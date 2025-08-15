Αυτό είναι ένα από τα πιο μικρά και πιο ακριβά Honda

Του Γιάννη Σκουφή

Το RA272, με τον Richie Ginther στο τιμόνι, νίκησε στις 24 Οκτωβρίου του 1965 το Grand Prix του Μεξικού, σηματοδοτώντας την αρχή της αγωνιστικής πορείας της Honda στην κορυφαία κατηγορία. Αξίζει να θυμηθούμε ότι τότε η Honda είχε μόλις δύο χρόνια παρουσίας ως αυτοκινητοβιομηχανία, προερχόμενη αποκλειστικά από τον χώρο των μοτοσυκλετών.

Τώρα, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από εκείνη την επιτυχία, η Honda Racing Corporation και η Amalgam Collection θα παρουσιάσουν στο Monterey Car Week δύο εκδόσεις της μικρογραφίας: μία σε κλίμακα 1:8 που θα κατασκευαστεί σε μόλις 30 μονάδες και μία σε κλίμακα 1:18 περιορισμένη σε 300.

Η μεγάλη έκδοση αποτελείται από περισσότερα από 1.600 μεμονωμένα εξαρτήματα, ενώ η συναρμολόγηση, η βαφή και οι τελικές λεπτομέρειες γίνονται με το χέρι και απαιτούν 450 ώρες εργασίας. Για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο ακρίβειας, οι τεχνικοί της Amalgam χρειάστηκαν 4.500 ώρες μόνο για τη δημιουργία των καλουπιών.

Μπορεί να μην φτάνει το εντυπωσιακό επίπεδο λεπτομέρειας της μεγαλύτερης, αλλά προσφέρεται και αυτή με θήκη έκθεσης, βιβλιαράκι υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο της HRC, Koji Watanabe, και πιστοποιητικό γνησιότητας.

Για την απόλυτη πιστότητα, οι τεχνικοί της Amalgam χρησιμοποίησαν ψηφιακές σαρώσεις του πραγματικού μονοθεσίου και μελέτησαν τα αυθεντικά αρχεία χρωμάτων. Ακόμη και ο δωδεκακύλινδρος ατμοσφαιρικός κινητήρας των 1.500 κυβικών και των 230 ίππων στις 12.000 σ.α.λ. έγραψε ιστορία, αναπαρίσταται πλήρως στο πίσω μέρος της μικρογραφίας.

Όπως δήλωσε ο Watanabe, «το RA272 είναι κάτι παραπάνω από μια μικρογραφία, είναι ένα ιστορικό στοιχείο της αγωνιστικής μας κληρονομιάς». Με τέτοιες τιμές και τόσο περιορισμένη διαθεσιμότητα, είναι ξεκάθαρο ότι απευθύνεται σε συλλέκτες που δεν βλέπουν τα μοντέλα ως παιχνίδια, αλλά ως έργα τέχνης με τροχούς.