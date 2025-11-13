Η έρευνα σε κελί που «ενεργοποίησε» την επίθεση στον αρχιφύλακα του Κορυδαλλού

Ο αρχιφύλακας του Κορυδαλλού έκανε το... λάθος να κάνει σωστά τη δουλειά του και κατέληξε θύμα επίθεσης μέσα στο ίδιο του το σπίτι, καθώς άγνωστοι πυροβόλησαν το όχημα του, το πυρπόλησαν και έριξαν και χειροβομβίδα στην αυλή του σπιτιού του.

Το Newsbomb.gr εξασφάλισε φωτογραφία-ντοκουμέντο από το σημείο, με τη χειροβομβίδα που – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών – δεν εξερράγη από καθαρή τύχη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχιφύλακας που αποτέλεσε στόχο της επίθεσης είχε δώσει πρόσφατα εντολή για αιφνιδιαστική έφοδο και έρευνα σε κελί των φυλακών Κορυδαλλού, προκαλώντας την έντονη δυσφορία συγκεκριμένων έγκλειστων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι κρατούμενοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους στο άτομο που θεωρείται ότι έχει τον έλεγχο της «ομάδας» μέσα στις φυλακές. Εκείνος, με τη σειρά του, ενεργοποίησε το δίκτυό του εκτός των τειχών, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα εκφοβισμού προς τον αρχιφύλακα.

Μόνο που στο σημείο της επίθεσης εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο. Οι αρχές εκτιμούν ότι είναι του δράστη ο οποίος έδρασε πρόχειρα και βιαστικά δείχνοντας απειρία. Μάλιστα οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τοξικοεξαρτημένο άτομο το οποίο εκτέλεσε την εντολή που έλαβε για μερικά μόλις ευρώ.

Η χειροβομβίδα, που δεν πυροδοτήθηκε από τύχη, θα μπορούσε να προκαλέσει από σοβαρούς τραυματισμούς μέχρι να οδηγήσει σε τραγωδία, κάτι που όπως φάνηκε δεν ενδιέφερε τους δράστες ή τον δράστη.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με κύρια γραμμή έρευνας τη σύνδεση της επίθεσης με κυκλώματα που δρουν μέσα και έξω από τις φυλακές.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων και εκφοβισμών που καταγράφονται Το τελευταίο διάστημα εναντίον σωφρονιστικών υπαλλήλων. Όπως δηλώνουν στο newsbomb εργαζόμενοι στις φυλακές , «το κράτος οφείλει να θωρακίσει τους ανθρώπους που υπηρετούν στα πιο δύσκολα σημεία του σωφρονιστικού συστήματος και βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με εγκληματικά δίκτυα που δεν διστάζουν να στείλουν απειλητικά μηνύματα ακόμα και με χειροβομβίδες».

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. αναλύουν ευρήματα προκειμένου να εντοπιστούν ίχνη DNA ή αποτυπώματα.