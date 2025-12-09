Ισόβια στον εκτελεστή και εννέα χρόνια στον συνεργό για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη

Οι δικαστές και οι ένορκοι κατέληξαν κατά πλειοψηφία (6-1) στην ενοχή των δύο κατηγορουμένων, για την πολύκροτη υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 54χρονου τοπογράφου–μηχανικού Παναγιώτη Στάθη.

Σε βάρος του πρώτου κατηγορούμενου, φερόμενου ως εκτελεστή, επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης και έξι ετών και χρηματική ποινή 7.500 ευρώ. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, που παρείχε τα μέσα μεταφοράς στον πρώτο κατηγορούμενο, καταδικάστηκε σε εννιά έτη κάθειρξης.



Πέρα όμως από την καταδίκη, η απόφαση του δικαστηρίου άνοιξε νέο κύκλο ερευνών. Υιοθετώντας πλήρως την πρόταση της εισαγγελέως, το δικαστήριο διέταξε τη διαβίβαση των πρακτικών στην Εισαγγελία Αθηνών, ώστε να διερευνηθεί ο ενδεχόμενος ρόλος του μεσίτη Μυκόνου Φ.Α. στην υπόθεση, αλλά και ο ρόλος του λογιστή.



Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι ο μεσίτης θα μπορούσε να έχει εμπλακεί ως ηθικός αυτουργός, αφού, όπως τόνισε, «διέθετε τόσο το κίνητρο όσο και τα οικονομικά μέσα για να οργανώσει τη δολοφονία». Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαίο να διερευνηθεί περαιτέρω το ενδεχόμενο τέλεσης από μέρους του του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε ανθρωποκτονία.

Διαβάστε επίσης