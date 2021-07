Το House of Gucci έχει τρέιλερ: Η «μαύρη χήρα» Lady Gaga και ο αγνώριστος Τζάρεντ Λέτο

O Ρίντλεϊ Σκοτ συγκεντρώνει ένα all star cast στη νέα του ταινία, House of Gucci

Το House of Gucci του Ρίντλεϊ Σκοτ θα κυκλοφορήσει στα σινεμά στις 24 Νοεμβρίου.

To πρώτο επίσημο τρέιλερ της πολυσυζητημένης ταινίας House of Gucci του Ρίντλεϊ Σκοτ δόθηκε στη δημοσιότητα και τα έχει όλα! Την Lady Gaga στον ρόλο της «μαύρης χήρας» Πατρίτσια Ρετζιάνι, τον Άνταμ Ντράιβερ ως Μαουρίτσιο Γκούτσι, έναν αγνώριστο Τζάρεντ Λέτο στον ρόλο του Πάολο Γκούτσι, τον αξεπέραστο Αλ Πατσίνο να υποδύεται τον Άλντο Γκούτσι και τον Τζέρεμι Άιρονς ως Ροδόλφο Γκούτσι.

Από την πρώτη γεύση που μας δίνει το τρέιλερ δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει ο κόσμος της μόδας, η πασαρέλα και η κομψότητα «ντυμένα» με το αγαπημένο τραγούδι Heart of Glass των Blondie.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ταινία του Σκοτ βασίζεται στο βιβλίο The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed της δημοσιογράφου Σάρα Γκέι Φόρντεν που κυκλοφόρησε το 2001 και εστιάζει την οργάνωση της δολοφονίας του Μαουρίτσιο Γκούτσι από την Ρετζιάνι το 1995. Ο εγγονός του Γκούτσιο Γκούτσι εκτελέστηκε από έναν επαγγελματία δολοφόνο έξω από το γραφείο του. Η Ρετζιάνι καταδικάστηκε σε 29 χρόνια φυλάκιση ωστόσο η ποινή της μειώθηκε και το 2016 αφέθηκε ελεύθερη.

Εκτός από το πρώτο τρέιλερ, η παραγωγή έδωσε στη δημοσιότητα και τα posters των χαρακτήρων της ταινίας στην οποία συμμετέχουν ακόμα οι Σάλμα Χάγιεκ, Tζακ Χιούστον, Καμίλ Κοτέν και Ριβ Κάρνεϊ.

Το House of Gucci θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Νοεμβρίου και είναι η δεύτερη ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ που θα κυκλοφορήσει εντός της χρονιάς. Θυμίζουμε ότι θα προηγηθεί το The Last Duel που θα βγει στις αίθουσες στις 15 Οκτωβρίου.



