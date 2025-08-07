Ρόδος: Συνελήφθη 30χρονη με μαχαίρι στα δικαστήρια
Καθημερινές είναι πλέον οι συλλήψεις από το προσωπικό της Δικαστικής Αστυνομίας, για οπλοκατοχή στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου.
Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, το περιστατικό σημειώθηκε χθες Τετάρτη (6/8) στις 10 το πρωί.
Η 30χρονη συνελήφθη από το προσωπικό ασφαλείας κατά την είσοδό της στα Δικαστήρια της Ρόδου καθώς βρέθηκε να έχει στην κατοχή της ένα μαχαίρι με λάμα μήκους 7 εκατοστών.
Το μαχαίρι κατασχέθηκε, ενώ σε βάρος της 30χρονης σχηματίστηκε ποινική δικογραφία από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου και παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη.
