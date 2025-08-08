Σεισμός τώρα στην Εύβοια - Έγινε αισθητός στην Αττική

Σεισμός σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής στην Εύβοια, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός σημειώθηκε στις 20:58 και είχε ένταση 4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 10χλμ ανατολικά βορειοανατολικά της Ερέτριας ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 12χλμ.

Δείτε το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης:

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.

