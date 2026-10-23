Ροχαλητό και υγεία της καρδιάς: Πότε πρέπει να ανησυχήσετε και ποια συμπτώματα να προσέξετε

Το επίμονο ροχαλητό μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από μια απλή ενόχληση, ειδικά αν κάποιος παρατηρήσει παύσεις στην αναπνοή σας ή αν ξυπνάτε λαχανιασμένοι ή με αίσθημα πνιγμού. Αυτές οι ενδείξεις μπορεί να υποδηλώνουν αποφρακτική υπνική άπνοια, μια διαταραχή ύπνου που συνδέεται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχετε ήδη κάποια καρδιοπάθεια.

Οι περισσότεροι που ροχαλίζουν δεν έχουν απαραίτητα υπνική άπνοια. Το κρίσιμο ζήτημα είναι αν ο θόρυβος συνοδεύεται από ενδείξεις, ότι η αναπνοή διακόπτεται επανειλημμένα ή ότι ο ύπνος διαταράσσεται.

Πότε πρέπει το ροχαλητό να σας οδηγήσει σε ιατρική εξέταση;

Προγραμματίστε ένα ραντεβού με γιατρό εάν το ροχαλητό είναι επίμονο και συνοδεύεται από συμπτώματα που υποδηλώνουν διαταραχή της αναπνοής ή κακή ποιότητα ύπνου. Σημαντικές ενδείξεις περιλαμβάνουν:

Παύσεις στην αναπνοή: Κάποιος αντιλαμβάνεται, πως, όταν κοιμάστε, σταματάτε να αναπνέετε και στη συνέχεια ξεκινάτε πάλι.

Απότομη εισπνοή (λαχάνιασμα), αίσθημα πνιγμού ή έντονοι ήχοι (σαν ροχάλισμα-ρουθούνισμα) κατά τη διάρκεια του ύπνου, που ενίοτε ακολουθούνται από στιγμιαία αφύπνιση.

Ύπνος που δεν προσφέρει ξεκούραση, ακόμη και αν έχετε περάσει αρκετές ώρες στο κρεβάτι.

Έντονη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, πρωινοί πονοκέφαλοι ή δυσκολία στη συγκέντρωση.

Αυτά τα σημάδια μπορεί να εμφανιστούν σε περιπτώσεις αποφρακτικής υπνικής άπνοιας, αλλά κανένα από αυτά, από μόνο του, δεν αρκεί, για να επιβεβαιώσει τη διάγνωση. Η ένταση του θορύβου δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη της σοβαρότητας της κατάστασης, ενώ το γεγονός ότι ο/η σύντροφός σας δεν έχει παραπονεθεί δεν αποκλείει την ύπαρξη του προβλήματος. Αποφύγετε την οδήγηση εάν δυσκολεύεστε να παραμείνετε ξύπνιοι.

Πώς μπορεί η υπνική άπνοια να επηρεάσει την καρδιά;

Οι επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής μπορούν να επιβαρύνουν το καρδιαγγειακό σύστημα. Στην αποφρακτική υπνική άπνοια, οι ανώτεροι αεραγωγοί στενεύουν ή κλείνουν επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Τα επίπεδα οξυγόνου ενδέχεται να μειωθούν, ενώ η απόκριση του οργανισμού στο στρες προκαλεί παροδική αύξηση του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης τη στιγμή που αποκαθίσταται η αναπνοή.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι επαναλαμβανόμενες διαταραχές μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης και συνδέονται με παθήσεις όπως η κολπική μαρμαρυγή, η στεφανιαία νόσος, η καρδιακή ανεπάρκεια και το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ωστόσο, η συσχέτιση δεν ισοδυναμεί με διάγνωση. Το ροχαλητό δεν υποδηλώνει βλάβη στην καρδιά, ενώ η υπνική άπνοια δεν σημαίνει ότι το άτομο θα αναπτύξει αναπόφευκτα καρδιαγγειακή νόσο. Στον κίνδυνο συμβάλλουν επίσης άλλοι παράγοντες, όπως η ηλικία, το σωματικό βάρος και τυχόν προϋπάρχουσα υπέρταση.

Ποια συμπτώματα δηλαδή υποδηλώνουν πιθανό καρδιακό πρόβλημα;

Η δύσπνοια και η κατακράτηση υγρών χρήζουν αξιολόγησης από μόνες τους, ανεξάρτητα από το αν κάποιος ροχαλίζει ή όχι. Δώστε προσοχή στα εξής:

Δυσκολία στην αναπνοή κατά τη διάρκεια καθημερινών δραστηριοτήτων ή όταν είστε ξαπλωμένοι ανάσκελα.

Πρήξιμο στους αστραγάλους, τα πέλματα ή τα πόδια.

Αισθητή μείωση της αντοχής στη σωματική άσκηση, η οποία συνοδεύεται συχνά από ασυνήθιστη κόπωση.

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες, συμπεριλαμβανομένων παθήσεων της καρδιάς και των πνευμόνων. Αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή, ειδικά εάν η δύσπνοια εμφανίστηκε πρόσφατα ή επιδεινώνεται.

Καλέστε τις Πρώτες Βοήθειες (166) σε περίπτωση πόνου στο στήθους (παραπέμπει σε έμφραγμα), σοβαρής δύσπνοιας και δυσκολίας στην ομιλία λόγω έλλειψης αέρα.

Πώς διερευνάται το επίμονο ροχαλητό;

Ο γιατρός ενδέχεται να ρωτήσει για τις συνήθειες ύπνου, τα φάρμακα που λαμβάνετε, τα συμπτώματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς και για παρατηρήσεις από το άτομο με το οποίο μοιράζεστε το υπνοδωμάτιο. Μπορεί επίσης να εξετάσει τους αεραγωγούς σας, να μετρήσει την αρτηριακή πίεση και να αξιολογήσει τυχόν καρδιαγγειακά συμπτώματα.

Εάν υπάρχει υποψία υπνικής άπνοιας, διενεργείται μελέτη ύπνου (η οποία ενίοτε μπορεί να γίνει και κατ' οίκον), κατά την οποία καταγράφονται τα πρότυπα αναπνοής, τα επίπεδα οξυγόνου και άλλες ενδείξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ανάλογα με τα ευρήματα, η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στον τρόπο ζωής, τη χρήση ειδικού οδοντιατρικού πρόσθετου ή τη χορήγηση συνεχούς θετικής πίεσης αεραγωγών (μηχάνημα CPAP), η οποία βοηθά να παραμένουν ανοιχτοί οι αεραγωγοί κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να εμφανιστεί υπνική άπνοια σε άτομα που δεν είναι υπέρβαρα;

Ναι. Το υπερβολικό βάρος αυξάνει τον κίνδυνο, αλλά ρόλο παίζουν επίσης η ανατομία των αεραγωγών, η ηλικία και άλλοι παράγοντες. Το χαμηλό σωματικό βάρος δεν αποκλείει την αποφρακτική υπνική άπνοια, εφόσον υπάρχουν τα χαρακτηριστικά συμπτώματα.

Μπορεί η θεραπεία της υπνικής άπνοιας να αποτρέψει ένα έμφραγμα;

Η θεραπεία μπορεί να βελτιώσει την αναπνοή, την υπνηλία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την αρτηριακή πίεση. Ωστόσο, μια μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων μελετών του 2017 https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2643307 δεν επιβεβαίωσε ότι η θεραπεία με μηχάνημα CPAP αποτρέπει τα εμφράγματα ή τα εγκεφαλικά επεισόδια. Άλλοι καρδιαγγειακοί κίνδυνοι εξακολουθούν να απαιτούν αξιολόγηση και διαχείριση.

Συμπέρασμα

Το επίμονο ροχαλητό που συνοδεύεται από παύσεις στην αναπνοή, λαχάνιασμα ή υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας χρήζει διερεύνησης για υπνική άπνοια. Αποτελεί πιθανή ένδειξη διαταραχής της αναπνοής, όχι απόδειξη καρδιακής νόσου. Η εμφάνιση δύσπνοιας, τα οιδήματα (πρηξίματα) και η μειωμένη αντοχή στη σωματική άσκηση απαιτούν ξεχωριστή ιατρική αξιολόγηση.

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