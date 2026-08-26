Αχαΐα: Επεισοδιακή σύλληψη άνδρα στον Αλισσό – Αρνήθηκε αλκοτέστ, εξύβρισε και απείλησε αστυνομικούς

Snapshot Ένας άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης στον Αλισσό Αχαΐας μετά από επεισοδιακό περιστατικό σε κατάστημα εστίασης.

Ο άνδρας είχε σταθμεύσει το όχημά του εμποδίζοντας την έξοδο του πάρκινγκ και βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Αρνήθηκε να δώσει στοιχεία ταυτότητας και να υποβληθεί σε αλκοτέστ.

Εξύβρισε και απείλησε τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της σύλληψης.

Ο άνδρας θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πατρών. Snapshot powered by AI

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός άνδρα το βράδυ της Τρίτης (25/8) στον Αλισσό Δυτικής Αχαΐας, μετά από σοβαρό περιστατικό, σε γνωστό κατάστημα εστίασης της περιοχής.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, η Αστυνομία κλήθηκε στο σημείο έπειτα από καταγγελία ότι ο άνδρας είχε σταθμεύσει το όχημά του στην είσοδο του πάρκινγκ του καταστήματος, με αποτέλεσμα να εμποδίζει την έξοδο.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν, ότι ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Φέρεται να αρνήθηκε να γνωστοποιήσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του, καθώς και να υποβληθεί σε αλκοτέστ.

Παράλληλα, φέρεται να αρνήθηκε να επιβιβαστεί στο περιπολικό, ενώ κατά τη διάρκεια του περιστατικού εξύβρισε και απείλησε τους αστυνομικούς.

Τελικά, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του και ο άνδρας θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πατρών.

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