει σε παραπομπή. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα κορίτσια έχουν ηπιότερη ΔΕΠΥ. Μπορεί να σημαίνει ότι η δυσφορία τους είναι λιγότερο ορατή.

Τα κορίτσια με αδιάγνωστη ΔΕΠΥ μπορεί να είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος ή κατάθλιψη, επειδή εσωτερικεύουν τις επαναλαμβανόμενες δυσκολίες ως προσωπικές αποτυχίες.

Πότε πρέπει να αξιολογηθεί ένα παιδί;

Ένα παιδί πρέπει να αξιολογηθεί εάν τα προβλήματα προσοχής, παρορμητικότητας, ανησυχίας, αποδιοργάνωσης ή συναισθηματικής ρύθμισης είναι επίμονα και επηρεάζουν το σχολείο, τις φιλίες, την οικογενειακή ζωή ή την αυτοεκτίμηση.

Χρήσιμα προειδοποιητικά σημάδια:

Επαναλαμβανόμενες ημιτελείς εργασίες για το σπίτι ή χαμένα αντικείμενα

Συνεχείς υπενθυμίσεις για βασικές ρουτίνες

Μειωμένοι βαθμοί παρά την προσπάθεια

Συχνές συναισθηματικές εκρήξεις ή απογοήτευση

Δυσκολία διατήρησης φίλων

Ανάληψη ρίσκου ή παρορμητική συμπεριφορά

Ισχυρή προσπάθεια αλλά κακή παρακολούθηση

Η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει γονείς, εκπαιδευτικούς και έναν εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας. Η ΔΕΠΥ μπορεί να επικαλύπτεται με προβλήματα ύπνου, άγχος, κατάθλιψη, μαθησιακές διαταραχές, τραύμα και προβλήματα ακοής ή όρασης, επομένως η προσεκτική αξιολόγηση είναι σημαντική.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν τα κορίτσια να έχουν υπερκινητική ΔΕΠΥ;

Σαφώς. Τα κορίτσια μπορεί να είναι υπερκινητικά ή παρορμητικά, αλλά αυτά τα συμπτώματα μπορεί να εμφανίζονται ως υπερβολική ομιλία, συναισθηματική ένταση, ανησυχία ή κοινωνική παρορμητικότητα, αντί για εμφανές τρέξιμο ή να σκαρφαλώνουν παντού, όπως τα αγόρια.

Μπορεί η ΔΕΠΥ να μην παρατηρηθεί σε ένα έξυπνο παιδί;

Ναι. Τα έξυπνα παιδιά μπορεί να αντισταθμίζουν το πρόβλημα επί χρόνια ολόκληρα, αλλά εξακολουθούν να δυσκολεύονται με τη διαχείριση του χρόνου, την οργάνωση, την αναβλητικότητα και τη συναισθηματική εξάντληση.

Συμπέρασμα

Τα συμπτώματα ΔΕΠΥ στα αγόρια συχνά παρατηρούνται νωρίτερα, επειδή τα αγόρια είναι συνήθως πιο εξωστρεφή και ανατρεπτικά. Στα κορίτσια, τα συμπτώματα περνούν συχνά απαρατήρητα ή συγκαλύπτονται από συμπεριφορές αντιστάθμισης, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση και την υποστήριξη.

Το κλειδί είναι να μην βασίζεστε σε στερεότυπα. Κάθε παιδί που δυσκολεύεται επίμονα με την προσοχή, τον έλεγχο των παρορμήσεων, την ανησυχία ή την καθημερινή λειτουργία αξίζει μια σωστή αξιολόγηση.

Πηγές:

clevelandclinic.org

cdc.gov (1)

cdc.gov (2)

nih.gov

mayoclinic.org