Σαλαμίνα: Βίντεο από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που ρήμαζε καταστήματα – Συνελήφθησαν έξι άτομα

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Κατερίνα Ρίστα

Σαλαμίνα: Βίντεο από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που ρήμαζε καταστήματα – Συνελήφθησαν έξι άτομα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές-διαρρήξεις σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

Συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 9-10-2025 και μεσημβρινές ώρες της 10-10-2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας -6- ημεδαποί ηλικίας 20, 21, 22 και 23 ετών, εκ των οποίων ανήλικος 16 ετών ετών, ως μέλη της οργάνωσης και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση η οποία διέπραττε κλοπές-διαρρήξεις σε καταστήματα. Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται και έτερο μέλος της οργάνωσης.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων αναφορικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές-διαρρήξεις σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από τις αρχές Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση κλοπών-διαρρήξεων σε καταστήματα και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τη μεθοδολογία της δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, κυρίως μεταμεσονύκτιες και πρώτες πρωινές ώρες, αφού επέλεγαν τα καταστήματα-στόχους τους, αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό τους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και διάφορα αντικείμενα.

Χαρακτηριστικό της εγκληματικής τους δράσης αποτελεί το γεγονός ότι προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη λεία τους προέβαιναν σε πολλαπλές διαρρήξεις μέσα στο ίδιο βράδυ.

Σε μία περίπτωση δε δίστασαν να διαρρήξουν Ιερό Ναό αφαιρώντας από το εσωτερικό του εικόνα μεγάλης αξίας.

Από έρευνα στις οικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 2 ασύρματοι.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας, έχουν εξιχνιαστεί 10 περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κοντά στην ταυτοποίηση του εκτελεστή η ΕΛΑΣ - Το μυστήριο με το «αόρατο» scooter

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Παλέρμο: Νεκρός 21χρονος αφού δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι όταν προσπάθησε να σταματήσει καβγά έξω από το εστιατόριο των γονιών του - Μία σύλληψη

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του παιδόφιλου ροκ σταρ μέσα στη φυλακή

13:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Βίντεο από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που ρήμαζε καταστήματα – Συνελήφθησαν έξι άτομα

13:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ευχάριστα νέα για Μαρίν, κανονικά στην αποστολή της Ρουμανίας

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Η ΕΛΑΣ υπεύθυνη για την προστασία - Τι ισχύει για το Υπουργείο Άμυνας

13:08ΚΟΣΜΟΣ

«Η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει τη Γάζα μετά τον πόλεμο» σύμφωνα με πηγή της οργάνωσης

13:06LIFESTYLE

Ο Λίαμ Γκάλαχερ των Oasis έγινε για πρώτη φορά παππούς

12:55LIFESTYLE

Τζόυς Ευείδη: Δεν έχω πρόταση για τηλεόραση, προφανώς δεν περνάει η μπογιά μου

12:54ΚΟΣΜΟΣ

FT: Οι ΗΠΑ βοηθούν την Ουκρανία να χτυπήσει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας

12:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σερβία: Επίσημα τέλος ο Στοΐκοβιτς μετά την ήττα από την Αλβανία

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος: Στο νοσοκομείο με γαστρορραγία ο δήμαρχος Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις σε αρκετούς κεντρικούς άξονες

12:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ για τους οπαδούς

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε τα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μια ώρα πίσω

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Τρίτη - Τι λέει ο γραμματέας εργαζομένων ΟΑΣΑ στο Newsbomb

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Νταϊάν Κίτον: Λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή πούλησε το «σπίτι των ονείρων της», καθώς η υγεία της επιδεινώθηκε ραγδαία

12:06ΥΓΕΙΑ

Κρυολόγημα, γρίπη ή Covid: Γιατί είναι όλοι άρρωστοι αυτή την περίοδο;

12:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρθα Βούρτση: Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα γενέθλιά της - «Ευχαριστούμε»

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Ίμπιζα: Η καταιγίδα Alice προκάλεσε χάος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

10:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανατροπή με τη δολοφονία στο κάμπινγκ - «Ο δράστης μπορεί να μας εκπλήξει όλους»

12:06ΥΓΕΙΑ

Κρυολόγημα, γρίπη ή Covid: Γιατί είναι όλοι άρρωστοι αυτή την περίοδο;

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

11:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

13:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύεται ο σιβηρικός αντικυκλώνας - Ενδείξεις για «γεμάτο» χειμώνα στην Ελλάδα

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος στρατιώτη στο 424: «Ζητώ ποινικές και κακουργηματικές διώξεις», λέει ο πατέρας του 27χρονου

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος τα ΑΤΜ: Ο νέος τρόπος ανάληψης χρημάτων θα εξαλείψει τις ουρές και τις κάρτες

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Η ΕΛΑΣ υπεύθυνη για την προστασία - Τι ισχύει για το Υπουργείο Άμυνας

14:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: O Ναν απέτρεψε το διαιτητικό σκάνδαλο, άκυρο το καλάθι ισοφάρισης του Φόρεστ - Βίντεο

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Νταϊάν Κίτον: Λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή πούλησε το «σπίτι των ονείρων της», καθώς η υγεία της επιδεινώθηκε ραγδαία

10:42LIFESTYLE

The Voice: Η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση εντυπωσίασε τους κριτές - «Του γνωστού;»

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος: Στο νοσοκομείο με γαστρορραγία ο δήμαρχος Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Τρίτη - Τι λέει ο γραμματέας εργαζομένων ΟΑΣΑ στο Newsbomb

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

11:33WHAT THE FACT

Ο άνδρας με το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο - Έχει πάνω από 2.000 λέξεις - Χρειάζεται 20 λεπτά να συστηθεί

08:44LIFESTYLE

Είναι επίσημο: Ζευγάρι η Katy Perry με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Justin Trudeau

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Φύλαξη Αγνώστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Άμυνας - «Οφείλουμε σεβασμό και πρόσβαση για όλους»

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ