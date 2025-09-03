Κύκλωμα Χανιά: Τα «προσκλητήρια» και τα «κουφέτα» της μαφίας των όπλων – Αποκαλυπτικά ντοκουμέντα

Τα μηνύματα με τους ενδιαφερόμενους αγοραστές και οι... δειγματισμοί των καλάσνικοφ

Κατερίνα Ρίστα

Κύκλωμα Χανιά: Τα «προσκλητήρια» και τα «κουφέτα» της μαφίας των όπλων – Αποκαλυπτικά ντοκουμέντα
Γεμάτο φωτογραφίες με καλάσνικοφ, πιστόλια και χιλιάδες ευρώ σε χαρτονομίσματα ήταν το κινητό ενός εκ των μελών του κυκλώματος των Χανίων, όπως βλέπετε στα ντοκουμέντα που εξασφάλισε το newsbomb.

O νεαρός μαζί με τους συνεργούς του , είχε αναλάβει να διακινεί παράνομα στην αγορά όπλα κάθε λογής φυσικά έναντι αμοιβής που σε ορισμένες περιπτώσεις η τιμή τους έφτανε ακόμα και τις 7.000 ευρώ.

Τόσο ο ίδιος όσο και τα υπόλοιπα μέλη λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης και μιλούσαν πάντα με κωδικούς: «προσκλητήρια» ή «κουφέτα» αποκαλούσαν τα πυρομαχικά αλλά και τα πυροβόλα όπλα.

Κατά κύριο λόγο η πώληση και ο «δειγματισμός» πραγματοποιούταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών όπου οι προμηθευτές απέστελλαν με φωτογραφίες τα πυροβόλα όπλα σε ενδιαφερόμενους πελάτες αγοραστές όπως φαίνεται στα ντοκουμέντα του newsbomb.

Χαρακτηριστικά για τη δράση του κυκλώματος είναι τα μηνύματα αλλά και οι συνομιλίες που αντάλλασσαν μεταξύ τους τόσο τα μέλη όσο και οι αρχηγοί με τους πελάτες. Σε μια από τις επικοινωνίες μέλος του κυκλώματος δηλώνει πως το «μακρύ» (με κοντάκι) καλάσνικοφ το πούλησε 3.300€, ενώ το «κοντό» (χωρίς κοντάκι) το πούλησε 4.000€, κανονίζοντας τις τιμές που πρέπει να τα δώσουν. Μάλιστα δηλώνει πως όλα αυτά τα έχει στείλει ήδη στην «αγορά» εννοώντας πως έχει ήδη πουλήσει όλα τα καλάσνικοφ.

