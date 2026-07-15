Ιταλία: Προτείνεται η εφαρμογή της «προληπτικής προσαγωγής» και σε ανήλικα άτομα

Το μέτρο στοχεύει στον περιορισμό των ανηλίκων που ενδέχεται να οπλοφορούν 

Ελένη Ευστρατίου

Ιταλία: Προτείνεται η εφαρμογή της «προληπτικής προσαγωγής» και σε ανήλικα άτομα
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το κόμμα της Μελόνι προτείνει την επέκταση της «προληπτικής προσαγωγής» και σε ανήλικα που οπλοφορούν ή κατέχουν μαχαίρια.
  • Η προληπτική προσαγωγή επιτρέπει τη σύντομη κράτηση ατόμων που θεωρούνται απειλητικά πριν από συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις.
  • Η δημοτική αστυνομία θα μπορεί να πραγματοποιεί προληπτικές προσαγωγές, ενώ οι διευθυντές αστυνομίας θα μπορούν να απαγορεύουν συναθροίσεις χωρίς γραπτή κοινοποίηση.
  • Η τροπολογία πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο πριν εφαρμοστεί.
  • Τον Φεβρουάριο είχαν ήδη υιοθετηθεί μέτρα που απαγορεύουν την πώληση μαχαιριών σε ανήλικα και επιβάλλουν πρόστιμα σε γονείς που δεν επιβλέπουν τη συμπεριφορά των παιδιών τους.
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Το κόμμα της Μελόνι στην Ιταλία παρουσίασε νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο η «προληπτική προσαγωγή» επεκτείνεται και σε ανήλικα άτομα.

Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο στοχεύει στη σύντομη κράτηση ενός ατόμου που θεωρείται απειλητικό και συνήθως εφαρμόζεται σε ενήλικες πριν από συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις.

Ο Ιταλός υπουργός εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι εξήγησε ότι η συγκεκριμένη πρόταση για τα ανήλικα άτομα θα μπορεί να εφαρμόζεται σε περίπτωση που αστυνομικές δυνάμεις διαπιστώνουν ότι υπάρχουν ανήλικα τα οποία οπλοφορούν ή έχουν στην κατοχή τους μαχαίρια, θέτοντας σε κίνδυνο την ακεραιότητα πολιτών, ιδίως σε πολυσύχναστα σημεία των πόλεων.

Η προληπτική προσαγωγή μπορεί να πραγματοποιηθεί και από την δημοτική αστυνομία. Τα μέτρα που εγκρίθηκαν σήμερα από την κυβέρνηση της Ρώμης δίνουν, επίσης, στους διευθυντές αστυνομίας την δυνατότητα να αποφασίζουν την απαγόρευση συνάθροισης, σε συγκεκριμένα σημεία, χωρίς την ανάγκη γραπτής κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.

Η τροπολογία θα χρειαστεί πρώτα την έγκριση του κοινοβουλίου.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, η κυβέρνηση Μελόνι είχε υιοθετήσει μια πρώτη σειρά μέτρων η οποία, μεταξύ, των άλλων, προέβλεπε την απαγόρευση της πώλησης μαχαιριών σε ανήλικα και επιβολή πρόστιμου μέχρι και χιλίων ευρώ στους γονείς που δεν ενδιαφέρονται για την όλη συμπεριφορά των παιδιών τους και και δεν προσπαθούν να αποτρέψουν τυχόν βίαιες πράξεις τους.

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