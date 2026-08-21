Η Stoiximan και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, μαζί για το LA 2028, με τη στήριξη 20 νέων αθλητών

Newsroom

Η Stoiximan και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, μαζί για το LA 2028, με τη στήριξη 20 νέων αθλητών
ANNOUNCEMENTS
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Stoiximan, πιστή στη διαχρονική της δέσμευση για την ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού, ανακοινώνει με υπερηφάνεια την ολοκλήρωση της επιλογής των είκοσι νέων αθλητών και αθλητριών που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν Αθλητή» της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), ενισχύοντας την προσπάθεια της νέας γενιάς αθλητών που στοχεύουν στο Λος Άντζελες 2028.

Η νέα ομάδα αθλητών της Stoiximan

Οι είκοσι αθλητές που επιλέχθηκαν ξεχωρίζουν για το ταλέντο, την εργατικότητα και τις προοπτικές διάκρισης σε διεθνές επίπεδο. Η επιλογή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αθλημάτων, ενισχύοντας τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε όχι μόνο τα δημοφιλή αθλήματα, αλλά και εκείνα που συχνά βρίσκουν δυσκολότερα χορηγική στήριξη.

Στην ομάδα καλωσορίζουμε τους:

Ιστιοπλοΐα: Αλέξανδρος Κάμερον Μαραμενίδης, Ελένη Γιαννούλη, Λάμπης Ευλάμπιος Γιαννούλης, Γεώργιος Παπαδάκος, Αδαμάντιος Πετριανός, Βαρβάρα Πορτόλου

Κολύμβηση & Καλλιτεχνική Κολύμβηση: Σοφία Μαλκογεώργου, Ευάγγελος Εφραίμ Ντούμας, Βασίλειος Κακουλάκης, Δημήτριος Μάρκος, Γεωργία Μακρή, Νόρα Δράκου

Γυμναστική: Στέφανος Τσολακίδης, Αντώνιος Τανταλίδης, Βαλέρια Καμινίδου, Αθανασία Μεσίρη

Taekwondo: Στυλιανή Μαρεντάκη, Ιωάννης Παπαδόπουλος

Ποδηλασία: Νικηφόρος Αρβανίτου

Πυγμαχία: Βαγγέλης Νανιτζανιάν

Πέρα από τη χορηγία: Μια σχέση εμπιστοσύνης

Για την Stoiximan, ο αθλητισμός είναι αποτύπωμα. Βρισκόμαστε διαχρονικά δίπλα στους αθλητές της χώρας σε κάθε βήμα της προετοιμασίας τους, προσφέροντας υποστήριξη, κίνητρο και τις συνθήκες που χρειάζονται για να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους.

Η ομάδα των αθλητών που χορηγεί η Stoiximan φέτος μεγαλώνει ακόμα περισσότερο, μέσα από την συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, δίνοντας ώθηση στους αθλητές μας να κυνηγήσουν το όνειρό τους για τη συμμετοχή και τη διάκριση στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στηρίζοντας την ελληνική ολυμπιακή ομάδα, με το βλέμμα στραμμένο στο LA 2028, η Stoiximan αποδεικνύει έμπρακτα ότι είναι ο χορηγός μιας ολόκληρης γενιάς αθλητών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:14ΕΛΛΑΔΑ

Βόνιτσα: Επίθεση με μαχαίρι σε πανηγύρι στο Μοναστηράκι - Ένας τραυματίας

15:14WHAT THE FACT

Η Ελβετία κατασκευάζει καταφύγια στις Άλπεις για να προστατεύσει τις περιουσίες των billionaires

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λήμνο - Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες

15:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μίλτος Πασχαλίδης: Έρχεται και δεύτερη συναυλία στον Λυκαβηττό - Sold Out η πρώτη

15:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Alpine δεν θέλει να γίνει… Porsche!

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κάρυστο - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

14:57ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Ιαπωνία θέλει να βάλει «ηλιακό δαχτυλίδι» στη Σελήνη και να στείλει ενέργεια στη Γη

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο κλείνει τα 117 της - «Ακούω και κάνω ό,τι μου αρέσει»

14:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Η θεαματική βελτίωση του ΕΣΥ σε όλα τα νησιά είναι εμφανής

14:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Ποιοι θα το λάβουν στα τέλη Αυγούστου

14:37LIFESTYLE

Ματ Ντέιμον: Γιόρτασε τα 18α γενέθλια της κόρης του στη Disneyland με όλη την οικογένεια - Τα ασορτί μπλουζάκια

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Φονική καραμπόλα στο Βιετνάμ - Ανατριχιαστικά πλάνα από τη στιγμή της σύγκρουσης

14:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε κλοιό καύσωνα η χώρα με 42άρια - Πότε θα πέσει ξανά η θερμοκρασία

14:20ANNOUNCEMENTS

Η Stoiximan και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, μαζί για το LA 2028, με τη στήριξη 20 νέων αθλητών

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Σύσκεψη στη βασιλική οικογένεια για την άφιξη των πρίγκιπα Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο αεροδρόμιο της Αττάλειας: Συνταξιούχος αστυνομικός εκτέλεσε τη Γεωργιανή φίλη του

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Πανούτσος: Πώς κατέληξε στη ΜΕΘ από τον ιό του Δυτικού Νείλου - Οι 40 μέρες νοσηλείας στον «Ευαγγελισμό»

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Οδηγός λεωφορείου λιποθύμησε με το πόδι στο γκάζι - Τον έσωσαν επιβάτες χωρίς δίπλωμα - Βίντεο

13:48ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Οι περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα - Στο «κόκκινο» Λούτσα και Μαρκόπουλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:12ΥΓΕΙΑ

Συμπτώματα Ιού Δυτικού Νείλου: Πώς θα καταλάβετε αν έχετε μολυνθεί - Τι να κάνετε επιτόπου

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος στο Newsbomb: «Εξαιρετική ευκαιρία για την Ελλάδα να μπλοκάρει την Τουρκία» από Rearm και F-35

13:25LIFESTYLE

Σάκης Αρσενίου: Δύσκολες ώρες για τον γνωστό τραγουδιστή - Μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο

14:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε κλοιό καύσωνα η χώρα με 42άρια - Πότε θα πέσει ξανά η θερμοκρασία

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Πανούτσος: Πώς κατέληξε στη ΜΕΘ από τον ιό του Δυτικού Νείλου - Οι 40 μέρες νοσηλείας στον «Ευαγγελισμό»

12:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το ισχυρότερο Super El Nino εδώ 100 χρόνια - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Μαστοράκης για Μαντόνα: «Κάντε την υπουργό για να έρθουν high class τουρίστες αντί φθηνού υπερτουρισμού»

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Η δραματική ιστορία του 16χρονου που ζει εδώ και 5 χρόνια μέσα σε μια λίμνη - Η σπάνια ασθένεια

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγέλη αγριογούρουνων περικύκλωσε ανήλικους σε πάρκο - Κάλεσαν το 100 για να σωθούν

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Οδηγός λεωφορείου λιποθύμησε με το πόδι στο γκάζι - Τον έσωσαν επιβάτες χωρίς δίπλωμα - Βίντεο

10:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι επόμενες δύσκολες 96 ώρες - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Πανούτσος: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου

07:59ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρείται στην αρτηριακή πίεση όσων τρώνε τακτικά σπόρους Chia

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κάρυστο - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Γιατί συνετρίβη τελικά το ελικόπτερο; Ο αεροναυπηγός Φαίδων Καραϊωσηφίδης αναλύει στο Newsbomb το επικρατέστερο σενάριο

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Σύσκεψη στη βασιλική οικογένεια για την άφιξη των πρίγκιπα Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ

08:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε καταβάλλονται - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

13:48ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Οι περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα - Στο «κόκκινο» Λούτσα και Μαρκόπουλο

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο αεροδρόμιο της Αττάλειας: Συνταξιούχος αστυνομικός εκτέλεσε τη Γεωργιανή φίλη του

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Φονική καραμπόλα στο Βιετνάμ - Ανατριχιαστικά πλάνα από τη στιγμή της σύγκρουσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ