Πωλείται το Honda NSX του Iron Man

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο με τα σήματα της Acura που πρωταγωνίστησε στους «Avengers» δημοπρατείται για φιλανθρωπικό σκοπό.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Του Γιάννη Σκουφή

Το εξατομικευμένο Acura NSX Roadster που εμφανίστηκε στην ταινία «The Avengers» του 2012 πρόκειται να δημοπρατηθεί μέσα στο 2026, με τα έσοδα να διατίθενται σε φιλανθρωπικό σκοπό. Πρόκειται για ένα και μοναδικό «δείγμα», το οποίο δημιουργήθηκε ειδικά για την ταινία, με τον Tony Stark να το οδηγεί σε διάφορες σκηνές, αλλά και στην πρεμιέρα πάνω στο «κόκκινο» χαλί.

Το εικονιζόμενο Acura (είναι η μάρκα πολυτελείας της Honda στην Αμερική) εξελίχθηκε από το στούντιο σχεδιασμού της ιαπωνικής εταιρείας στο Λος Άντζελες και βασίστηκε σε ένα NSX πρώτης γενιάς, του 1991 με 405.555 χλμ. στο οδόμετρο.

Η μετατροπή σε ανοιχτή έκδοση έγινε από την Trans FX στην Καλιφόρνια, με το αμάξωμα από ρητίνη και υαλονήματα να διαμορφώνεται στο χέρι, ενώ περιλαμβάνει χαμηλωμένη ανάρτηση, ειδικά καθίσματα και ζάντες 18 ιντσών. Ωστόσο, η σχεδίαση του αμαξώματος παραπέμπει στο πρωτότυπο της δεύτερης γενιάς του μοντέλου, το οποίο παρουσιάστηκε λίγα χρόνια αργότερα.

Παρά την προβολή που έλαβε τότε η Acura από τη συμμετοχή της στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, δεν κατόρθωσε να ενισχύσει ιδιαίτερα τις πωλήσεις του NSX. Σήμερα, ωστόσο, αξιοποιεί το ενδιαφέρον των συλλεκτών και των φίλων των ταινιών, φέρνοντας στο προσκήνιο το πρωτότυπο αυτό σε μια περίοδο που συμπίπτει και με τον εορτασμό των 35 χρόνων από την πρώτη παρουσίασή του.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2026, ενώ το αυτοκίνητο έδωσε το παρόν στην Monterey Car Week και στην εκδήλωση «The Quail, A Motorsports Gathering».

Η Acura θα ξεκινήσει εκεί να δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος από όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πώλησης. Στην ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκαν ένα NSX-R του 1995, μία σπάνια έκδοση Zanardi του 1999, καθώς και το RSX Prototype, που προαναγγέλλει ένα νέο ηλεκτρικό SUV.

