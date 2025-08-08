Σεισμός τώρα στην Εύβοια - Έγινε αισθητός στην Αττική
Η σεισμική δόνηση αναστάτωσε τους κατοίκους της Εύβοιας ενώ έγινε αισθητός και στην Αττική
Σεισμός σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής στην Εύβοια, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός σημειώθηκε στις 20:58 και είχε ένταση 4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.
Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 10χλμ ανατολικά βορειοανατολικά της Ερέτριας ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 12χλμ.
Δείτε το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης:
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.
