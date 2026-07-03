Από τι εξαρτάται το αν ένας γίνεται δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας – Δεν είναι γενετικό θέμα

Το κυρίαρχο χέρι σας μπορεί να μην είναι τελικά «προγραμματισμένο» να είναι καλύτερο από το άλλο.

Newsbomb

Από τι εξαρτάται το αν ένας γίνεται δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας – Δεν είναι γενετικό θέμα
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
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Μια νέα μελέτη αμφισβητεί την ιδέα ότι το κυρίαρχο χέρι είναι φυσικά/γενετικά καλύτερο, επειδή η μία πλευρά του εγκεφάλου είναι «προγραμματισμένη» για ανώτερο κινητικό έλεγχο. Αντίθετα, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ του κυρίαρχου και του μη κυρίαρχου χεριού μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό μέσα από χρόνια επαναλαμβανόμενης εξάσκησης.

Το εύρημα δεν σημαίνει ότι η βιολογία δεν παίζει κανέναν ρόλο στην προτίμηση χεριού. Σημαίνει ότι οι επιστήμονες μπορεί να χρειαστεί να διαχωρίσουν δύο σχετικές ιδέες: ποιο χέρι προτιμά ένα άτομο και γιατί αυτό το προτιμώμενο χέρι γίνεται πιο επιδέξιο.

Τι διαπίστωσε η νέα μελέτη για την προτίμηση χεριού;

Η μελέτη διαπίστωσε ότι το κυρίαρχο χέρι δεν ήταν γενικά καλύτερο σε όλους τους τύπους κίνησης. Το πλεονέκτημά του εμφανίστηκε κυρίως κατά τη διάρκεια εργασιών που έμοιαζαν με χρήση εργαλείων, όπως η καθοδήγηση ενός αντικειμένου σε μια πιο σύνθετη διαδρομή.

Οι ερευνητές εξέτασαν υγιείς δεξιόχειρες ενήλικες, χρησιμοποιώντας τεχνολογία καταγραφής κίνησης. Οι συμμετέχοντες έφτασαν κανονικά προς τους στόχους, έφτασαν με ένα βάρος προσαρτημένο στον καρπό και έφτασαν χρησιμοποιώντας ένα ελαφρύ ραβδί δεμένο στο αντιβράχιο.

Το κυρίαρχο χέρι δεν έδειξε σημαντικό πλεονέκτημα κατά τη συνηθισμένη προσέγγιση ή όταν το βάρος του καρπού έκανε την κίνηση σωματικά πιο δύσκολη. Η διαφορά εμφανίστηκε όταν το ραβδί άλλαξε την κίνηση σε μια που πλησίαζε τη χρήση εργαλείου, απαιτώντας μια πιο σύνθετη καμπύλη τροχιά.

Γιατί η εξάσκηση έχει τόση σημασία

Η εξάσκηση έχει σημασία επειδή η καθημερινή ζωή δίνει στο προτιμώμενο χέρι χιλιάδες επιπλέον επαναλήψεις. Το γράψιμο, το βούρτσισμα των δοντιών, η χρήση σκευών, το γύρισμα κλειδιών, το σχέδιο, η ρίψη και ο χειρισμός εργαλείων, όλα εκπαιδεύουν την ίδια πλευρά επανειλημμένα.

Με την πάροδο του χρόνου, το κυρίαρχο χέρι γίνεται καλύτερο, όχι απαραίτητα επειδή «γεννήθηκε» πιο επιδέξιο, αλλά επειδή έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στην εκτέλεση δύσκολων, αντικειμενικών κινήσεων. Η μελέτη υποδηλώνει ότι ο εγκέφαλος χτίζει αυτήν την δεξιότητα μέσω της χρήσης.

Γι' αυτό οι ερευνητές περιγράφουν την κυριαρχία του χεριού ως ένα «αναδυόμενο» φαινόμενο: αναπτύσσεται από επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά, όχι από μια απλή «γενετική ανωτερότητα» του ενός άκρου.

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Τι έδειξε το πείραμα γραφής με τον αγκώνα

Το πείραμα γραφής με τον αγκώνα ήταν ένα από τα πιο ξεκάθαρα μέρη της μελέτης. Οι συμμετέχοντες έγραφαν γράμματα και αριθμούς κρατώντας ένα στυλό κανονικά, και στη συνέχεια με ένα στυλό προσαρτημένο στον αγκώνα, ένα μέρος του σώματος που δεν εκπαιδεύεται για γραφή.

Όταν η γραφή μετακινήθηκε στον αγκώνα, το συνηθισμένο πλεονέκτημα της κυρίαρχης πλευράς εξαφανίστηκε. Και οι δύο αγκώνες είχαν κακή απόδοση στην αρχή. Μετά την εξάσκηση, και οι δύο βελτιώθηκαν κατά παρόμοιο βαθμό.

Αυτό υποστηρίζει την ιδέα ότι το πλεονέκτημα του κυρίαρχου χεριού συνδέεται με την μαθησιακή δεξιότητα με συγκεκριμένες κινήσεις, όχι με ένα καθολικό πλεονέκτημα κινητικού ελέγχου στην μία πλευρά του σώματος.

Αυτό σημαίνει ότι η προτίμηση του χεριού δεν είναι βιολογική;

Όχι. Η μελέτη δεν διαγράφει τη βιολογία. Προηγούμενη έρευνα υποδηλώνει ότι η προτίμηση του χεριού μπορεί να εμφανιστεί νωρίς στην ανάπτυξη, ακόμη και πριν από τη γέννηση. Η νέα έρευνα εστιάζει περισσότερο στο γιατί η προτιμώμενη πλευρά γίνεται καλύτερη σε εξειδικευμένες εργασίες.

Με απλά λόγια, η βιολογία μπορεί να βοηθήσει στον καθορισμό της αρχικής προτίμησης, ενώ η εξάσκηση μπορεί να οικοδομήσει τη διαφορά δεξιοτήτων. Αυτή η διάκριση έχει σημασία επειδή οι άνθρωποι συχνά χρησιμοποιούν τις λέξεις «δεξιόχειρας» και «αριστερόχειρας» για να εννοήσουν τόσο την προτίμηση όσο και την απόδοση.

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Τι σημασία έχουν αυτά για την υγεία;

Τα ευρήματα μπορεί να είναι σημαντικά για την ανάρρωση από εγκεφαλικό επεισόδιο, τον τραυματισμό των άκρων και την κινητική αποκατάσταση. Εάν το μη κυρίαρχο άκρο δεν περιορίζεται βιολογικά με τον τρόπο που υποθέταμε ως σήμερα, η στοχευμένη εξάσκηση μπορεί να το βοηθήσει να αποκτήσει περισσότερη δεξιότητα από την αναμενόμενη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η ανάρρωση είναι εύκολη ή εγγυημένη. Το εγκεφαλικό επεισόδιο, ο τραυματισμός των νεύρων και άλλες νευρολογικές παθήσεις ποικίλλουν σημαντικά. Αλλά η μελέτη υποστηρίζει μια ελπιδοφόρα αρχή: το νευρικό σύστημα μπορεί να εκπαιδευτεί μέσω επαναλαμβανόμενης, εξειδικευμένης πρακτικής.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να εκπαιδεύσω το μη κυρίαρχο χέρι μου για να γίνει καλύτερο;

Ναι, η εξάσκηση μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα του μη κυρίαρχου χεριού. Ωστόσο, η απόκτηση ίσης επιδεξιότητας σε σύνθετες εργασίες, όπως η γραφή, μπορεί να απαιτεί εκτεταμένη, συνεπή εκπαίδευση.

Διαφέρουν νευρολογικά οι αριστερόχειρες από τους δεξιόχειρες;

Μπορεί να υπάρχουν διαφορές στην καλωδίωση του εγκεφάλου, αλλά η προτίμηση χεριού δεν εξηγείται από έναν και μόνο κανόνα. Η προτίμηση, η δεξιότητα, η κυριαρχία της γλώσσας και η χρήση εργαλείων είναι σχετικά αλλά ξεχωριστά ζητήματα.

Συμπέρασμα

Νέα έρευνα δείχνει ότι το «ισχυρό» σας γίνεται εκείνο με το οποίο είστε καλύτεροι στην εκτέλεση εργασιών, απλώς επειδή εμπλέκεται σε πολύ περισσότερη εξάσκηση.

Αυτή η διάκριση αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε για το αν κάποιος είναι δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας. Το κυρίαρχο χέρι δεν είναι ζήτημα γενετικής σύμπτωσης. Μπορεί να γίνει ανώτερο μέσα από χρόνια επαναλαμβανόμενης, επιδέξιας χρήσης.

Πηγές:
healthday.com
uclahealth.org
santafe.edu

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