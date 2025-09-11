Θεσσαλονίκη:Ελεύθεροι χωρίς όρους 3 αστυνομικοί για το έλλειμα 715.000 ευρώ σε αστυνομικές υπηρεσίες

Το οικονομικό έλλειμα αποκαλύφθηκε μετά από την αυτοκτονία συναδέλφου τους που ήταν υπεύθυνος οικονομικού της Ασφάλειας

Θεσσαλονίκη:Ελεύθεροι χωρίς όρους 3 αστυνομικοί για το έλλειμα 715.000 ευρώ σε αστυνομικές υπηρεσίες
Ελεύθεροι άνευ όρων αφέθηκαν οι τρεις πρώτοι αστυνομικοί που κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση του ελλείμματος, το οποίο αποκαλύφθηκε σε αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, μετά την αυτοκτονία (τον Οκτώβριο του 2022) συναδέλφου τους, που ήταν υπεύθυνος οικονομικού της Ασφάλειας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το έλλειμμα που προέκυψε κατόπιν διαχειριστικού ελέγχου από οικονομικούς επιθεωρητές ανήλθε συνολικά σε 715.000 ευρώ και αφορά τη Γενική Διαχείριση Χρηματικού της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης. Συνδεόταν με χρήματα και προορίζονταν για έκτακτες υπηρεσιακές δαπάνες, όπως μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα αστυνομικού προσωπικού.

Ο αυτόχειρας ήταν διαχειριστής για περισσότερα από 4 έτη της συγκεκριμένης υπηρεσίας, με τα χρήματα τού ταμειακού ελλείμματος να καταλήγουν σε δραστηριότητες στοιχηματισμού, όπως προέκυψε από τη διενεργηθείσα προκαταρκτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Β. Ελλάδος.

Για την υπόθεση κατέστησαν κατηγορούμενοι διαχειριστές διαφόρων διευθύνσεων της ΕΛ.ΑΣ. στη συμπρωτεύουσα, που του διέθεσαν, ατύπως, οικονομικά ποσά, διευκολύνοντάς τον στην κάλυψη των αναγκών του ταμείου του, όπως επίσης πρόσωπο που ασκούσε εποπτικό ρόλο στις οικονομικές υπηρεσίες. Συνολικά πρόκειται για 7 άτομα, στην πλειονότητά τους αξιωματικοί της αστυνομίας, που ανάλογα με την περίπτωση διώκονται για παράβαση καθήκοντος, απιστία και ψευδή βεβαίωση.

Η διαδικασία ενώπιον της ανακρίτριας ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη. Όπως έγινε γνωστό, μεταξύ άλλων, οι εμπλεκόμενοι ισχυρίζονται ότι ουδεμία γνώση είχαν για την κακοδιαχείριση του συναδέλφου τους κι ότι παραπλανήθηκαν και οι ίδιοι, ενώ για τα ποσά που του διέθεσαν, παρακάμπτοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, φέρεται να υποστηρίζουν ότι ενήργησαν με σκοπό να τον διευκολύνουν στην κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών, στο πλαίσιο συναδελφικής αλληλεγγύης και καλής πίστης.

Για την υπόθεση, η αντεισαγγελέας πρωτοδικών είχε ζητήσει την απαλλαγή των εμπλεκόμενων προσώπων και την αρχειοθέτηση της δικογραφίας, πρόταση όμως που δεν έγινε δεκτή από την εισαγγελέα εφετών, με αποτέλεσμα να πάρει τον δρόμο της ανάκρισης.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

