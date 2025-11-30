Boreham TEN-K: Ο ατμοσφαιρικός τετρακύλινδρος που ανεβαίνει έως τις 10.000 σ.α.λ.

Του Γιάννη Σκουφή

Η Boreham Motorworks, γνωστή για τα restomod πρότζεκτ των Ford Escort Mk1 και RS200, ανεβάζει τον πήχη κατακόρυφα παρουσιάζοντας τον ολοκαίνουργιο TEN-K: ένα τετρακύλινδρο ατμοσφαιρικό σύνολο που σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου από την ίδια για την κορυφαία έκδοση RS του Escort Mk1. Και με την επίσημη στήριξη της Ford, οι Βρετανοί αποδεικνύουν πως αντιμετωπίζουν την αναβίωση των ιστορικών μοντέλων με απόλυτη σοβαρότητα και τεχνολογική τόλμη.

Ο TEN-K εντυπωσιάζει ήδη στα χαρτιά: ο τετρακύλινδρος των 2.100 κυβικών ανεβαίνει έως τις 10.000 σ.α.λ., ξεπερνώντας ακόμη και το περίφημο εξακύλινδρο boxer της Porsche 911 GT3 RS, που έχει κόφτη στις 9.000 σ.α.λ. Η ισχύς των 330 ίππων μεταφράζεται σε πάνω από 157 ίππους ανά λίτρο, επίδοση που ξεπερνά αισθητά τον σύγχρονο ανταγωνισμό.

Η τεχνολογία που κρύβεται πίσω από αυτά τα νούμερα είναι εξίσου εντυπωσιακή. Ο 16βάλβιδος κινητήρας διαθέτει κυλινδροκεφαλή με διπλό επικεφαλής εκκεντροφόρο με ιμάντα, μεταβλητή διαχείριση πεταλούδας και εξελιγμένη ECU, επίσης εξελιγμένη και κατασκευασμένη από τη Boreham.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη μείωση βάρους με σφυρήλατες μπιέλες και στρόφαλο, αλουμινένια καπάκια και ρεζερβουάρ ξηρού κάρτερ, αλλά και εξαρτήματα κατασκευασμένα με 3D-εκτύπωση και χύτευση που επιτρέπουν στη Boreham να δημιουργήσει έναν εξαιρετικά μικρό σε διαστάσεις σύνολο. Το τελικό βάρος; Μόλις 85 κιλά, τιμή εντυπωσιακή για κινητήρα 2.100 κυβικών!

