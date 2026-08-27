Ζάκυνθος: Δύο Ρουμάνοι συνελήφθησαν για καταγγελία ομαδικού βιασμού Βρετανίδας σε ξενοδοχείο

Στη σύλληψη δύο ανδρών από τη Ρουμανία, ηλικίας 19 και 28 ετών, προχώρησαν οι Αρχές στη Ζάκυνθο, έπειτα από καταγγελία 38χρονης Βρετανίδας ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην περιοχή του Λαγανά.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, με την υπόθεση να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Ζακύνθου, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η καταγγελλόμενη επίθεση.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, βίντεο φέρεται να αποτελεί στοιχείο που ενισχύει τους ισχυρισμούς της 38χρονης. Το υλικό εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση.

Η νέα καταγγελία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Λαγανάς και γενικότερα η Ζάκυνθος βρίσκονται στο επίκεντρο συζητήσεων σχετικά με περιστατικά σεξουαλικής βίας σε βάρος τουριστών.

Οι καταγγελίες για περιστατικά σεξουαλικής βίας

Νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο, η αστυνομία στη Ζάκυνθο είχε διαψεύσει δημοσιεύματα και αναφορές περί μεγάλης αύξησης των περιστατικών βιασμού τουριστών στο νησί.

Η Ελληνική Αστυνομία είχε αναφέρει ότι τους τελευταίους τρεις μήνες είχαν καταγγελθεί επίσημα τρεις περιπτώσεις βιασμού από τουρίστες.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιαννάκος, είχε υποστηρίξει ότι οι υγειονομικές δομές του νησιού είχαν αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών.

Όπως είχε δηλώσει, το προσωπικό των νοσοκομείων είχε κληθεί να διαχειριστεί οκτώ περιστατικά βιασμού μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων, γεγονός που είχε προκαλέσει σημαντική επιβάρυνση στις υγειονομικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αστυνομικές Αρχές ενημερώνονταν μετά την εξέταση των γυναικών από γιατρούς, ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις δεν ακολουθούσε επίσημη καταγγελία, καθώς οι φερόμενες ως θύματα δεν επιθυμούσαν ή δεν μπορούσαν να δώσουν στοιχεία για τους δράστες.

Η αστυνομία, απαντώντας στις σχετικές αναφορές, είχε τονίσει ότι διερευνά κάθε καταγγελία και ότι η ενημέρωση της κοινής γνώμης γίνεται αποκλειστικά βάσει επίσημων και επιβεβαιωμένων στοιχείων.

Νέα υπόθεση με δύο Βρετανίδες

Παράλληλα, στις αρχές Αυγούστου οι Αρχές είχαν ξεκινήσει έρευνα και για καταγγελία δύο 18χρονων Βρετανίδων, οι οποίες υποστήριξαν ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής επίθεσης από εργαζόμενο στον τουριστικό κλάδο στη Ζάκυνθο.

Οι δύο νεαρές γυναίκες φέρεται να γνώρισαν τον άνδρα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο νησί και στη συνέχεια απευθύνθηκαν σε νοσοκομείο για ιατρική εξέταση και φροντίδα.

Παράλληλα, ενημέρωσαν τις οικογένειές τους για όσα φέρονται να είχαν συμβεί. Η μητέρα μίας από τις δύο ταξίδεψε στη Ζάκυνθο, αναζήτησε τον άνδρα που κατήγγειλε η κόρη της και τον εντόπισε στον χώρο εργασίας του.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση μεταξύ τους κλιμακώθηκε και η μητέρα φέρεται να του επιτέθηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση της αστυνομίας.

Η συγκεκριμένη υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, όπως και η νέα καταγγελία της 38χρονης Βρετανίδας, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στο ξενοδοχείο του Λαγανά.