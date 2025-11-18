Λέκκας για σεισμό 4,6 Ρίχτερ στη Σκύρο: «Παρακολουθούμε το φαινόμενο – Δεν μας ανησυχεί»

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (17/11), στις 23:04, στη θαλάσσια περιοχή δυτικά - βορειοδυτικά της Σκύρου.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας, παρακολουθούν το φαινόμενο, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως «ο σεισμός εκδηλώθηκε βορειοδυτικά της Σκύρου, στον υποθαλάσσιο χώρο. Το μέγεθος ήταν 4,6 ενώ έχουμε τρεις μικρότερους σεισμούς της τάξεως των 2 και 3 βαθμών. Πρόκειται για μια περιοχή με σχετικά έντονη σεισμικότητα. Όλος ο χώρος αυτός του βορείου Αιγαίου αλλά είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές και από οικιστικά κέντρα», και προσέθεσε ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε Αττική, Σκύρο και στις γύρω περιοχές.