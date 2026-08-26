Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Ιεράπετρας – Περισυνελέγησαν περίπου 218 μετανάστες

Snapshot Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν νότια της Ιεράπετρας, με συνολικά περίπου 218 άτομα να περισυλλέγονται.

Η πρώτη λέμβος με 71 αλλοδαπούς εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος FRONTEX και οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων από δεξαμενόπλοιο.

Η δεύτερη λέμβος με 70 άτομα περισυνελέγη από πλωτό περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και επίσης μεταφέρθηκε στους Καλούς Λιμένες.

Η τρίτη λέμβος με 77 αλλοδαπούς βρέθηκε 50 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας και οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας από φορτηγό πλοίο με σημαία Δανίας.

Οι επιχειρήσεις συντονίστηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) με τη συμμετοχή FRONTEX και του Λιμενικού Σώματος. Snapshot powered by AI

Τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, με συνολικά περίπου 218 άτομα να περισυλλέγονται από λέμβους.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή στην πρώτη περίπτωση, μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX εντόπισε λέμβο με περίπου 71 αλλοδαπούς, σε απόσταση 15 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή και επίσης σε απόσταση περίπου 15 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, εντοπίστηκε δεύτερη λέμβος με περίπου 70 άτομα. Η περισυλλογή τους πραγματοποιήθηκε από πλωτό περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με προορισμό και πάλι τους Καλούς Λιμένες.

Λίγο αργότερα, νέα επιχείρηση στήθηκε περίπου 50 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος της FRONTEX εντόπισε τρίτη λέμβο με περίπου 77 αλλοδαπούς. Στην επιχείρηση συμμετείχε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Δανίας, το οποίο περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες και τους μεταφέρει στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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