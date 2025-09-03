Έτρεχε με Porsche στη Γερμανία και απολύθηκε στην Ιταλία

Του Γιάννη Σκουφή

Ο Vittorio Codeluppi, 48 ετών, μόλις είχε αναλάβει πρόεδρος σε εταιρεία ύδρευσης στην πόλη Lodi, κοντά στο Μιλάνο. Λίγες ημέρες αργότερα, αποφάσισε να ανεβάσει στο Instagram ένα βίντεο από τις διακοπές του στη Γερμανία, όπου σε μια Autobahn χωρίς όριο ταχύτητας οδηγεί μία Porsche Cayenne με 260 χλμ./ώρα.

Μάλιστα το βίντεο τον δείχνει να κρατά το κινητό του με το ένα χέρι ενώ οδηγεί, καταγράφοντας τις ενδείξεις στο ταχύμετρο. Το αποτέλεσμα ήταν, παρά το ότι όλα διαδραματίστηκαν στη Γερμανία, οι έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία.

Τοπικοί πολιτικοί και μέλη της αντιπολίτευσης ζήτησαν την απομάκρυνσή του από τη θέση του, κατηγορώντας τον για «ανεύθυνη συμπεριφορά» που στέλνει λάθος μηνύματα στους νέους οδηγούς. Όπως δήλωσαν, το περιστατικό «έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τις ευθύνες που φέρει η διοίκηση ενός δημόσιου οργανισμού που διαχειρίζεται ένα τόσο κρίσιμο αγαθό όπως το νερό».

Ο ίδιος ο Codeluppi, μιλώντας σε ιταλικά μέσα, υπερασπίστηκε τον εαυτό του λέγοντας ότι «δεν υπήρχε όριο ταχύτητας» στη διαδρομή που κινήθηκε και ότι το βίντεο τραβήχτηκε στις 15 Αυγούστου κοντά στην Στουτγάρδη. Μετά τις αντιδράσεις, έσπευσε να διαγράψει το υλικό από τα προφίλ του σε Instagram και Facebook.

Στη Γερμανία, η χρήση κινητού κατά την οδήγηση τιμωρείται με πρόστιμο τουλάχιστον 100 ευρώ καθώς και με βαθμούς ποινής, ενώ μπορεί να επιβληθεί ακόμη και προσωρινή αφαίρεση τους διπλώματος οδήγησης εφόσον διαπιστωθεί κίνδυνος για τρίτους. Η χρήση κινητού εν ώρα οδήγησης απαγορεύεται επίσης ρητά και στην Ιταλία.