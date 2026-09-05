Μάνδρα: Το ιστορικό του άνδρα που επιτέθηκε σε αστυνομικό - Τα επεισόδια και το Δρομοκαΐτειο

Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Θριασίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ο 31χρονος άνδρας που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού, μετά από επεισόδιο στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Ο άνδρας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν ο 31χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, εισήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα κρατώντας μαχαίρι. Αρχικά απείλησε την αξιωματικό υπηρεσίας και στη συνέχεια τραυμάτισε έναν αστυνομικό. Προκειμένου να ακινητοποιηθεί, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον περιορίσουν, χωρίς αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια, ο άνδρας κινήθηκε απειλητικά προς το Τμήμα Ασφαλείας που βρίσκεται στον πρώτο όροφο, όπου και εγκλωβίστηκε σε ένα δωμάτιο από τον αξιωματικό υπηρεσίας και άλλους αστυνομικούς. Παρά τις επανειλημμένες εντολές να αποθέσει το μαχαίρι, ο 31χρονος αρνήθηκε και σε μια στιγμή έσπασε την πόρτα του δωματίου και πέταξε μία γλάστρα, με αποτέλεσμα τα θραύσματα να τραυματίσουν έναν αστυνομικό.

Με το μαχαίρι ακόμη στο χέρι, ο άνδρας κινήθηκε απειλητικά προς τους αστυνομικούς, που αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν το υπηρεσιακό τους όπλο. Ένας από τους αστυνομικούς πυροβόλησε μία φορά στην κοιλιακή χώρα τον 31χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση το βράδυ της Παρασκευής.

Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί και να παραμείνει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ.

Το παρελθόν του 31χρονου

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται παράλληλα το παρελθόν του 31χρονου, καθώς σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες είχε απασχολήσει και παλαιότερα τις Αρχές σε διαφορετικές υποθέσεις.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι τον Απρίλιο του 2025 είχε πραγματοποιήσει απόπειρα αυτοκτονίας και στη συνέχεια είχε οδηγηθεί σε ακούσια νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους είχε συλληφθεί για εξύβριση και απειλή γείτονα με αεροβόλο όπλο.

Υπόθεση που αφορά τον ίδιο είχε καταγραφεί και παλαιότερα, το 2015, όταν είχε συλληφθεί μετά από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και απειλές με μαχαίρι, γεγονός που είχε οδηγήσει τότε σε ακούσια ψυχιατρική εξέταση.

Οι Αρχές εξετάζουν τις καταθέσεις των εμπλεκομένων και των αυτοπτών μαρτύρων, καθώς και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από τον χώρο του Αστυνομικού Τμήματος.

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