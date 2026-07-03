Στυλίδα: Επεισόδιο μεταξύ νεαρών κατέληξε σε αρπαγή – Προσαγωγές και συλλήψεις

Αναζητούσαν μέσα στη νύχτα 19χρονο για να τον δείρουν…

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Στυλίδα: Επεισόδιο μεταξύ νεαρών κατέληξε σε αρπαγή – Προσαγωγές και συλλήψεις
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Επεισόδιο μεταξύ νεαρών στη Φθιώτιδα κατέληξε σε αρπαγή και ξυλοδαρμό δύο ατόμων, ενός ανήλικου και ενός 19χρονου.
  • Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 21χρονο και έναν 23χρονο, ενώ αναζητούνται άλλοι δύο, 25 και 24 ετών, που φέρονται ως πρωταγωνιστές της επίθεσης.
  • Οι δράστες, συνολικά εννέα άτομα, επιχείρησαν να εντοπίσουν και να επιτεθούν σε 19χρονο που είχε προηγηθεί διαπληκτισμός μαζί τους.
  • Στη δικογραφία περιλαμβάνονται κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, αρπαγή και σωματική βλάβη.
  • Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση και σύλληψη των υπολοίπων εμπλεκομένων.
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Χειροπέδες σε έναν 21χρονο και έναν 23χρονο πέρασαν αστυνομικοί στη Στυλίδα οι οποίο μαζί με ακόμη εφτά άτομα ενεπλάκησαν σε σοβαρό επεισόδιο που έλαβε χώρα αργά το βράδυ της Πέμπτης (2/7) στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το επεισόδιο σημειώθηκε σε βάρος 19χρονου κατοίκου Στυλίδας και κατέληξε σε αρπαγή και ξυλοδαρμό ενός ανήλικου και ενός ακόμη 19χρονου.

Όλα ξεκίνησαν στις 11:00 το βράδυ στην Αγία Μαρίνα, όπου ένας 25χρονος κάτοικος Λαμίας παρεξηγήθηκε με τον 19χρονο και τον χτύπησε με μπουνιά. Ο 19χρονος έφυγε άρον άρον από το σημείο προς άγνωστη κατεύθυνση φοβούμενος την πολυπληθή παρέα του 25χρονου.

Ωστόσο το συμβάν δεν έληξε εκεί καθώς ο 25χρονος, συνοδευόμενος από τους συλληφθέντες, έναν 24χρονο και 5 ακόμη άτομα έφυγαν με τρία αυτοκίνητα προς αναζήτηση του 19χρονου.

Στη Στυλίδα, εντόπισαν δύο άτομα, 18 (ανήλικος) και 19 ετών, να κινούνται με μηχανάκι τα οποία γνώριζαν ότι είναι φίλοι του άλλου 19χρονου με τον οποίο είχε διαπληκτιστεί ο 25χρονος στην Αγία Μαρίνα. Ο 24χρονος χτύπησε τον 18χρονο οδηγό του οχήματος και στη συνέχεια άρπαξαν τον 19χρονο και τον έβαλαν με τη βία στο ένα από τα τρία αυτοκίνητα με στόχο να τους οδηγήσει στο σπίτι του πρώτου 19χρονου!

Ο τελευταίος ωστόσο είχε φροντίσει να κρυφτεί και δεν είχε πάει στο σπίτι του. Εντωμεταξύ είχε ειδοποιηθεί η αστυνομία που ξεκίνησε τις αναζητήσεις των νταήδων, εντοπίζοντας το ένα από τα τρία οχήματα και συλλαμβάνοντας τους δύο επιβάτες τους. Αναζητούνται για να συλληφθούν, τόσο ο 25χρονος που ήταν ο πρωταγωνιστής του αρχικού επεισοδίου, όσο και ο 24χρονος που χτύπησε τον ανήλικο. Στη δικογραφία που σχημάτισε το ΑΤ Στυλίδας, όπως σημειώσαμε στην αρχή, περιλαμβάνονται και πέντε ακόμη άγνωστοι δράστες, φίλοι των παραπάνω, τα στοιχεία των οποίων διερευνώνται.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, ενώ οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν μαζί με τα υπόλοιπα εφτά άτομα είναι της σύστασης συμμορίας, της αρπαγής, καθώς και της σωματικής βλάβης για τον 25χρονο και τον 24χρονο που αναζητούνται.

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