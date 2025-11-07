Όριο ταχύτητας ακόμα και για όσους περπατούν;

Του Γιάννη Σκουφή

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, όσοι κινούνται στα πεζοδρόμια της Σλοβακίας -είτε πεζοί είτε με πατίνια ή ηλεκτρικά πατίνια- θα πρέπει να συμμορφώνονται με ένα νέο όριο ταχύτητας: το πολύ 6 χλμ./ώρα. Πρόκειται για έναν νέο κανονισμό που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, αλλά και ειρωνικά σχόλια, παρότι βασίζεται σε υπαρκτό πρόβλημα.

Η πρόταση κατατέθηκε από τον Lubomir Vazny, πρώην υπουργό Μεταφορών και βουλευτή του κόμματος Smer-SSD. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο αποσκοπεί στη μείωση των ατυχημάτων και των συγκρούσεων σε πεζοδρόμια, τα οποία πλέον χρησιμοποιούνται από ένα ευρύ φάσμα χρηστών.

Ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές όπως η Μπρατισλάβα, η αύξηση των ηλεκτρικών πατινιών και άλλων ελαφριών μέσων μετακίνησης έχει κάνει τις πεζοδρομήσεις πεδία συγκρούσεων, με πεζούς, πατίνια και σκούτερ να ανταγωνίζονται για χώρο.

Το μέτρο δεν αφορά μόνο τους πεζούς, αλλά κάθε μέσο που κινείται επί πεζοδρομίου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές το πώς θα γίνεται ο έλεγχος της ταχύτητας, καθώς η χρήση ραντάρ ή άλλων μεθόδων μέτρησης θεωρείται δύσκολη -αν όχι ανέφικτη- σε δημόσιους χώρους.

Παρά την παράδοξη φύση της ρύθμισης, οι λόγοι πίσω από αυτήν δεν είναι αβάσιμοι. Το όριο ταχύτητας επιχειρεί να εισάγει μια πιο οργανωμένη χρήση των κοινόχρηστων χώρων, περιορίζοντας τις επικίνδυνες καταστάσεις.

Αντίθετα, σε χώρες όπως η Γερμανία, όπου υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ ποδηλατοδρόμων και πεζοδρομίων, ένα τέτοιο μέτρο θεωρείται μάλλον απίθανο.

Το εάν η Σλοβακία καταφέρει να εφαρμόσει πρακτικά αυτή τη ρύθμιση μένει να φανεί, όμως σίγουρα ανοίγει τη συζήτηση για το πώς διαχειριζόμαστε τη μικρό-κινητικότητα στους δημόσιους χώρους.