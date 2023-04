Τριαντάφυλλος: «Πυρά» κατά Μαρτίκα - «Με το παιδί μου δεν παίζεις, θα σε καταπιώ φίλε»

Ο τραγουδιστής σχολίασε πως ο Κωνσταντίνος Βασάλος «σίγουρα είναι ο νούμερο ένα τηλεφωνάκιας του Survivor».

Στα παρασκήνια του Just the 2 of us βρέθηκε η κάμερα του ΟPEN, όπου πέτυχε τον Τριαντάφυλλο και τον ρώτησε για τον διαγωνισμό τραγουδιού αλλά και το Survivor All Star.

Ο τραγουδιστής σχολίασε πως ο Κωνσταντίνος Βασάλος «σίγουρα είναι ο νούμερο ένα τηλεφωνάκιας», ενώ είπε ότι το Survivor έχει καταντήσει χειρότερο από το Masterchef. «Πρέπει να το αλλάξουν, δεν είναι Survivor αυτό. Τρώνε όλοι, μιλάνε όλοι... βλακεία έκανα έπρεπε να πάω κι εγώ».

Αναφερόμενος στο σχόλιο του Κώστα του ζαχαροπλάστη για το πού ξέρει εκείνος ότι ο Βασάλος έχει τηλέφωνο, ο Τριαντάφυλλος απάντησε: «Ό,τι λέω μετά από μια εβδομάδα βγαίνει».

Τέλος, για τον Σπύρο Μαρτίκα, ο οποίος αναφέρθηκε στον τραυματισμό του στο προπέρσινο Survivor, είπε ότι «αν έλεγε ότι ο Ντάφυ με το τραυματισμένο πόδι, οκ. Άφησε τη λέξη... με τον Τριαντάφυλλο που ήταν άρρωστος και πάει ο γιος μου στο σχολείο και του λένε τα παιδάκια τι έχει ο μπαμπάς σου και είναι άρρωστος και έρχεται και μου λέει "μπαμπά τι έχεις και είσαι άρρωστος" και μου γύρισε το κεφάλι. Δεν παίζεις με αυτά, με το παιδί μου δεν παίζεις. Θα σε καταπιώ φίλε».