Ο κανόνας των 3 ωρών πριν τον ύπνο για πιο υγιή αρτηριακή πίεση και σάκχαρο

Φαγητό αργά το βράδυ, αρτηριακή πίεση και σάκχαρο του αίματος: Τι σημαίνει ο κανόνας των 3 ωρών.

Newsbomb

Ο κανόνας των 3 ωρών πριν τον ύπνο για πιο υγιή αρτηριακή πίεση και σάκχαρο
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
6'
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Ο κανόνας των 3 ωρών σημαίνει ότι πρέπει να ολοκληρώσετε το τελευταίο σας γεύμα ή σνακ τουλάχιστον τρεις ώρες πριν πάτε για ύπνο. Αυτό δίνει στο σώμα περισσότερο χρόνο, για να χωνέψει πριν από τον ύπνο και μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη μιας πιο υγιεινής αρτηριακής πίεσης, καρδιακού ρυθμού και ρύθμισης του σακχάρου στο αίμα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Δεν είναι ένας… μαγικός κανόνας και δεν είναι ασφαλές για όλους να τον ακολουθούν αυστηρά. Αλλά για πολλούς ενήλικες, ειδικά για εκείνους που τρώνε σνακ αργά το βράδυ, μπορεί να είναι ένας απλός τρόπος, για να βελτιώσουν τον χρονισμό των γευμάτων τους χωρίς να αλλάξουν ολόκληρη τη διατροφή τους.

Τι διαπίστωσε η νέα μελέτη

Η έρευνα εξέτασε μια ρουτίνα νηστείας ευθυγραμμισμένη με τον ύπνο σε μεσήλικες και ηλικιωμένους με υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα παρατεταμένης νηστείας νήστεψαν για περίπου 13-16 ώρες όλη τη νύχτα και σταμάτησαν να τρώνε τουλάχιστον 3 ώρες πριν τον ύπνο.

Σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, είχαν:

  • καλύτερα πρότυπα αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας
  • χαμηλότερο καρδιακό ρυθμό κατά τη διάρκεια της νύχτας και
  • βελτιωμένη ανοχή στη γλυκόζη και λειτουργία της ινσουλίνης

Αυτές οι αλλαγές συνέβησαν χωρίς η παρέμβαση να αφορά κυρίως τον περιορισμό των θερμίδων.

Η μελέτη ήταν μικρή και σύντομη, επομένως δεν αποδεικνύει ότι όλοι θα έχουν το ίδιο όφελος. Αλλά υποστηρίζει μια αυξανόμενη ιδέα: το πότε -και όχι μόνο το τι- τρώτε μπορεί να επηρεάσει μετρήσιμα την καρδιομεταβολική υγεία.

Γιατί το φαγητό αργά το βράδυ μπορεί να επηρεάσει την αρτηριακή πίεση

Τη νύχτα, το σώμα συνήθως προετοιμάζεται για ύπνο, μειώνοντας τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση και την μεταβολική δραστηριότητα. Αυτό το μοτίβο «βύθισης» κατά τη διάρκεια της νύχτας θεωρείται πιο υγιεινό για το καρδιαγγειακό σύστημα.

Το φαγητό κοντά στην ώρα του ύπνου μπορεί να επηρεάσει αυτόν τον ρυθμό. Η πέψη αυξάνει τη ροή του αίματος, ενεργοποιεί το νευρικό σύστημα και μπορεί να διατηρήσει το σώμα πιο μεταβολικά ενεργό όταν κανονικά θα έπρεπε να χαλαρώνει. Με την πάροδο του χρόνου, το φαγητό αργά το βράδυ μπορεί να δυσκολέψει την κανονική πτώση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Πώς μπορεί ο κανόνας των 3 ωρών να ρυθμίσει καλύτερα το σάκχαρο στο αίμα

Τα αργά γεύματα ή σνακ μπορούν να διατηρήσουν τη δραστηριότητα της γλυκόζης και της ινσουλίνης αυξημένη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα αισθητό μετά από μεγάλες μερίδες, γλυκά, επεξεργασμένους υδατάνθρακες και αλκοόλ.

Η διακοπή του φαγητού νωρίτερα μπορεί να δώσει στο σώμα περισσότερο χρόνο, για να επεξεργαστεί τη γλυκόζη πριν από τον ύπνο. Μπορεί επίσης να ευθυγραμμίσει το φαγητό με τον κιρκάδιο ρυθμό του σώματος, διότι η ευαισθησία στην ινσουλίνη είναι γενικά καλύτερη νωρίτερα μέσα στην ημέρα παρά αργά το βράδυ.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το βραδινό γεύμα πρέπει να είναι μικρό ή να παραλείπεται. Ένα ισορροπημένο βραδινό γεύμα με πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και υγιή λίπη είναι συνήθως καλύτερο από το να τρώτε σνακ μέχρι τον ύπνο.

γυναικα τρωει μπεργκερ και πιτσα με μπυρα αργα το βραδυ

Πώς πρέπει να είναι το τελευταίο γεύμα της ημέρας;

Το τελευταίο γεύμα της ημέρας πρέπει να είναι αρκετά χορταστικό, ώστε να μην πεινάτε… μια ώρα αργότερα. Ένα καλό μοτίβο περιλαμβάνει λαχανικά, πρωτεΐνες και έναν υδατάνθρακα με πιο αργή απορρόφηση.

Παραδείγματα:

  • ψάρι με λαχανικά και πατάτες
  • σούπα φακής με ψωμί ολικής αλέσεως
  • κοτόπουλο με σαλάτα και ρύζι
  • γιαούρτι με βρώμη και ξηρούς καρπούς

Αποφύγετε να κάνετε το τελευταίο γεύμα πολύ βαρύ, λιπαρό ή ζαχαρούχο. Τα μεγάλα γεύματα αργά το βράδυ μπορούν να επιδεινώσουν την παλινδρόμηση, να διαταράξουν τον ύπνο και να αυξήσουν τη γλυκόζη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ποιος πρέπει να είναι προσεκτικός με αυτόν τον κανόνα;

Τα άτομα με διαβήτη χρησιμοποιούν ινσουλίνη ή φάρμακα, που μπορούν να προκαλέσουν υπογλυκαιμία, οπότε δεν πρέπει να σταματούν τα σνακ πριν τον ύπνο χωρίς ιατρική συμβουλή.

Ο κανόνας χρειάζεται επίσης προσοχή σε έγκυες και άτομα με διατροφικές διαταραχές, χαμηλό βάρος, εργαζόμενους σε βάρδιες, αθλητές με υψηλό βραδινό φορτίο προπόνησης και σε οποιονδήποτε έχει λάβει ιατρικές συμβουλές να τρώει σε συγκεκριμένες ώρες.

Συχνές Ερωτήσεις

Παραβιάζει το νερό τον κανόνα των 3 ωρών;

Όχι βέβαια. Το νερό είναι καλό πριν τον ύπνο, εκτός εάν κάποιος γιατρός σας έχει συμβουλεύσει περιορισμούς σε υγρά. Ο κανόνας αφορά κυρίως τις θερμίδες, τα γεύματα και τα σνακ.

Μπορεί αυτό να βοηθήσει και στην παλινδρόμηση οξέος;

Ναι. Το να ξαπλώνετε λίγο μετά το φαγητό μπορεί να επιδεινώσει την παλινδρόμηση, επομένως το να τελειώνετε το τελευταίο γεύμα της ημέρας νωρίτερα είναι συχνά χρήσιμο τόσο για την πέψη όσο και για την άνεση του ύπνου.

Τι γίνεται αν πεινάσω πριν τον ύπνο;

Αν χρειάζεστε ένα σνακ, επιλέξτε κάτι μικρό με πρωτεΐνη ή φυτικές ίνες, όπως απλό γιαούρτι, ξηρούς καρπούς ή ψωμί ολικής αλέσεως, ειδικά αν διατρέχετε κίνδυνο για χαμηλό σάκχαρο στο αίμα.

Συμπέρασμα

Ο κανόνας των 3 ωρών πριν τον ύπνο είναι μια απλή συνήθεια, που μπορεί να υποστηρίξει την πιο υγιή αρτηριακή πίεση και το σάκχαρο στο αίμα, ευθυγραμμίζοντας το φαγητό με τον ύπνο και τους κιρκάδιους ρυθμούς. Είναι πιο χρήσιμος όταν αντικαθιστά τα σνακ αργά το βράδυ, τα βαριά γεύματα, τα γλυκά και το αλκοόλ.

Για τους περισσότερους, ο στόχος δεν είναι η αυστηρή νηστεία. Είναι η πιο ήρεμη βραδινή ρουτίνα: τελειώστε το φαγητό νωρίτερα, διατηρήστε το τελευταίο γεύμα της ημέρας ισορροπημένο, κοιμηθείτε σταθερά και προσαρμόστε τον κανόνα εάν οι ιατρικές ανάγκες απαιτούν ένα σνακ πριν τον ύπνο.

Πηγές:
health.com
northwestern.edu
cdc.gov
ahajournals.org

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