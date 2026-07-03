Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Λ. Αθηνών και Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση από το πρωί της Παρασκευής (3/7) σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό (και στα δύο ρεύματα), στη Λεωφόρο Αθηνών, προς Σκαραμαγκά και στο Λιμάνι του Πειραιά.

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, καθώς παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

και στο ρεύμα προς Ελευσίνα

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 3, 2026



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