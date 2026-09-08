Συνελήφθη στον Πειραιά 25χρονος καταζητούμενος στην Τουρκία - Εκκρεμούσε ποινή φυλάκισης 31 ετών

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Συνελήφθη στον Πειραιά 25χρονος καταζητούμενος στην Τουρκία - Εκκρεμούσε ποινή φυλάκισης 31 ετών
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Συνελήφθη στον Πειραιά ένας 25χρονος Τούρκος καταζητούμενος από τις τουρκικές Αρχές.
  • Εναντίον του υπήρχε ένταλμα σύλληψης για ποινή φυλάκισης 31 ετών, 46 μηνών και 195 ημερών.
  • Κατηγορείται για ληστεία, κλοπή, παραβίαση οικιακού ασύλου, παράνομη κατοχή όπλων και πρόκληση φθοράς σε ξένη περιουσία.
  • Τα αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν από το 2017 σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας.
  • Ο συλληφθείς παραδόθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
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Ένας 25χρονος Τούρκος συνελήφθη από ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων της ΓΑΔΑ, στον Πειραιά, το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Τουρκίας για να εκτίσει συνολική ποινή φυλάκισης 31 ετών, 46 μηνών και 195 ημερών, καθώς κατηγορείται για τα αδικήματα της ληστείας, της κλοπής, της διακεκριμένης παραβίασης οικιακού ασύλου, της κατοχής πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων χωρίς άδεια και της πρόκλησης φθοράς σε ξένη περιουσία. Φέρεται όλα αυτά τα αδικήματα να τα διέπραξε από το 2017 σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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