Το Μαζί για το Παιδί συγκέντρωσε 2.500 είδη πρώτης ανάγκης για παιδιά σε φορείς παιδικής προστασίας

Το Μαζί για το Παιδί, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι», υλοποίησε με επιτυχία τρεις δράσεις συγκέντρωσης τροφίμων στις 19 και 20 Μαρτίου, καθώς και στις 3 Απριλίου, σε καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στον Άλιμο, στο εμπορικό κέντρο Avenue και στη Γλυφάδα.

Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο τη συλλογή τροφίμων για τα παιδιά που υποστηρίζει ο οργανισμός και τα οποία φιλοξενούνται σε φορείς παιδικής προστασίας. Με τη στήριξη των εθελοντών και την ανταπόκριση του κοινού, συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 2.500 είδη πρώτης ανάγκης, όπως ελαιόλαδο, όσπρια, μέλι, ζυμαρικά και άλλα τρόφιμα.

Στην υλοποίηση της δράσης συνέβαλαν ενεργά οι εργαζόμενοι της εταιρείας Trafigura, καθώς και οι εθελοντές της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών και του Μαζί για το Παιδί από το Αρσάκειο Εκάλης, τη Σχολή Μωραΐτη και το Κολλέγιο Αθηνών, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη σημασία της συνεργασίας και της κοινωνικής προσφοράς.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα «Προσφέρω Γιατί Νοιάζομαι»

Tο πρόγραμμα «Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι» δημιουργήθηκε το 2012 με σκοπό την ενίσχυση φορέων παιδικής προστασίας. Περισσότεροι από 200 φορείς σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν στο δίκτυο του προγράμματος, το οποίο ενισχύει περίπου 18.000 παιδιά ετησίως με την παροχή τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης, σχολικών ειδών, παιχνιδιών, ρουχισμού, υπόδησης και επίπλων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων και η δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, ενώ παράλληλα βοηθά στην αναβάθμιση των δομών. Τα αγαθά συγκεντρώνονται στις εγκαταστάσεις του Μαζί για το Παιδί, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, σε συνεργασία με σχολεία όλων των βαθμίδων, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, ιδιώτες, καθώς και με την Τράπεζα Τροφίμων. Στη συνέχεια, αξιολογούνται, ταξινομούνται και προσφέρονται στους συνεργαζόμενους φορείς πανελλαδικά, σε αντιστοιχία με τις ανάγκες τους.