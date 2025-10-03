Στο Αιγαίο το «Πιρι Ρέις» - Απέπλευσε από τη Σμύρνη

Η τουρκική NAVTEX, με ισχύ από 4 έως 14 Οκτωβρίου, καλύπτει εκτεταμένη θαλάσσια περιοχή, συμπεριλαμβανομένων ζωνών που η Ελλάδα θεωρεί μέρος της υφαλοκρηπίδας της 

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Κότσα Πίρι Ρέις»

Το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος Πίρι Ρέις απέπλευσε το βράδυ της Παρασκευής (3/10) από το λιμάνι της Σμύρνης, ξεκινώντας μια σειρά επιστημονικών ερευνών στο Αιγαίο, όπως είχε προαναγγελθεί μέσω NAVTEX από την Άγκυρα. Η τουρκική NAVTEX, με ισχύ από 4 έως 14 Οκτωβρίου, καλύπτει εκτεταμένη θαλάσσια περιοχή, συμπεριλαμβανομένων ζωνών που η Ελλάδα θεωρεί μέρος της υφαλοκρηπίδας της και της περιοχής ευθύνης έκδοσης NAVTEX.

Η πρόσφατη NAVTEX της Τουρκίας αφορά περιοχή που εκτείνεται από τη Θάσο έως τη Χίο, περνώντας από τον Άγιο Ευστράτιο, τη Μύκονο, την Ικαρία και τους Φούρνους. Οι έρευνες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Άγκυρας, πραγματοποιούνται σε τουρκικά χωρικά ύδατα αλλά και σε διεθνή ύδατα, τα οποία ωστόσο βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά.

Άμεση ελληνική αντίδραση

Η Αθήνα απάντησε άμεσα, εκδίδοντας δική της NAVTEX με ισχύ έως τις 25 Οκτωβρίου, στην οποία επισημαίνει πως η τουρκική NAVTEX περιλαμβάνει παράνομα θαλάσσιες ζώνες που ανήκουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και στην περιοχή ευθύνης της ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις σχετικά με τα θαλάσσια δικαιώματα και τον έλεγχο των θαλάσσιων περιοχών στο Αιγαίο.

