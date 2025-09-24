Το D Zug DZ12 είναι ένα hypercar από τη Λετονία!

Η νεοσύστατη D Zug Automobili παρουσιάζει το DZ12, ένα hypercar που θυμίζει έντονα την κλασική Porsche 917, συνδυάζοντας ανθρακονήματα και έναν αερόψυκτο 12κύλινδρο μπόξερ.

Του Γιάννη Σκουφή

Η D Zug δημιουργήθηκε από τους Justin Broughton και Peter Koch, δύο Αμερικανούς με πολυετή ενασχόληση με τις κλασικές Porsche. Με έδρα πλέον τη Λετονία, η εταιρεία ετοιμάζει το πρώτο της αυτοκίνητο, το DZ12, που φιλοδοξεί να μπει στην κλειστή λίγκα των hypercars.

Ο σχεδιασμός του παραπέμπει ευθέως στην αγωνιστική Porsche 917 της δεκαετίας του ’70, με χαμηλό προφίλ και αεροδυναμικές γραμμές που υπόσχονται μεγάλες κάθετες δυνάμεις αλλά και περιορισμένη αντίσταση.

Το αμάξωμα είναι κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανθρακονήματα, ενώ κάτω από αυτό υπάρχει σωληνωτό πλαίσιο με ενσωματωμένη μονοκόκ καμπίνα επιβατών. Η ανάρτηση είναι πλήρως ρυθμιζόμενη και τα φρένα έχουν κεραμικούς δίσκους.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο βρίσκεται στο πίσω μέρος: ένας 12κύλινδρος μπόξερ 6.000 κυβικών, αερόψυκτος και με ειδικό σύστημα λίπανσης, που αναπτύχθηκε από την ίδια τη D Zug.

Ο κινητήρας έχει αλουμινένιο μπλοκ κατεργασμένο από μασίφ υλικό, σφυρήλατο στρόφαλο και «κόκκινο» στις 9.000 σ.α.λ. Αν και δεν ανακοινώνονται ακόμα επίσημα νούμερα ισχύος, η ατμοσφαιρική αρχιτεκτονική και η εξάτμιση από Inconel τονίζουν τον καθαρά αγωνιστικό χαρακτήρα. Η ισχύς μεταδίδεται στους πίσω τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων.

Η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 100 μονάδες, με τιμή εκκίνησης περίπου 1,95 εκατομμυρίων ευρώ. Αν και η ημερομηνία έναρξης παραγωγής δεν έχει ανακοινωθεί, οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει.

