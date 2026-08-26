Θεσσαλονίκη: Άρπαζαν χρυσές αλυσίδες στο κέντρο της πόλης - Τρεις ανήλικοι μεταξύ των συλληφθέντων

Snapshot Συμμορία ανηλίκων, ηλικίας 15 έως 19 ετών, διέπραξε δύο ληστείες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αρπάζοντας χρυσές αλυσίδες από νεαρούς πεζούς.

Οι ληστείες έγιναν υπό την απειλή μαχαιριού ή σωματικής βίας και τα κλεμμένα κοσμήματα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Οι δράστες συνελήφθησαν από την Άμεση Δράση και παραπέμφθηκαν στις ανακριτικές Αρχές της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο 23χρονων για ληστείες που διέπραξαν τον Φεβρουάριο του 2025, αφαιρώντας συνολικά 1.074 ευρώ. Snapshot powered by AI

Συμμορία ανηλίκων διέπραξε το τελευταίο 24ωρο δύο ληστείες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε βάρος ισάριθμων νεαρών πεζών, από τους οποίους αφαίρεσαν χρυσές αλυσίδες που έφεραν σταυρούς.

Πρόκειται για νεαρούς, ηλικίας 15, 16, 17 και 19 ετών, που συνελήφθησαν από πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές Αρχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο ληστείες σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης (25/8) - η πρώτη στη συμβολή των οδών Αγίας Θεοδώρας και Αγίας Σοφίας, ενώ η δεύτερη στη Λεωφόρο Νίκης, στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους.

Υπό την απειλή μαχαιριού ή χρήσης σωματικής βίας, οι συλληφθέντες άρπαξαν από 23χρονο και 18χρονο τα χρυσά τους κοσμήματα, τα οποία εντοπίστηκαν στη συνέχεια και τους αποδόθηκαν.

Στο μεταξύ, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου - Αναλήψεως σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος δύο 23χρονων, καθώς, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τον Φεβρουάριο του 2025 διέπραξαν δύο ληστείες, μία σε κατάστημα μίνι μάρκετ και μία σε πρατήριο υγρών καυσίμων, αφαιρώντας συνολικά 1.074 ευρώ.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης