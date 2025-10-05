Ford: Πατέρας και γιος Sainz οδηγούν το θηριώδες Ford Raptor T1+
Τον περασμένο μήνα στη Σαραγόσα της Ισπανίας, στην τελική δοκιμή του Ford Raptor T1+ πριν από το Rallye du Maroc 2025 και το Dakar Rally 2026, ο Carlos Sainz Sr είχε δίπλα του έναν ξεχωριστό φιλοξενούμενο
Στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, ελάχιστες είναι οι οικογένειες που έχουν το κύρος των Sainz. Ο Carlos Sainz Sr είναι ένας από τους κορυφαίους οδηγούς όλων των εποχών: δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο WRC, πρώην οδηγός της Ford με το θρυλικό Focus WRC, αλλά και τέσσερις φορές νικητής του Dakar Rally.
Σήμερα, ο Ισπανός συνεχίζει την καριέρα του στο πιο σκληρό και απαιτητικό αγώνα rally-raid του πλανήτη πίσω από το τιμόνι του θηριώδους Raptor T1+, ως μέλος της εργοστασιακής ομάδας της Ford Racing, η οποία συμμετέχει στον αγώνα με τέσσερα αυτοκίνητα.
