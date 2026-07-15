Είναι καρδιακή προσβολή ή καρδιακή ανακοπή; Ζήτημα ζωής και θανάτου να ξέρετε τη διαφορά

Snapshot Η καρδιακή προσβολή οφείλεται σε απόφραξη της ροής αίματος στην καρδιά, ενώ η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή προκαλείται από διακοπή της ηλεκτρικής λειτουργίας της καρδιάς.

Κατά την καρδιακή προσβολή, το άτομο μπορεί να είναι ξύπνιο και να αναπνέει, ενώ στην καρδιακή ανακοπή χάνει τις αισθήσεις του και δεν αναπνέει κανονικά.

Σε καρδιακή προσβολή πρέπει να καλέσετε άμεσα βοήθεια (166), να κρατήσετε το άτομο ήρεμο και να παρακολουθείτε την κατάστασή του, ενώ σε καρδιακή ανακοπή απαιτείται άμεση έναρξη ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή αν υπάρχει.

Η καρδιακή προσβολή μπορεί να προκαλέσει καρδιακή ανακοπή, γι’ αυτό δεν πρέπει να αγνοούνται τα συμπτώματα όπως πόνος στο στήθος, δύσπνοια και ναυτία.

Οι αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές (AED) είναι σχεδιασμένοι για χρήση από μη εκπαιδευμένους και βελτιώνουν σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής. Snapshot powered by AI

Η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή και η καρδιακή προσβολή είναι και οι δύο ιατρικές επείγουσες καταστάσεις, αλλά δεν είναι το ίδιο:

Μια καρδιακή προσβολή συμβαίνει όταν η ροή του αίματος σε ένα μέρος του καρδιακού μυός είναι μπλοκαρισμένη

συμβαίνει όταν η ροή του αίματος σε ένα μέρος του καρδιακού μυός είναι μπλοκαρισμένη Η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή συμβαίνει όταν το ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς αποτυγχάνει και η καρδιά σταματά ξαφνικά να λειτουργεί

Η αντίδραση στις πρώτες βοήθειες είναι διαφορετική. Ένα άτομο που έχει πάθει καρδιακή προσβολή μπορεί να είναι ακόμα ξύπνιο και να αναπνέει. Ένα άτομο που έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή δεν ανταποκρίνεται και δεν αναπνέει κανονικά.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής και καρδιακής προσβολής;

Η καρδιακή προσβολή είναι ένα πρόβλημα κυκλοφορίας του αίματος. Μια μπλοκαρισμένη αρτηρία εμποδίζει το πλούσιο σε οξυγόνο αίμα να φτάσει σε ένα μέρος της καρδιάς. Η καρδιά μπορεί να εξακολουθεί να χτυπά, αλλά ο μυς υφίσταται βλάβη.

Η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή είναι ένα ηλεκτρικό πρόβλημα. Η καρδιά σταματά ξαφνικά να λειτουργεί αποτελεσματικά, έτσι ώστε το αίμα να μην φτάνει πλέον στον εγκέφαλο και τα όργανα. Χωρίς άμεση ΚΑΡΠΑ και απινίδωση, ο θάνατος μπορεί να συμβεί μέσα σε λίγα λεπτά.

Μια καρδιακή προσβολή μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει καρδιακή ανακοπή, γι' αυτό και ο πόνος στο στήθος ή τα συμπτώματα καρδιακής προσβολής δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται.

Πώς να αναγνωρίσετε μια καρδιακή προσβολή

Η καρδιακή προσβολή μπορεί να ξεκινήσει ξαφνικά, αλλά μπορεί επίσης να αναπτυχθεί σταδιακά. Το πιο συνηθισμένο σημάδι είναι η δυσφορία στο στήθος που μπορεί να γίνει αισθητή σαν πίεση, σφίξιμο, πληρότητα, βάρος ή πόνος.

Άλλα προειδοποιητικά σημάδια:

Πόνος ή δυσφορία στο ένα ή και στα δύο χέρια

Πόνος στην πλάτη, τον αυχένα, τη γνάθο ή την άνω κοιλιακή χώρα

Δύσπνοια

Κρύος ιδρώτας

Ναυτία ή έμετος

Ζάλη

Ασυνήθιστη κόπωση

Οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με διαβήτη μπορεί να έχουν λιγότερο τυπικά συμπτώματα, όπως δύσπνοια, ναυτία, κόπωση, πόνο στην πλάτη ή πόνο στο σαγόνι χωρίς έντονο πόνο στο στήθος.

Ποιες πρώτες βοήθειες πρέπει να δώσετε για καρδιακή προσβολή

Καλέστε αμέσως τις Πρώτες Βοήθειες (166). Μην περιμένετε να δείτε αν τα συμπτώματα περάσουν και μην αφήσετε το άτομο να πάει μόνο του στο νοσοκομείο με το αυτοκίνητο. Κρατήστε το άτομο ήρεμο και καθισμένο ή ξαπλωμένο σε άνετη θέση. Χαλαρώστε τυχόν στενά ρούχα και παρακολουθήστε την αναπνοή και την ανταπόκρισή του όταν του μιλάτε. Η ασπιρίνη μπορεί να βοηθήσει σε ορισμένες καρδιακές προσβολές, αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται μόνο εάν σας το συστήσει το πλήρωμα του ασθενοφόρου (166) ή ένας επαγγελματίας υγείας, ειδικά εάν το άτομο έχει αλλεργία στην ασπιρίνη, κίνδυνο αιμορραγίας, ιστορικό έλκους στομάχου ή λαμβάνει αραιωτικά αίματος.

Εάν το άτομο απωλέσει τις αισθήσεις του και δεν αναπνέει κανονικά, αντιμετωπίστε το ως καρδιακή ανακοπή και ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ.

Πώς να αναγνωρίσετε μια αιφνίδια καρδιακή ανακοπή

Η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή είναι συνήθως προφανής και δραματική. Το άτομο καταρρέει, χάνει τις αισθήσεις του, δεν έχει φυσιολογική αναπνοή και μπορεί να μην έχει καν σφυγμό.

Πιθανά σημάδια:

Αιφνίδια κατάρρευση

Καμία ανταπόκριση όταν φωνάζετε ή χτυπάτε ελαφρά

Καμία φυσιολογική αναπνοή ή μόνο λαχάνιασμα για να πάρει ανάσα

Απώλεια συνείδησης (λιποθυμία)

Μερικές φορές δυσφορία στο στήθος, αίσθημα παλμών, αδυναμία ή δύσπνοια λίγο πριν την κατάρρευση

Μην ξοδεύετε χρόνο, προσπαθώντας να διαγνώσετε την ακριβή αιτία. Εάν κάποιος δεν ανταποκρίνεται και δεν αναπνέει κανονικά, ξεκινήστε επείγουσα δράση.

Ποιες πρώτες βοήθειες πρέπει να δώσετε για καρδιακή ανακοπή

Καλέστε τις Πρώτες Βοήθειες (166) και ξεκινήστε αμέσως ΚΑΡΠΑ. Εάν υπάρχουν και άλλοι, ένα άτομο θα πρέπει να καλέσει για βοήθεια και να φέρει έναν αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή (AED) ενώ ένα άλλο θα πρέπει να ξεκινήσει τις θωρακικές συμπιέσεις. Για ΚΑΡΠΑ: τοποθετήστε τα χέρια σας στο κέντρο του θώρακα και πιέστε δυνατά και γρήγορα με 100-120 συμπιέσεις ανά λεπτό, σε βάθος περίπου 5 cm σε έναν ενήλικα. Αφήστε το στήθος να ανυψωθεί πλήρως μεταξύ των συμπιέσεων. Συνεχίστε μέχρι να φτάσει η επείγουσα βοήθεια ή ένας αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής (AED). Χρησιμοποιήστε έναν αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή (AED) το συντομότερο δυνατό. Ενεργοποιήστε τον και ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες. Οι αυτόματοι απινιδωτές έχουν σχεδιαστεί για δημόσια χρήση και θα χορηγήσουν ηλεκτροσόκ μόνο εάν ανιχνευθεί ρυθμός που χρήζει ηλεκτροσόκ.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί μια καρδιακή προσβολή να μετατραπεί σε αιφνίδια καρδιακή ανακοπή;

Ναι. Μια καρδιακή προσβολή μπορεί να διαταράξει τον ηλεκτρικό ρυθμό της καρδιάς και να προκαλέσει καρδιακή ανακοπή. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο η έγκαιρη επείγουσα φροντίδα για τα συμπτώματα καρδιακής προσβολής είναι ζωτικής σημασίας.

Πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής (AED) εάν δεν υπάρχει κανείς εκπαιδευμένος σε αυτόν;

Ναι. Οι αυτόματοι απινιδωτές δίνουν βήμα-προς-βήμα φωνητικές οδηγίες και έχουν σχεδιαστεί για τους παρευρισκόμενους. Η γρήγορη χρήση ενός μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την πιθανότητα επιβίωσης σε καρδιακή ανακοπή.

Τι γίνεται αν δεν είστε σίγουροι ότι πρόκειται για καρδιακή ανακοπή;

Εάν το άτομο δεν ανταποκρίνεται και δεν αναπνέει κανονικά, ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ. Το να κάνετε κάτι είναι πολύ καλύτερο από το να περιμένετε, επειδή οι καθυστερήσεις μειώνουν την επιβίωση.

Συμπέρασμα

Μια καρδιακή προσβολή είναι συνήθως ένα πρόβλημα με την παρεμπόδιση της ροής του αίματος. Η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή είναι μια ηλεκτρική βλάβη, που σταματά την καρδιά να λειτουργεί. Πρώτες βοήθειες καρδιακής προσβολής σημαίνει κλήση για βοήθεια (166), διατήρηση της ηρεμίας του ατόμου και τήρηση των συμβουλών του πληρώματος του ασθενοφόρου ή γιατρού. Πρώτες βοήθειες καρδιακής ανακοπής σημαίνει κλήση για βοήθεια (166), έναρξη ΚΑΡΠΑ και άμεση χρήση απινιδωτή, αν υπάρχει.

Ο απλούστερος κανόνας είναι ο εξής: ο πόνος στο στήθος ή τα συμπτώματα καρδιακής προσβολής χρειάζονται επείγουσα ιατρική φροντίδα. Η κατάρρευση χωρίς φυσιολογική αναπνοή χρειάζεται ΚΑΡΠΑ επιτόπου.

Πηγές:

uchealth.com

heart.org (1)

heart.org (2)

heart.org (3)

heart.org (4)

mayoclinic.org