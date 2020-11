Αλούπη: Η τρυφερή φωτογραφία με το γιο της λίγο πριν φύγει από την Ελλάδα!

Η Χριστίνα Αλούπη χθες το μεσημέρι κατάφερε να φύγει για την Αμερική με την οικογένειά της!

Η γνωστή παρουσιάστρια φεύγοντας από την Ελλάδα, ανάρτησε μια φωτογραφία με την οποία αφήνει να φανεί η νοσταλγία της για την πατρίδα, πριν καλά-καλά φύγει!

Η παρουσιάστρια πόσταρε μια τρυφερή φωτογραφία με τον γιο της από τη Θεσσαλονίκη γράφοντας χαρακτηριστικά: «I already miss you my beautiful Thessaloniki, I’ll see you soon». Σε απλά ελληνικά "Ήδη μου λείπεις όμορφη Θεσσαλονίκη, θα σε δω σύντομα".

Είχε τρομοκρατηθεί με το lockdown στην Ελλάδα και πίστευε ότι δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει με την οικογένειά της για την Αμερική εξαιτίας των νέων μέτρων της κυβέρνησης κατά της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας!

Σε συνέντευξη λίγων ημερών πριν, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι σε μια κατάσταση σοκ, δεν το περίμενα ότι θα γίνει τόσο σύντομα lockdown πανελλαδικό.

Σε λίγες μέρες φεύγουμε για Αμερική και δεν έχουμε κάποια ενημέρωση τι θα γίνει. Η αβεβαιότητα του αύριο με ζορίζει. Στην Αμερική θα γυρίσω και θα ξαναμπώ σε καραντίνα. Το θέμα είναι ότι τρέχουν και οι δουλειές και δεν μπορούν να περιμένουν. Πρέπει να γυρίσουμε κάποια στιγμή».

Η Χριστίνα Αλούπη που διατηρεί καθημερινή επαφή με τους θαυμαστές της στο Instagram, τους ενημέρωσε για το ταξίδι της και τα σχόλια ήταν πολλά και αρκετά τρυφερά!

Να σας θυμίσουμε ότι πριν λίγες μέρες στην ίδια συνέντευξη, η ίδια αναφέρθηκε και στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, δηλώνοντας πλέον καλά στην υγεία της: «Κοινοποίησα το πρόβλημα υγείας μου γιατί πιστεύω ότι κάποια πράγματα καλό είναι να τα μοιραζόμαστε.

Έβγαλα μια ομφαλοκήλη μετά τη δεύτερη εγκυμοσύνη μου. Το αμέλησα, νόμιζα ότι δεν είναι κάτι επικίνδυνο. Αν τις αφήσεις μπορούν να γίνουν επικίνδυνες, μέχρι και στραγγαλισμό εντέρου μπορεί να φέρουν. Τώρα είμαι καλά. Ακόμα αναρρώνω, δεν μπορώ να σηκώνω τα παιδιά».

Δείτε τη φωτογραφία που ανάρτησε!