Καταγγελίες Βάρρα για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν ήθελαν τους ελέγχους» – Τι κατέθεσε για τις επιδοτήσεις

Ο Γρηγόρης Βάρρας κατέθεσε ότι υπήρχαν δυσλειτουργίες και πιθανά παρατυπίες στους ελέγχους επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αντιδράσεις στο εσωτερικό του οργανισμού

Άγγελος Βουράκης

Ο Γρηγόρης Βάρρας

  • Υποστήριξε ότι η απομάκρυνσή του από την προεδρία το 2019
  • 2020 οφειλόταν στους ελέγχους που ζήτησε σε συγκεκριμένα ΑΦΜ, οι οποίοι προκάλεσαν αντιδράσεις.
  • Παρουσίασε φάκελο με στοιχεία για 197 πρόσωπα από το 2018, που έδειχναν παράνομες επιδοτήσεις και διαβίβασε τα ευρήματα στον εισαγγελέα.
  • Ανέφερε ότι το πόρισμα της Επιτροπής Ελέγχου που συγκροτήθηκε το 2020 του φάνηκε ανεπαρκές και επηρεάστηκε από πιέσεις, ενώ του ζητήθηκε να παραιτηθεί μετά την υποβολή ερωτημάτων.
  • Τόνισε ότι όλες οι υποθέσεις με ενδείξεις απάτης διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη και ότι καμία υπόθεση δεν έχει εκπέσει.
Στοιχεία που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποκαλύπτουν δυσλειτουργίες και πιθανές παρατυπίες στη διαδικασία ελέγχων επιδοτήσεων παρουσίασε στο δικαστήριο ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας. Καταθέτοντας ως μάρτυρας στη δίκη δύο πρώην στελεχών του Οργανισμού, περιέγραψε ένα περιβάλλον εσωτερικών αντιδράσεων απέναντι στους ελέγχους που επιχείρησε να εφαρμόσει, αφήνοντας αιχμές για «προκαθορισμένα δείγματα» και υποθέσεις που, όπως είπε, παρουσίαζαν ενδείξεις απάτης.

«Υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής. Άρα έπρεπε να με αποβάλουν», κατέθεσε ο Γρηγόρης Βάρρας, επιχειρώντας να εξηγήσει την απομάκρυνσή του από την προεδρία του ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο 2019-2020. Ο πανεπιστημιακός, ο οποίος είχε αναλάβει τη διοίκηση του Οργανισμού που διαχειριζόταν κοινοτικά κονδύλια ύψους περίπου 3,5 δισ. ευρώ, υποστήριξε ότι οι έλεγχοι που ζήτησε σε συγκεκριμένα ΑΦΜ ενδέχεται να προκάλεσαν αντιδράσεις.

Όπως ανέφερε, περίπου έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, κλήθηκε στο γραφείο του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και του ζητήθηκε η παραίτησή του.

Πρόεδρος: Ρωτήσατε τον λόγο;

Μάρτυρας: Δεν ζητάω εξηγήσεις…Ίσως γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου.

Πάντως, ξεκαθάρισε ότι έως εκείνη τη στιγμή δεν είχε υπάρξει άμεση παρέμβαση στο έργο του από την πολιτική ηγεσία. «Ανοιχτά και ξεκάθαρα λέω πως δεν υπήρχε καμία παρέμβαση στο έργο μου από τον κ. Βορίδη», σημείωσε.

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι πρόσωπα που εμπλέκονταν στην υπόθεση είχαν βιώσει πιέσεις, κάνοντας λόγο για «κλίμα τρομοκρατίας», αν και ο ίδιος δεν δέχθηκε προσωπικές απειλές. Όπως κατέθεσε, τον Οκτώβριο του 2025 αντιλήφθηκε ότι «κλωνοποιήθηκε το κινητό» του, ενώ μετά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής η συσκευή τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω «ισχυρής κακόβουλης παρέμβασης».

Κομβικό σημείο της κατάθεσης αποτέλεσε φάκελος που περιείχε στοιχεία για 197 πρόσωπα από το 2018, με ενδείξεις παράνομων επιδοτήσεων. Ο κ. Βάρρας ανέφερε ότι το περιεχόμενο του φακέλου αποτέλεσε «καμπανάκι» και διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα. «Ήταν απόλυτα τεκμηριωμένος ο φάκελος… Μυρίστηκα ότι κάτι δεν πάει καλά», είπε, περιγράφοντας περιπτώσεις που αφορούσαν δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου και μετακινήσεις ζώων μεταξύ διαφορετικών μονάδων.

Όπως εξήγησε, προχώρησε σε ανάλυση κινδύνου αξιοποιώντας τα δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξετάζοντας πληρωμές τόσο σε αγρότες όσο και σε κτηνοτρόφους, καθώς και στοιχεία για βοσκοτόπια και δηλωμένες εκτάσεις. «Υπήρχε ανεξέλεγκτος αριθμός ζώων και εκτάσεων… Παράνομα ζώα, παράνομες επιδοτήσεις, δυσανάλογα στοιχεία», κατέθεσε, τονίζοντας ότι προχώρησε σε ελέγχους για να διαπιστωθεί αν οι δηλωμένες εκτάσεις ήταν ιδιωτικές, δημόσιες ή μοναστηριακές.

Στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου εξετάστηκαν 99 ΑΦΜ, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με τον μάρτυρα, εντοπίστηκε και η υπόθεση του Γράμμου, η οποία τον «συγκλόνισε». Για τον λόγο αυτό συγκροτήθηκε Επιτροπή Ελέγχου το καλοκαίρι του 2020, με στόχο την ταχεία αξιολόγηση των στοιχείων. Ωστόσο, ο ίδιος εξέφρασε επιφυλάξεις για το τελικό πόρισμα, αναφέροντας ότι δεν τον έπεισε η πληρότητά του.

Πρόεδρος: Από την αντιπαραβολή των φακέλων τι διαπιστώσατε;

Μάρτυρας: Κυρία πρόεδρε, είμαι έμπειρος… Δεν με έπεισε το πόρισμα. Έκανα τον σταυρό μου, λέω τι γίνεται εδώ;

Όπως κατέθεσε, απέστειλε σχετικό έγγραφο με ερωτήματα προς την επικεφαλής της επιτροπής, ωστόσο λίγο αργότερα του ζητήθηκε να παραιτηθεί.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ότι στο επίμαχο πόρισμα δεν εντοπίστηκε πρόβλημα σε ΑΦΜ μεγάλου παραγωγού από την Κρήτη, ο οποίος σήμερα ελέγχεται ποινικά. Μάλιστα, ανέφερε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τότε γενικό γραμματέα του υπουργείου, ο οποίος τον ρώτησε για τον λόγο ελέγχου στη σύζυγο του συγκεκριμένου παραγωγού.

Παράλληλα, προσκόμισε επιστολή προς την επικεφαλής των ελέγχων, στην οποία καταγγελλόταν ότι τα αποτελέσματα είχαν αποσταλεί στην κατηγορούμενη πρώην διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων. «Είχα καταγγελία ότι έστελνε αρχεία ελέγχου με προσυμπληρωμένα πεδία», σημείωσε.

Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή του, ο κ. Βάρρας υπογράμμισε ότι όλες οι υποθέσεις με ενδείξεις απάτης διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη. «Όλα τα ΑΦΜ που εστάλησαν στη Δικαιοσύνη ήταν τεκμηριωμένα με στοιχεία. Δεν έχει εκπέσει καμία υπόθεση», ανέφερε.

15:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Το λιμάνι Θεσσαλονίκης είναι η μεγάλη, κρυφή, «προίκα» της πόλης, της Μακεδονίας, της Βόρειας Ελλάδας

14:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καταγγελίες Βάρρα για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν ήθελαν τους ελέγχους» – Τι κατέθεσε για επιδοτήσεις, παρεμβάσεις και κλίμα φόβου

14:55ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Το βίντεο - αφιέρωμα της ΕΡΤ για την Εθνική Επέτειο

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΥΔΑΠ απαντά στην κλιματική κρίση της Αττικής με ένα βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης νερού

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον εικαστικό και ακαδημαϊκό κόσμο: Πέθανε ο ιστορικός τέχνης Εμμανουήλ Μαυρομμάτης

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Μπακαλιάρος: Το παραδοσιακό πιάτο για την 25η Μαρτίου και η συνταγή που έγινε viral

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Please: To blueprint της σύγχρονης pop

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Τι καιρό έκανε την 25η Μαρτίου το 1821 - Η αναλυτική έρευνα του Θοδωρή Κολυδά

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σάλος για γκαλερί με «έργα τέχνης» που απεικονίζουν Εβραίους να τρώνε μωρά

14:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Dark Side of the Moon»: Σαν σήμερα κυκλοφορεί το άλμπουμ-φαινόμενο των Pink Floyd

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Μαθητής Γυμνασίου κυκλοφορούσε με σουγιά 18 εκατοστών - Συνελήφθη και η μητέρα του

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο καιρός της 25ης Μαρτίου: «Οι τυχεροί και οι άτυχοι της παρέλασης» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

14:08LIFESTYLE

Βασίλης Καρράς: Συγκινεί το τραγούδι που κυκλοφόρησε, δυόμιση χρόνια από τον θάνατό του

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνές: 16χρονος αντιστάθηκε σε απόπειρα ληστείας και του χάραξαν το πρόσωπο με φαλτσέτα - «Φοβάται», λέει ο πατέρας στο Newsbomb

13:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: Η κυβέρνηση στηρίζει την κοινωνία– 56 εκατ. ευρώ για τη συγκράτηση των τιμών στα εισιτήρια

13:47ΕΛΛΑΔΑ

ERT News Radio 105,8: Τιμά την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου με ειδικό επταήμερο αφιέρωμα

13:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος

13:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πρεμιέρα Ολυμπιακός-ΑΕΚ και ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός στα play offs - Όλο το πρόγραμμα

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο υπουργός Ενέργειας λέει ότι οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας μπορούν να ανοικοδομηθούν γρήγορα

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο IDF: To Ισραήλ ισοπέδωσε αρχηγείο της επίλεκτης δύναμης Radwan της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

14:08LIFESTYLE

Βασίλης Καρράς: Συγκινεί το τραγούδι που κυκλοφόρησε, δυόμιση χρόνια από τον θάνατό του

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

13:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε αναμένονται οι πληρωμές για το Fuel Pass 2026: Καταβολή ολόκληρου του διμήνου

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνές: 16χρονος αντιστάθηκε σε απόπειρα ληστείας και του χάραξαν το πρόσωπο με φαλτσέτα - «Φοβάται», λέει ο πατέρας στο Newsbomb

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Η ημερομηνία - στόχος για το τέλος του πολέμου - Συμφωνία Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για διαπραγμάτευση

12:02ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μην αναζητήσετε ποτέ αυτές τις 6 λέξεις στην Google, κίνδυνος να σας χακάρουν

12:36LIFESTYLE

Το νέο βίντεο της Τούνη με τα «επιτεύγματά» της προκαλεί αντιδράσεις - «Έτσι νιώθω που έχω καταφέρει όλα αυτά στα 32 μου»

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Άρχισε να μου λέει ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου και με ρώτησε αν έχω κι εγώ τα ίδια συναισθήματα...»: Η κατάθεση της ανήλικης για την παρενόχληση από τον καθηγητή στην Κόρινθο

13:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πρεμιέρα Ολυμπιακός-ΑΕΚ και ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός στα play offs - Όλο το πρόγραμμα

08:13ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή που πύραυλος αναγκάζει τον Ισραηλινό Πρόεδρο να τρέξει σε καταφύγιο

12:19ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος Τσαγκαράκης είναι αθώος και κακώς κρατείται» υποστηρίζει ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Οι σταθμοί που θα κλείνουν νωρίτερα από σήμερα λόγω εργασιών

12:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Άρειος Πάγος για δίκη Τεμπών: Αγανακτισμένοι απειλούν τη ζωή δικαστών, κάποιοι είχαν στόχο να καταστεί ανέφικτη η εκδίκαση - Οι εξηγήσεις για την αίθουσα

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Τι καιρό έκανε την 25η Μαρτίου το 1821 - Η αναλυτική έρευνα του Θοδωρή Κολυδά

11:22ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σάλος για γκαλερί με «έργα τέχνης» που απεικονίζουν Εβραίους να τρώνε μωρά

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Αυτός είναι ο 34χρονος πιλότος που αγνοείται στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

