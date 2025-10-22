Η Audi ετοιμάζει ένα 4×4 που θα αντιπαρατεθεί με τη Mercedes G-Class

Του Γιάννη Σκουφή

Η Mercedes έχει τη G-Class από τη δεκαετία του ’70, αλλά ούτε η BMW ούτε η Audi τόλμησαν έως τώρα να την ανταγωνιστούν ευθέως με κάποιο αντίστοιχο σκληροτράχηλο 4×4. Αυτή η ισορροπία όμως φαίνεται πως σύντομα θα αλλάξει, καθώς (και) η Audi δείχνει έτοιμη να εισέλθει στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η γερμανική μάρκα εξετάζει την παραγωγή ενός νέου μοντέλου με ξεκάθαρη off-road ταυτότητα, που θα τοποθετείται πάνω από τα Q7 και Q8, τόσο σε δυνατότητες όσο και σε τιμή.

Οι πληροφορίες δείχνουν ότι μπορεί να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην πλατφόρμα των Scout Traveler και Tera, των εξηλεκτρισμένων μοντέλων που εξελίσσει ο όμιλος Volkswagen για την αμερικανική αγορά.

Η κοινή χρήση τεχνολογίας θα βοηθήσει τον περιορισμό του κόστους εξέλιξης, ενώ η ύπαρξη πλαισίου τύπου σκάλας και τετρακίνησης με μπλοκέ διαφορικά δείχνει τις πραγματικές δυνατότητες του μοντέλου πέρα από την άσφαλτο.

Ο επικεφαλής της Audi, Gernot Döllner, επιβεβαίωσε ότι το πρότζεκτ παραμένει ενεργό, τονίζοντας πως τέτοιου είδους niche αυτοκίνητα όχι μόνο ενισχύουν την εικόνα της μάρκας, αλλά συχνά λειτουργούν και ως τεχνολογικά «εργαστήρια» για τα άλλα μοντέλα της γκάμας.

Μάλιστα, δεν απέκλεισε την παραγωγή του νέου 4×4 σε μονάδα του ομίλου στις ΗΠΑ –συγκεκριμένα στο εργοστάσιο της Scout στη Νότια Καρολίνα– ώστε να αποφευχθούν οι δασμοί εισαγωγής.

Σχεδιαστικά, το νέο Audi αναμένεται να συνδυάζει τη στιβαρότητα των Scout με την σύγχρονη αισθητική της μάρκας. Οι ψηφιακές απεικονίσεις του ανεξάρτητου σχεδιαστή Theophilus Chin, βασισμένες στις αναλογίες του Scout Traveler, δίνουν μια πρώτη εικόνα για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένα «Q-Wagen» -ένα όνομα που κυκλοφορεί ανεπίσημα ως παραπομπή στην G-Class.

Εάν τελικά δοθεί το πράσινο φως, θα πρόκειται για το πιο σκληροτράχηλο Audi παραγωγής μέχρι σήμερα, και ενδεχομένως για την απάντηση που περίμενε εδώ και χρόνια η γερμανική αγορά απέναντι στη διαχρονική G-Class.