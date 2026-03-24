Καταγγελίες Βάρρα για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν ήθελαν τους ελέγχους» – Τι κατέθεσε για τις επιδοτήσεις

Snapshot Υποστήριξε ότι η απομάκρυνσή του από την προεδρία το 2019

2020 οφειλόταν στους ελέγχους που ζήτησε σε συγκεκριμένα ΑΦΜ, οι οποίοι προκάλεσαν αντιδράσεις.

Παρουσίασε φάκελο με στοιχεία για 197 πρόσωπα από το 2018, που έδειχναν παράνομες επιδοτήσεις και διαβίβασε τα ευρήματα στον εισαγγελέα.

Ανέφερε ότι το πόρισμα της Επιτροπής Ελέγχου που συγκροτήθηκε το 2020 του φάνηκε ανεπαρκές και επηρεάστηκε από πιέσεις, ενώ του ζητήθηκε να παραιτηθεί μετά την υποβολή ερωτημάτων.

Τόνισε ότι όλες οι υποθέσεις με ενδείξεις απάτης διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη και ότι καμία υπόθεση δεν έχει εκπέσει.

Στοιχεία που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποκαλύπτουν δυσλειτουργίες και πιθανές παρατυπίες στη διαδικασία ελέγχων επιδοτήσεων παρουσίασε στο δικαστήριο ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας. Καταθέτοντας ως μάρτυρας στη δίκη δύο πρώην στελεχών του Οργανισμού, περιέγραψε ένα περιβάλλον εσωτερικών αντιδράσεων απέναντι στους ελέγχους που επιχείρησε να εφαρμόσει, αφήνοντας αιχμές για «προκαθορισμένα δείγματα» και υποθέσεις που, όπως είπε, παρουσίαζαν ενδείξεις απάτης.

«Υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής. Άρα έπρεπε να με αποβάλουν», κατέθεσε ο Γρηγόρης Βάρρας, επιχειρώντας να εξηγήσει την απομάκρυνσή του από την προεδρία του ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο 2019-2020. Ο πανεπιστημιακός, ο οποίος είχε αναλάβει τη διοίκηση του Οργανισμού που διαχειριζόταν κοινοτικά κονδύλια ύψους περίπου 3,5 δισ. ευρώ, υποστήριξε ότι οι έλεγχοι που ζήτησε σε συγκεκριμένα ΑΦΜ ενδέχεται να προκάλεσαν αντιδράσεις.

Όπως ανέφερε, περίπου έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, κλήθηκε στο γραφείο του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και του ζητήθηκε η παραίτησή του.

Πρόεδρος: Ρωτήσατε τον λόγο;

Μάρτυρας: Δεν ζητάω εξηγήσεις…Ίσως γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου.

Πάντως, ξεκαθάρισε ότι έως εκείνη τη στιγμή δεν είχε υπάρξει άμεση παρέμβαση στο έργο του από την πολιτική ηγεσία. «Ανοιχτά και ξεκάθαρα λέω πως δεν υπήρχε καμία παρέμβαση στο έργο μου από τον κ. Βορίδη», σημείωσε.

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι πρόσωπα που εμπλέκονταν στην υπόθεση είχαν βιώσει πιέσεις, κάνοντας λόγο για «κλίμα τρομοκρατίας», αν και ο ίδιος δεν δέχθηκε προσωπικές απειλές. Όπως κατέθεσε, τον Οκτώβριο του 2025 αντιλήφθηκε ότι «κλωνοποιήθηκε το κινητό» του, ενώ μετά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής η συσκευή τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω «ισχυρής κακόβουλης παρέμβασης».

Κομβικό σημείο της κατάθεσης αποτέλεσε φάκελος που περιείχε στοιχεία για 197 πρόσωπα από το 2018, με ενδείξεις παράνομων επιδοτήσεων. Ο κ. Βάρρας ανέφερε ότι το περιεχόμενο του φακέλου αποτέλεσε «καμπανάκι» και διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα. «Ήταν απόλυτα τεκμηριωμένος ο φάκελος… Μυρίστηκα ότι κάτι δεν πάει καλά», είπε, περιγράφοντας περιπτώσεις που αφορούσαν δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου και μετακινήσεις ζώων μεταξύ διαφορετικών μονάδων.

Όπως εξήγησε, προχώρησε σε ανάλυση κινδύνου αξιοποιώντας τα δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξετάζοντας πληρωμές τόσο σε αγρότες όσο και σε κτηνοτρόφους, καθώς και στοιχεία για βοσκοτόπια και δηλωμένες εκτάσεις. «Υπήρχε ανεξέλεγκτος αριθμός ζώων και εκτάσεων… Παράνομα ζώα, παράνομες επιδοτήσεις, δυσανάλογα στοιχεία», κατέθεσε, τονίζοντας ότι προχώρησε σε ελέγχους για να διαπιστωθεί αν οι δηλωμένες εκτάσεις ήταν ιδιωτικές, δημόσιες ή μοναστηριακές.

Στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου εξετάστηκαν 99 ΑΦΜ, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με τον μάρτυρα, εντοπίστηκε και η υπόθεση του Γράμμου, η οποία τον «συγκλόνισε». Για τον λόγο αυτό συγκροτήθηκε Επιτροπή Ελέγχου το καλοκαίρι του 2020, με στόχο την ταχεία αξιολόγηση των στοιχείων. Ωστόσο, ο ίδιος εξέφρασε επιφυλάξεις για το τελικό πόρισμα, αναφέροντας ότι δεν τον έπεισε η πληρότητά του.

Πρόεδρος: Από την αντιπαραβολή των φακέλων τι διαπιστώσατε;

Μάρτυρας: Κυρία πρόεδρε, είμαι έμπειρος… Δεν με έπεισε το πόρισμα. Έκανα τον σταυρό μου, λέω τι γίνεται εδώ;

Όπως κατέθεσε, απέστειλε σχετικό έγγραφο με ερωτήματα προς την επικεφαλής της επιτροπής, ωστόσο λίγο αργότερα του ζητήθηκε να παραιτηθεί.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ότι στο επίμαχο πόρισμα δεν εντοπίστηκε πρόβλημα σε ΑΦΜ μεγάλου παραγωγού από την Κρήτη, ο οποίος σήμερα ελέγχεται ποινικά. Μάλιστα, ανέφερε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τότε γενικό γραμματέα του υπουργείου, ο οποίος τον ρώτησε για τον λόγο ελέγχου στη σύζυγο του συγκεκριμένου παραγωγού.

Παράλληλα, προσκόμισε επιστολή προς την επικεφαλής των ελέγχων, στην οποία καταγγελλόταν ότι τα αποτελέσματα είχαν αποσταλεί στην κατηγορούμενη πρώην διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων. «Είχα καταγγελία ότι έστελνε αρχεία ελέγχου με προσυμπληρωμένα πεδία», σημείωσε.

Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή του, ο κ. Βάρρας υπογράμμισε ότι όλες οι υποθέσεις με ενδείξεις απάτης διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη. «Όλα τα ΑΦΜ που εστάλησαν στη Δικαιοσύνη ήταν τεκμηριωμένα με στοιχεία. Δεν έχει εκπέσει καμία υπόθεση», ανέφερε.

