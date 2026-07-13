Τι θα συμβεί με τη χοληστερόλη αν αρχίσετε να παίρνετε βιταμίνη D

Μπορεί η βιταμίνη D να μειώσει τη χοληστερόλη ή μήπως αυτή η σύνδεση υπερεκτιμάται;

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Τι θα συμβεί με τη χοληστερόλη αν αρχίσετε να παίρνετε βιταμίνη D
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Η έναρξη λήψης βιταμίνης D μπορεί να βελτιώσει ελαφρώς τη χοληστερόλη σε ορισμένα άτομα, αλλά δεν αποτελεί αξιόπιστη θεραπεία για την υψηλή χοληστερόλη.

Η βιταμίνη D και η χοληστερόλη συνδέονται βιολογικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η λήψη βιταμίνης D θα μειώσει αυτόματα την LDL ή τα τριγλυκερίδια.

Πώς συνδέονται η βιταμίνη D και η χοληστερόλη;

Η βιταμίνη D είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη, η οποία βοηθά το σώμα να απορροφήσει το ασβέστιο και υποστηρίζει τα οστά, τους μύες, το ανοσοποιητικό και τον έλεγχο της φλεγμονής. Το σώμα μπορεί επίσης να παράγει βιταμίνη D στο δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο, χρησιμοποιώντας μια ένωση που σχετίζεται με τη χοληστερόλη.

Τα άτομα με χαμηλή βιταμίνη D είναι πιο πιθανό να έχουν ανθυγιεινά πρότυπα χοληστερόλης, συμπεριλαμβανομένης της υψηλότερης LDL ή τριγλυκεριδίων. Αλλά αυτό δεν αποδεικνύει ότι η χαμηλή βιταμίνη D προκαλεί άμεσα υψηλή χοληστερόλη. Το βάρος, η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα, ο κίνδυνος διαβήτη και η έκθεση στον ήλιο μπορούν να επηρεάσουν και τα δύο.

Τι μπορεί να συμβεί στη χοληστερόλη μετά την λήψη βιταμίνης D

Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι η συμπλήρωση βιταμίνης D μπορεί να μειώσει σε μέτριο βαθμό τη συνολική χοληστερόλη, την LDL («κακή») χοληστερόλη ή τα τριγλυκερίδια, ειδικά σε άτομα που έχουν ανεπάρκεια, είναι υπέρβαρα ή με κακό μεταβολισμό. Άλλες μελέτες δείχνουν μικρή ή καθόλου ουσιαστική επίδραση.

Το πιο σταθερό μήνυμα είναι ότι η βιταμίνη D δεν αποτελεί αυτόνομη θεραπεία για τη χοληστερόλη. Εάν η χοληστερόλη αλλάξει, η όποια βελτίωση είναι συνήθως μέτρια και εξαρτάται από το αρχικό επίπεδο βιταμίνης D, τη δόση, το σωματικό βάρος, τη διατροφή και τη συνολική υγεία.

Η HDL («καλή») χοληστερόλη δεν φαίνεται να αυξάνεται αξιόπιστα με τη συμπλήρωση βιταμίνης D.

Ποιος είναι πιο πιθανό να ωφεληθεί;

Τα άτομα με επιβεβαιωμένη ανεπάρκεια βιταμίνης D είναι πιο πιθανό να ωφεληθούν συνολικά από τη συμπλήρωση. Η διόρθωση της ανεπάρκειας μπορεί να υποστηρίξει τη γενική υγεία και μπορεί να έχει μικρές έμμεσες επιπτώσεις στη φλεγμονή και την μεταβολική λειτουργία.

Τα άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο χαμηλής βιταμίνης D είναι:

  • ηλικιωμένοι
  • με περιορισμένη έκθεση στον ήλιο
  • πιο σκούρο δέρμα
  • με παχυσαρκία
  • με παθήσεις δυσαπορρόφησης
  • με ορισμένες παθήσεις του ήπατος ή των νεφρών

Μια εξέταση αίματος για το επίπεδο 25-υδροξυβιταμίνη D μπορεί να δείξει εάν χρειάζεστε συμπλήρωση.

βιταμινη d

Μπορεί η βιταμίνη D να αντικαταστήσει τα φάρμακο για τη χοληστερόλη;

Όχι! Η βιταμίνη D δεν πρέπει να αντικαθιστά τις στατίνες ή άλλα συνταγογραφούμενα φάρμακα για τη χοληστερόλη.

Η LDL χοληστερόλη είναι ένας σημαντικός παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου και τα άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο χρειάζονται αποδεδειγμένες θεραπείες για την μείωση του κινδύνου καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Εάν λαμβάνετε στατίνη, μην ξεκινήσετε υψηλή δόση βιταμίνης D χωρίς ιατρική συμβουλή. Η πολύ υψηλή συμπληρωματική πρόσληψη μπορεί να αλληλεπιδράσει με ορισμένες στατίνες.

Πώς πρέπει να λαμβάνετε βιταμίνη D με ασφάλεια

Η βιταμίνη D απορροφάται καλύτερα με ένα γεύμα που περιέχει κάποιο λίπος, όπως γιαούρτι, αυγά, ξηρούς καρπούς, ελαιόλαδο, αβοκάντο ή ψάρι. Η ακριβής ώρα της ημέρας έχει λιγότερη σημασία από τη συνεπή λήψη της.

Για πολλούς ενήλικες, η συνιστώμενη πρόσληψη είναι 15-20 mcg ημερησίως (600-800 IU), ανάλογα με την ηλικία. Το τυπικό ανώτατο όριο για τους ενήλικες είναι 100 mcg (4.000 IU).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υπερβολική λήψη βιταμίνης D μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα ασβεστίου και να προκαλέσει ναυτία, έμετο, αδυναμία, σύγχυση, πέτρες στα νεφρά, νεφρική βλάβη ή προβλήματα καρδιακού ρυθμού.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η χαμηλή βιταμίνη D να προκαλέσει υψηλή χοληστερόλη;

Η χαμηλή βιταμίνη D και η υψηλή χοληστερόλη συχνά εμφανίζονται μαζί, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει ότι η μία προκαλεί άμεσα την άλλη. Κοινοί παράγοντες όπως το βάρος, η διατροφή, η καθιστική ζωή και η μεταβολική υγεία εξηγούν πολύ καλύτερα αυτήν τη σύνδεση.

Πόσο καιρό χρειάζεται η βιταμίνη D για να επηρεάσει τα επίπεδα στο αίμα;

Τα επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα συχνά αλλάζουν σε διάστημα εβδομάδων έως μηνών. Εάν αντιμετωπίζετε ανεπάρκεια θα πρέπει να επανελέγξετε τα επίπεδα μετά από μερικούς μήνες, ανάλογα με τη δόση και τους παράγοντες κινδύνου.

Συμπέρασμα

Η βιταμίνη D μπορεί να έχει μια μικρή επίδραση στη χοληστερόλη σε ορισμένα άτομα, αλλά τα αποτελέσματα είναι ασυνεπή. Η έναρξη λήψης βιταμίνης D είναι πιο χρήσιμη όταν διορθώνει μια ανεπάρκεια, όχι όταν χρησιμοποιείται ως συντομότερη μέθοδος για την μείωση της χοληστερόλης.

Εάν έχετε υψηλή χοληστερόλη, επικεντρωθείτε σε εξετάσεις λιπιδίων, δίαιτα, άσκηση και ιατρική θεραπεία, όταν χρειάζεται. Η βιταμίνη D μπορεί να υποστηρίξει την υγεία, αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται με βάση τον σωστό ρόλο της.

Πηγές:
health.com
nih.gov
nih.gov (1)
nih.gov (2)
nih.gov (3)

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